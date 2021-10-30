《吃顆桃子》推薦序：張錫鎬改變了美國人吃飯的方式，創意的來源是掙扎與矛盾

文： Liz高琹雯（美食作家、Taster美食加創辦人）

《吃顆桃子》推薦序：創意的來源是掙扎與矛盾

你不需要吃過張錫鎬（David Chang）的餐廳，也能被他圈粉。

就如我，從未嚐過一口桃福（Momofuku）的拉麵或刈包，卻對張錫鎬的一舉一動如數家珍。二〇一一年，《福桃》（Lucky Peach）雜誌創刊，我特別託美國的親戚寄回來一本，對其新穎設計與精妙企劃愛不釋手；二〇一三年，張錫鎬與另二位國際名廚瑞內・雷澤比（René Redzepi）、亞力克斯・阿塔拉（Alex Atala）一同登上《時代》雜誌的封面，我也完好珍藏，主廚稱霸的震撼感鼓動依舊。

我追看他的電視節目《大廚異想世界》（Mind of a Chef）、《美食不美》（Ugly Delicious），因為那是真正的寓教於樂；我收聽他的podcast《戴夫秀》（The Dave Chang Show），也因我屢屢採集到金玉良言。

嘴巴不必動，腦袋卻吃飽。張錫鎬輸出美食，更輸出文化，餐廳早已裝不下他的影響力。

其影響力的根，卻牢牢扎在餐廳裡。

作為主廚、餐廳經營者與企業家，張錫鎬無疑成就斐然。自從二〇〇四年創辦「桃福麵店」（Momofuku Noodle Bar）起，其餐飲帝國橫跨紐約、拉斯維加斯、洛杉磯與多倫多，擁有九個餐飲品牌、十二間餐廳，且不包括已發展成為連鎖快餐店的炸雞品牌「Fuku」，目前在全美國有三十八個據點；若非COVID-19，桃福版圖還更廣，疫情肆虐下張錫鎬關閉了四間餐廳，其中包含華府的「桃福CCDC」（Momofuku CCDC）與雪梨的「桃福西王母」（Momofuku Seiōbo）。

別為他擔心，他還賣許多吃的、穿的、用的商品，以桃福之名。餐廳該多元化收入來源，這個他在疫情期間大聲疾呼的觀念，他早就以敏銳的商業意識身體力行。

他怎麼能如此一心多用？

《吃顆桃子》這本回憶錄，就在解釋各項來龍去脈，以及他這個人的求生本能與運作方式。如果有什麼始終推動著張錫鎬前進，那動力是憤怒，是一顆看這個世界不爽的叛逆心。想要顛覆的意志熊熊燃燒，縱然璀璨光亮，引火自焚卻總不是一件舒服的事。

而張錫鎬總能用一貫的戲謔口吻娓娓道來。

張錫鎬改變了美國餐飲

張錫鎬之於美國餐飲界為什麼重要？一言蔽之：他改變了美國人吃飯的方式。

這番說法，或可歸咎於美國知名食評家亞當・普拉特（Adam Platt）。二〇一四年，桃福十週年之際，亞當・普拉特在《紐約》雜誌旗下美食網站《Grub Street》上為文論述，認定張錫鎬與艾波・魯菲爾（April Bloomfield）是十年以來改變美國餐飲的重要主廚。有鑑於艾波・魯菲爾後因其合夥人的性醜聞而黯然退場，此刻再讀該文，張錫鎬更顯一支獨秀。

亞當・普拉特有加上但書，他認為美國餐飲從獨尊法式走向多元開放，絕非單靠張錫鎬一人之力，而張確實貢獻良多。文中他特別提及和桃福麵店同於二〇〇四年誕生的餐廳，湯瑪斯・凱勒（Thomas Keller）的本質（Per Se）、高山雅氏的雅（Masa）、丹・巴柏（Dan Barber）的石倉藍山（Blue Hill at Stone Barns）、丹尼・梅爾（Danny Meyer）的Shake Shack，全都在紐約持續引領風騷（張錫鎬自己在書中也有提到這點），他卻認為這些餐廳的影響力與顛覆性都不及桃福麵店：

多虧桃福，餐廳空間變得更親密、更熱鬧了，食物也變得更真誠、更濃郁，而非一味強調精緻與輕盈；桃福也打破了餐廳前場與後場長久以來的界線，並向新一代的食客正式介紹過去被藏在暗處的美國廚房文化：刺青、嘻哈、豬五花。

張錫鎬的崛起也未循名廚養成的傳統渠道，他是厭倦高級餐飲（fine dining）的局外人，做事方法非正規，卻烹調出專業廚房工作者愛吃的食物。他開創了較為簡潔的餐廳形式與美感，並恰好抓住網路資訊爆炸、美食愛好文化蓬勃發展的時機。在張錫鎬之後，年輕有為的廚師們，敢於捨棄過去法式高級餐飲的養成道路，而更相信自己的品味與直覺，回到自身的飲食根源，創造出讓客人頻頻想回訪的親密場所。

亞當・普拉特的美言，固然為張錫鎬的成就定調，那仍是一種外人的觀察。張錫鎬本人在此書中，才公開他創業的內心世界：他看不慣美國外食文化在九〇年代末期仍是高級與平價逕渭分明，法式餐廳舒適卻昂貴到令人卻步，異國料理好吃卻上不了檯面。為什麼無法花小錢就吃得好？就像任何亞洲街頭小吃，就像一碗東京巷弄內熱騰騰的拉麵，「打工仔可以跟身價數十億的大老闆坐在一起，誰也不會覺得自己走錯地方」。

桃福麵店正是此等願景催生出的產物。講願景似乎太正面，一來張錫鎬當時自覺他與紐約高級餐廳的廚房格格不入，二來他心底有怨有怒。「我對主流美國文化的不信任與怒氣正在與日俱增，此時若我能以某種辦法證明我被灌輸的一切美國餐飲文化都是錯的，那麼或許我就能一併把矛頭指向某些更大的文化謬誤。」

張錫鎬所謂的文化謬誤，就是他身為亞裔美國人，在美國主流社會所遭受的種族歧視。而這點，白人食評亞當・普拉特在那篇為張錫鎬歌功頌德的文章中，並未明確指出。

於是，張錫鎬想搞的顛覆是有層次的。第一層是推翻美國餐飲的既有框架，打破食物貴賤之分；第二層，作為支撐第一層、埋在深處的真正理由，則是他對於文化有分尊卑的徹底反動。

美味具有普世吸引力

文化碰撞與種族矛盾，向來是張錫鎬餐飲事業的主旋律，也貫穿本書前後。我認為張錫鎬在論述食物的「正宗」、「傳統」、「融合」是非常強而有力的。如果美國是文化大熔爐，台灣也是文化小熔爐，張錫鎬的振振有詞完全值得我們參考。

他說，他並不刻意把不同的料理送作堆，「那就會變成『融合』料理了」，融合的原文是fusion，而fusion在美食界是做菜沒有邏輯的髒字。他主張，桃福想鼓勵的是一種「自然而然的匯合」，例如巴西的酥脆餡餃（pastéis）是「誕生於歐洲、亞洲、南美文化的互動中，恩潘納達（empanada）與餃子的混血」；

又例如北義大利一種名叫bollito misto的水煮肉，與韓國一種名叫suyuk的水煮肉，都是「把較韌的肉用高湯燉煮，然後切片盛盤的經典料理」。「從這兩點中間的哪一個點開始，bollito misto不再是bollito misto，suyuk也不再是suyuk了呢？從哪一個點上，會出現一種具有普世吸引力的自然混血呢？」

張錫鎬發現，桃福最有影響力的菜餚，「都正好是身處在那個過渡點上的菜餚」。亦即，那是一種普世的美味。而有關「美味」，張錫鎬有這番詮釋：「美味是一種迷因，一種文化的最小組成分子。美味的吸引力是普世的，它的傳播不會因為人為的邊界或偏見而停歇。」

那麼，為什麼西方人會閃避韓國泡菜，而接納德國酸菜？張錫鎬認為，即便「人類有與生俱來的生物性偏好，但決定我們口味的關鍵，永遠是社會性的因素。」他以「文化的制約」來概括稱呼那些社會性因素。而他想解開的謎團是，「誰有權力決定把價值賦予特定食物？」「一樣東西可或不可接受的標準在哪？」

作為讀者，讀到此處你將發現，這是張錫鎬自始至終的問題意識，也是他餐飲人生的自問自答。

對於張錫鎬而言，食物無所謂正不正宗、道不道地，「我們煮的東西既不能歸在這裡，也不能歸在那裡，由此它只能是我們的。」而與正宗綁在一起、時常被美國左派掛在嘴邊的「文化挪用」，張錫鎬身為亞裔也不見得認同，理由就在於他的「美味普世論」：「人的口味，要比我們想像中的更像。即便從完全不同的工具與食材出發，我們也註定得出趨同的結論。」

這就是桃福「廚房裡的創意引擎」，如此隆隆作響。

咬一口桃子

張錫鎬曾希望這是本「關於領導能力或企業經營策略的自學手冊」，或者是「寫給年輕廚師的建議」。在他十足張氏風格的自序中，他開誠布公他很不想寫自己的回憶錄。

在一篇《紐約時報》關於本書的報導中，他則透露他願意接受這本書是回憶錄的關鍵在於，好友安東尼・波登之死。他改述馬克・吐溫的名言：「如果講出真相，你就不需要時刻惦記著其他所有事情。這樣比較簡單。」而他希望這本回憶錄能真正幫助到人。

於是，本書也充滿張錫鎬作為躁鬱症患者的坦誠分享與自我剖析。他的暴烈性格深深影響他的管理風格，以及他的創業歷程，那些站在懸崖邊的時刻在在發出危險訊號：「叔叔有練過，小朋友不要學」。

可以怎麼閱讀這本書？

首先，如果你是一名年輕廚師，本書最後「三十三條成為主廚的守則」非常可讀，值得細思。

再來，無論是否為餐飲業者，只要是任何對於餐飲與美食感興趣的人，都可以從這本書看見美國二十年來的餐飲脈動；從張錫鎬這位代表性人物的第一人稱角度觀看，更別具意義。他講起米其林、世界五十最佳餐廳、部落客的崛起與傳統食評的影響力，無疑是有趣且具有洞見的；他提及其他名廚（例如Noma與瑞內・雷澤比）的過往也予人揭開內幕的獨家感。

最後，本書有關食物的身分認同的探問，很有啟發性。張錫鎬源源不絕的創意來自掙扎與矛盾，摩擦能生熱，燃燒能發光，想對世界表達些什麼的渴望，總能驅動前進。這提醒了所有正在從事些什麼的人，不要忘記問問題。

有意思的是，在這本解釋前因後果的回憶錄裡，張錫鎬卻沒有說明「桃福」（Momofuku）的由來，雖然這已是公開資訊。Momofuku一名是為了致敬泡麵之父安藤百福（Momofuku Ando），也因為日文裡momo音同「桃」，fuku音同「福」，才有了喜氣洋洋的桃子形象。又恰巧，張錫鎬最喜歡的「歐曼兄弟樂團」（The Allman Brothers Band）的一張專輯，就叫做《吃顆桃子》（Eat a Peach）。

諾貝爾文學獎得主T・S・艾略特（T. S. Eliot）著名的情詩〈J・阿爾弗瑞德・普魯弗洛克的情歌 〉（The Love Song of J. Alfred Prufrock）當中一名句「我敢吃顆桃子嗎？」（Do I dare to eat a peach?）——而「吃顆桃子」多被解讀為敢於冒險吃一個難以優雅的食物（也是慾望與禁忌的化身），以得到多汁甜蜜的快感，藉此隱喻張錫鎬的人生，狼狽卻敢於追尋自己的渴望。

張錫鎬的故事不如蜜桃甜美多汁，也無礙好好咬上幾口。

相關書摘 ►《吃顆桃子》：主廚，恭喜你拿到米其林二星，但你渴望三星嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《吃顆桃子：廚界異類的料理哲學與人生獨白》，啟明出版

作者：張錫鎬（David Chang）

譯者：鄭煥昇

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全球熱議Netflix《美食不美》主持人、

詹姆斯畢爾德獎傑出主廚、

米其林二星餐廳Momofuku創辦人

——最瘋狂、最好玩、最具爭議的火爆主廚張錫鎬（David Chang）

蠻幹到底、幽默自嘲且毫不保留，挑戰飲食與人生真理的極限

關於料理，他說的其實是⋯⋯

張錫鎬何以改變現代美國人吃飯的方式，掀起餐飲界一場巨大變革？

打破食物的貴賤之分，他以何種觀點挑起食物背後的社會性與文化脈絡？

走一條顛覆傳統主廚之路，料理如何作為他跨文化背景下自我認同的利器？

「美味是一種迷因，一種文化的最小組成分子，吸引力應該是普世的，它的傳播不會因為人為的邊界或偏見而停歇。而究竟誰有權力決定把價值賦予特定食物。」——張錫鎬（David Chang）

以一顆不正宗刈包紅遍全美，韓裔美籍廚師張錫鎬在紐約的餐廳桃福（Momofuku），徹底顛覆了現代美國餐飲，解放傳統精緻美食文化，提供更多元的料理與用餐環境。張錫鎬的美味哲學就像他在他風靡全球的節目《美食不美》所呈現的，他會大口吃肉、滿嘴食物大叫：「幹，太好吃了吧！」然後真摯反思：「那些不見天日的街頭食物應該要登上大雅之堂。」



張錫鎬在《吃顆桃子》中回憶他十五年來橫衝直撞的餐飲人生，歷經獲獎無數、躋身傳說由世界名廚組成的酷廚俱樂部，然後一次次搞砸事業與人際關係，嗑藥、酗酒，躁鬱症如影隨形。他用他一慣的幽默風趣袒露最糟糕也最真實的一面，關於身分認同也關於自我認同，並且不停地犀利質問各種食物的社會性與餐飲界怪現象，如同已故摯友安東尼・波登曾說：「他絲毫不掩飾他恐懼與憎恨的事物。」

矛盾作為創意的動能，從高爾夫球神童、宗教學系學士、去日本教英文到成為國際名廚

張錫鎬首次完整自我揭露顛簸的人生歷程，在第一部「上坡路」中，從〈茶葉〉看那些沖泡出他現在模樣的原料：高爾夫球神童何以崩毀收場；成長於篤信基督教的韓國移民生活圈，不信上帝也質疑其內涵卻一路修習宗教學。〈理性的選擇〉是毫無人生方向的職涯困境，最後從事父母最不希望的餐飲業。以努力取代天分，他〈不自量力〉開店後爆紅〈一步登天〉走向事業頂峰。

而在〈熱水〉、〈掏金南半球〉、〈雜誌這一行〉中面對極具戲劇性的事業難關，每每都猶如瘋狂的冒險。擁抱矛盾與衝突不僅是張錫鎬一以貫之的處世態度，更體現在他書中提及如〈美味統一理論〉的哲學思考，作為迸發料理創意的動能，他旁徵博引各種簡單有趣的比喻，譬如神話、現代藝術、電影情節、歷史事件，挑戰我們習以為常的文化真理。

餐飲潮流的引領者，與NOMA、Per Se餐廳等世界名廚共創多元料理的世紀派對

張錫鎬作為料理界的大粉絲，同時是引領潮流的桃福餐廳主廚，他飽覽各歷代名廚的經歷與思想，一當提及或親炙他的偶像便會宛如孩童般如數家珍，一一點出他們厲害之處，熱情如他，因廚師活動結識歐系主廚們，在〈歐洲人〉中得以一窺嚴肅名廚私底下的面貌，也能看見近二十年包括同世代的NOMA、Per Se、MASA等餐廳，他們所創造出多元創新料理蓬勃發展的盛宴。

〈力保不失〉、〈速食與亞洲反派〉是張錫鎬對於米其林、美食評論家等各種獎項機制與媒體、個人評論文化的觀察分析。隨時間推進，社會主流觀點不斷革新，他在〈盲點〉中便藉 #MeToo運動反思，檢討廚房積習已久的父權文化，期待為廚師職業打造更友善、更民主的職場環境。

以幽默誠實自剖心理問題，關於躁鬱症、亦師亦友的主廚安東尼・波登之死

長年躁鬱症纏身，在第二部「沉淪與回歸」中，張錫鎬發現比起失敗，成功更難以理解。〈變了個人〉、〈你以為看到的，跟你真正得到的〉是與心理醫生、高管教練的拉鋸戰，關於種族歧視、家庭關係如何影響其身分認同、人際關係、事業發展。

張錫鎬身為非傳統主廚的這條路上，安東尼・波登始終扮演著亦師亦友的關鍵角色，〈盤子上的無花果〉、〈新局〉紀錄他們的相遇與道別，還有留下的最後一封信件：「當個傻子吧。為了愛。也為了你自己。」在波登震驚全球自殺身亡後，張錫鎬希望透過這本書的書寫，讓已成為公衛問題的心理疾病能受到更多重視。

特別收錄張錫鎬特製極度主觀之「三十三條成為優秀主廚的守則」

書中最後細述「#3去學莎士比亞比較好」、「#14陷入草叢時，先停一下」、「#26速食店的經理都可以控制脾氣，你沒理由不行」、「#29每道菜都是一個犯罪現場」、「#33保留游回岸邊的力氣」等三十三條關於餐飲業的獨特觀察與實用建議，除了是給有志成為優秀廚師的守則，也是給每個想成為更好的自己、自認曾是落水狗或後進者的人生指引。

Photo Credit: 啟明出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰