【圖輯】塔利班奪權後阿富汗孤兒院金援枯竭，孩子們一週吃不到一次肉和水果

阿富汗喀布爾一家大型孤兒院負責人、40歲的艾哈邁德・哈利勒・馬亞（Ahmad Khalil Mayan）表示，他正在減少每週給孩子們的水果和肉類，因為預算快用完了。

自從塔利班奪取阿富汗控制權，數百萬美元的援助突然枯竭，他一直在拼命地打電話和發電子郵件給曾經支持過他的外國和本地捐助者。

孤兒院負責人馬亞（左）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「不幸的是，他們大多數人已經離開了這個國家——阿富汗捐助者、外國捐助者和大使館。無論是電話或郵件，都沒有人回覆我。」

「我們現在試圖用很少的錢和食物來經營這個地方。」馬亞補充道。

孤兒院大約有130名三歲以上的兒童。目前已運作十多年，為那些失去雙親或者單親父母無力養育的孩童，提供庇護。

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其中一個是九歲的薩米拉（Samira），在她父親去世和母親沒有錢供養她與兄弟之後，已經在孤兒院待了將近兩年。儘管她很年輕，但她已經開始學習額外的課程，並希望長大後成為一名醫生。

「我想為阿富汗服務，拯救其他人免於疾病，我也想讓其他女孩學習，這樣她們將來就能成為像我一樣的醫生。」薩米拉如是說。

立志當醫生的薩米拉｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

像這樣的孤兒院在阿富汗扮演了一個特別重要的角色，那裡已經有成千上萬的平民，在這個被蹂躪40多年的國家中喪生。

塔利班重新控制阿富汗，迫使馬亞做出艱難的選擇。孤兒院試圖把一些孩子送回相對富裕的親戚家，但他們一個接一個地回來了。

馬亞說，員工們不得不減少食物的份額，並限制兒童吃的食物種類。「以前每週給他們提供兩次水果和兩次肉，但是我們把這些食物減少到一週一次，有時甚至沒有。」

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面對冬季即將來臨，塔利班官員敦促西方政府恢復援助捐款，並呼籲美國解除對阿富汗中央銀行在海外持有的90多億美元儲備的限制。

許多國家拒絕承認塔利班，並要求該組織保障基本的公民自由，包括允許女孩上中學和婦女工作。塔利班在1996年至2001年統治期間，曾禁止所有女孩接受教育。

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讓孤兒院問題更加嚴重的是，為了避免擠兌，每週從銀行取款不得超過200美元，獲得的資金不足以養活孩子和工作人員。

馬亞擔心，如果這種情況繼續下去，孤兒院將不能再繼續運作下去。

這對孩子們來說將是災難性的發展，不但數學、英語、電腦課程和體育課不能上，更不用說食物和宿舍的供給也成問題。

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薩米拉是個有理想的孩子，由於年齡的原因，她仍然可以去孤兒院外面的學校上學，而且她還會在下午參加課後的輔導課程，以便取得更好的成績。

困境並未削弱她的抱負，但她也意識到，為了實現自己的目標，她可能不得不出國留學。

「我不被允許在這裡讀書。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航