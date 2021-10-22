比特幣創新高！美退休基金納入投資組合，拉美各國考慮跟進薩爾瓦多政策，IMF：恐擾亂金融穩定

比特幣（BTC）利多頻傳，已突破6.6萬美元，創下歷史新高。除了日前薩爾瓦多（Republic of El Salvador）將比特幣訂定為法幣外；美國第一個只專注於比特幣期貨的基金（ETF）於10月19日正式亮相，而掌管55億美元（新台幣1578億元）資產的美國退休基金於昨（21）日公告，成為首個選定加密貨幣作為投資組合的大型機構，為幣圈投下震撼彈。

大型投資機構加溫比特幣，拉丁國家觀望「薩國政策」考慮是否跟進

中美洲國家薩爾瓦多在9月7日正式將比特幣訂定為法定貨幣，官方推出數位錢包Chivo，讓比特幣可以在該國境內順利流通。目前只要透過手機和網路就能進行交易，薩國宣稱已經大大改善國內的金融環境。

薩爾瓦多開啟先例，將有更多地區可能跟進，尤其是拉丁國家。統計網站Stat ista 6月的研究強調，全球加密貨幣使用者分布中，美國、英國、法國、澳洲等「已開發國家」敬陪末座。反而是巴西、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、智利等拉丁美洲國家的使用者最多。

其中，美國監管單位已經正式核可，比特幣期貨的基金（ETF）於10月19日上架，並開始受到大型投資機構關注。掌管55億美元資產的休斯頓消防員退休基金宣布，通過比特幣公司NYDIG購買了比特幣、以太幣，加入到投資組合中，此案成為華爾街最為關注的動向之一。

比特幣市場日益升溫，風潮在中南美延燒。阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的地鐵站，掛滿商品海報。其中有一幅彩色海報特別顯眼：「來購買比特幣吧，讓自己不用再勒緊褲頭」。

製作宣傳海報的公司Ripio，透過以太坊（Ethereum）公鏈的智能合約（smart contract）特徵向用戶開放P2P借貸功能，而它的客戶已經達30萬遍布阿根廷、巴西和墨西哥。

香港媒體《香港01》報導指出，在阿根廷加密貨幣雖遠未稱得上成為民間主流，但它似乎為國民提供了另一個「儲蓄的想像」。由於使用門檻相較傳統金融機構低，也能避免拉丁國家因政治動盪而不穩的貨幣體系，加密貨幣成為中美洲各國跟進薩爾瓦多政策的主要原因之一。

不過，隨著薩爾瓦多近日卻傳出，使用加密貨幣錢包Chivo的民眾莫名短少數百美元，現在甚至爆出有700多人的個資遭盜用。越來越多人發現註冊登錄時，自身資料已經被不法人士搶先使用，官方試算至少有2000多名受害者，拉美國家仍在觀望考慮是否效法。

IMF潑冷水：加密貨幣恐擾亂新興金融市場穩定

國際貨幣基金（IMF）日前表示，薩爾瓦多實施比特幣政策後，不健全的宏觀經濟政策、低效率的支付系統，是促使新興經濟體採用加密貨幣的主要因素。

IMF強調，貨幣加密化將阻礙央行實施貨幣政策，擾亂金融穩定，甚至可能助長逃漏稅情形，恐怕將成一大隱憂。

薩爾瓦多一直在與IMF談判一項規模10億美元（新台幣280億元）的援助計畫。金融服務公司Amherst Pierpont Securities的拉美固定收益策略主管Siobhan Morden指出，薩爾瓦多的加密政策將可能讓IMF的資助計劃變得更複雜。

《關鍵評論網》訪談木刻思Money&Blockchain RG主管余哲安強調，採用加密貨幣作為法定貨幣的國家，給網路投資人極大的控制權，而且找不到可以負責的單位。

其中「記帳」與「收付款」更是一大問題，余哲安舉例：若欠款是以比特幣記帳，還款期間比特幣大幅上漲，那欠債的人就會面臨破產，而穩定的貨幣，則不會有這類問題。

「貨幣對實體經濟來說，就是血液非常重要」余哲安解釋，除了血液存量（貨幣存量）要夠以外，血液也要能適當的流動（金流）。他進一步說明，加密貨幣當法幣除了無法控制存量，也沒辦法控制它的流動狀況，也就是無法有效調整貨幣政策，最直接影響的就是匯率。

如果民眾僅做個小生意，收款前還要先猜匯率走勢，思考自身使否會賠本，也未免太辛苦，余哲安強調，目前也沒有數據能證明加密貨幣，可以提供法定貨幣應有的價格穩定性與流動性。而且比特幣價格波動大、洗錢問題，一直是外界關注的焦點，更何況基礎建設不足的情況下，也導致當地民眾權益受損。

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核稿編輯：翁世航