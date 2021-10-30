《吃顆桃子》：主廚，恭喜你拿到米其林二星，但你渴望三星嗎？

文：張錫鎬（David Chang）

第十章 謝謝你，先生，我可以再來一份嗎？

二〇〇八年秋天，我報了名要當歐巴馬競選募款餐會上的廚師。

那預定會是場沒有閒雜人等，辦在蘇活區某個頂樓的高價活動。參議員不會出席，但我還是非常興奮。不說我怕大家忘了，歐巴馬第一次選總統真的是一幕奇景。光想到歐巴馬是候選人，就能讓我成為整條街上最陽光燦爛的那個人。

美國政治的軸線包括各種公民自由、環境議題，還有一份我們對全世界的責任感，但歐巴馬真正觸動我的，是他代表的那個承諾。他承諾的不只是為中產階級減稅，或是競選活動的改革，或是全民健康保險。他承諾的是「為何而戰的意義」。內建在希望與改變這兩個口號裡的，是只要我們起身去追求，一切都可以變好的信念。我不是沒懷疑過一盤盤舒肥[1]蛋佐魚子醬跟洋蔥醬——我們在Ko的招牌菜——可以對投票行為產生什麼影響，但我能幫的忙就是這樣[2]。

就在熱情開始堆疊於持續逼近的總統大選周圍之際，另一個意義遠沒有那麼重大的競賽也在地平線浮現出來。那年的米其林會星落誰家，開始以愈來愈大的音量顯得嘰嘰喳喳。米其林指南開始評價紐約餐廳，不過是幾年前才開始的事情而已，在地的媒體對此始終冷眼相待。他們認為米其林沒抓到紐約餐飲文化的節奏，而且欠缺透明性。沒人知道匿名審查員是誰，也沒人知道他們遵循哪些流程。

對米其林的批評者來說，這些缺陷都反映在他們看不出個所以然的選擇上；有些餐廳廣受《紐約時報》與其他單位好評，卻被米其林當空氣，而一些鮮少有在地討論度的店家卻一顆星、兩顆星地領。對幾乎所有的紐約美食寫手而言，這家輪胎公司是個外來者，而且根本不懂什麼叫真正的品質。

對米其林歷史的景仰讓我無法對其視而不見。不論米其林打過多少發空包彈，也不論他們私底下在搞什麼鬼，米其林的組織與給星都在大半個二十世紀裡是歐洲廚房的卓越標準。米其林的星星對身為廚師的每個人來講——甚至對用餐的人來講，都是最先會學著去尊敬與憧憬的獎項。我要是跟你說我不把摘星的殊榮放在心上，那就是睜眼說瞎話。

但想要摘星，不等於我覺得我們有被考慮。桃福各餐廳是典型的必比登候選人——必比登作為非星級的推介，是由米其林頒發給「價格大眾化但提供高品質美食的友善餐廳」，官網上還特別強調必比登「絕非（未摘星的）安慰獎」[3]。必比登推介餐廳是介於「廉價小吃」與「高檔異國用餐處」之間的存在。我沒有要抱怨。我最有親切感的餐廳就是受必比登推介的那些。菜包肉餐廳前一年就躋身必比登清單，讓我非常開心。

Ko開幕還不到七個月。我的想法是米其林雖明白聲稱過審查員只關心料理，但終究他們不可能對用餐體驗中的擁擠空間跟稀落妝點視而不見。走運一點，他們或許會在幾年後給我們一顆星。隨著結果發表的日期愈來愈近，廚師跟朋友都問我興不興奮。我的心情其實宛若老僧入定。

在歐巴馬的募款晚宴上，一切都進行地很順遂。賓客都很興奮於瞅一眼我們供應什麼樣的餐點，要知道Ko在當時仍一位難求到讓人煩躁。我在現場交上的朋友都是平日熱中公益服務的人士，那對我來說是很棒的轉換，因為我可以暫時切換掉飲食圈的島民心態——想知道什麼叫島民心態，最快的辦法就是去看看一堆人是如何都同意有本指南很爛，但又一花幾百個小時在推敲得獎的名單。

晚宴曲終人散，廚師們開始打掃收攤，而我則躲進了一處寬敞的掃帚間，找了個倒置的水桶坐下，收起了電郵。我滑到一則Eater共同創辦人班・勒凡塔爾（Ben Leventhal）發來的訊息。

老兄，你拿了兩顆。他寫道。

兩顆什麼？

兩顆米其林星星啊。我先拿到稿子了。恭喜你，先生。

Ko是那年紐約七家米其林二星餐廳之一。只有四家餐廳——本質、雅[4]、瓊恩－喬治與勒伯納丁[5]——囊括了三星。

我在掃帚間裡多坐了幾分鐘，不太確定從胃裡傳來的是什麼感受。

如今回首，我知道那是什麼了。恐懼。

……

「你知道嗎，我沒親自去過就給兩星的，你們是頭一家。」

「我們受寵若驚。深感榮幸，先生。」

「第一年就給兩星，你們也是首例。」

時任米其林總監的吉恩－呂克・納雷特（Jean-Luc Naret）親自來掂掂我們斤兩，已經是結果發表的兩個月後，我們已經做好了他會大駕光臨的準備。他沒有使用假名。他的工作是為米其林與其無名的工作人員，擔任對外的那張「臉」。雖然我聽說過歐洲有主廚會跟米其林的地方主管發展私交，共進午餐，定期徵詢回饋，但不會讓我不舒服的深入程度只到普通的寒暄。

「主廚，」他接著說，「我不問一下不行：你渴望三星嗎？」我支吾說這問題有點難答覆，並說現在的成績已經讓我們喜出望外了。語畢我縮回了廚房。

我在納雷特一行兩人用餐的期間，盡可能多瞥了幾眼。我注意到他們吃得有一搭沒一搭的。他們看似滿意但並不陶醉。他們談不上在狂嗑那盤有雞肉混蝸牛肉餡、細混香辛料、奶油、最上頭還有一片小巧脆雞皮的手撕義式麵疙瘩——瑟皮科的其中一樣拿手菜。連米其林總監都不肯把盤子拿起來舔，我們還怎麼好意思說自己是二星餐廳？

那盤麵真的很美味，我真的非常希望他能覺得好吃。

我很難過，但我難過的不是我們這間廚房的失敗，而是難過納雷特的肯定被我看得這麼重。這就是米其林或世界五十最佳餐廳[6]等組織所擁有的強大力量，也是主廚關起門來痛恨他們、詛咒他們的原因。

你會觀察到很多主廚在摘星之後，大同小異地這麼說，「這是份殊榮，但我們會希望不要為了得獎而工作。」他們如此有感而發，是因為他們一方面擔心失去星星，一方面害怕這些獎項所擁有的力量。他們怕的不光是米其林握有你餐廳的生殺大權，他們怕的是獎項會控制你面對工作的態度，怕的是工作的樂趣被這樣奪走。

所以我到底想不想拿那第三顆星？當然想。我希不希望團隊感受到那種在餐飲界登峰造極的喜悅？怎麼會不想。但我也很害怕就是了。

我怕的是不可避免的盛極而衰。我更怕那代表大家會覺得自己已經達到了專業的巔峰。當工作不再是為了精益求精，而只剩下持盈保泰，廚師會不會有不知為何而戰之感？

一旦拿到三星，你就會盡可能避免擾動自己好不容易建立的纖細平衡。不當拼命三郎，避免任何摩擦。你會掉進名為自信的陷阱，生怕拋棄你確知可行的做法。

我知道這種對奮戰沒有終點的強調，不見得對每個人都好，但確實很多料理人因此受益。你知道NOMA為什麼可以一直蟬聯世界五十最佳餐廳的第一嗎？我蠻確定那是因為他們始終沒拿到米其林三星。對我來說，那真的是一種福氣。

要在這一行裡發光發熱，我們需要確信某種意義的存在——一個每天早上，大費周章把清單上的食材準備好，一個不斷思考，拼命創新突破的理由。

我們需要希望。

附註

[1] sous-vide，真空低溫烹調的料理手法。

[2] （作者註）事隔十年，主廚界仍在思索著如何善用我們的平臺去支持我們相信的理念。這一點並不容易，因為不論餐廳可以如何使盡渾身解數去服務公益，或許其最重要的功能仍是作為一個空間供眾人匯集。我夢想中賦予桃福那個偉大的願景，始終是模擬出我在亞洲體驗到那種不分階級的餐飲，在那裡你想要吃東西，你就得不介意跟來自三教九流的人摩肩擦踵。作為一名餐廳經營者，我的目標是餵飽每個人，包括與我理念不同之人。當然也不能差太多啦。

[3] （作者註）如果你對米其林僅有的認識，是來自於電影《天菜大廚》（Burnt）的話，那我這裡幫你速成科普一下：米其林指南最早作為一本工具書，目標讀者是旅行穿梭在法國鄉間的汽車駕駛（不然一家輪胎公司怎麼會跟吃飯扯上關係）。官方的建議描述米其林一星是「同類別中出眾的餐廳（路過值得一試）」，米其林二星是「廚藝高明，值得繞道前往」，米其林三星是「出類拔萃的料理，值得專程造訪」。

[4] Masa，由日籍廚師高山雅氏（Masa Takayama）成立的超頂級壽司餐廳。

[5] Le Bernardin，位於曼哈頓中城的法式海鮮餐廳，巴黎本店是由吉爾伯特・勒・科茲（Gilbert Le Coze）與妹妹瑪格・勒・科茲（Maguy Le Coze）在一九七二年創辦。

[6] World’s 50 Best，由英國公司威廉・里德商業傳媒（William Reed Business Media）所評選的名單。

相關書摘 ►《吃顆桃子》推薦序：張錫鎬改變了美國人吃飯的方式，創意的來源是掙扎與矛盾

書籍介紹

本文摘錄自《吃顆桃子：廚界異類的料理哲學與人生獨白》，啟明出版

作者：張錫鎬（David Chang）

譯者：鄭煥昇

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

全球熱議Netflix《美食不美》主持人、

詹姆斯畢爾德獎傑出主廚、

米其林二星餐廳Momofuku創辦人

——最瘋狂、最好玩、最具爭議的火爆主廚張錫鎬（David Chang）

蠻幹到底、幽默自嘲且毫不保留，挑戰飲食與人生真理的極限

關於料理，他說的其實是⋯⋯

張錫鎬何以改變現代美國人吃飯的方式，掀起餐飲界一場巨大變革？

打破食物的貴賤之分，他以何種觀點挑起食物背後的社會性與文化脈絡？

走一條顛覆傳統主廚之路，料理如何作為他跨文化背景下自我認同的利器？

「美味是一種迷因，一種文化的最小組成分子，吸引力應該是普世的，它的傳播不會因為人為的邊界或偏見而停歇。而究竟誰有權力決定把價值賦予特定食物。」——張錫鎬（David Chang）

以一顆不正宗刈包紅遍全美，韓裔美籍廚師張錫鎬在紐約的餐廳桃福（Momofuku），徹底顛覆了現代美國餐飲，解放傳統精緻美食文化，提供更多元的料理與用餐環境。張錫鎬的美味哲學就像他在他風靡全球的節目《美食不美》所呈現的，他會大口吃肉、滿嘴食物大叫：「幹，太好吃了吧！」然後真摯反思：「那些不見天日的街頭食物應該要登上大雅之堂。」



張錫鎬在《吃顆桃子》中回憶他十五年來橫衝直撞的餐飲人生，歷經獲獎無數、躋身傳說由世界名廚組成的酷廚俱樂部，然後一次次搞砸事業與人際關係，嗑藥、酗酒，躁鬱症如影隨形。他用他一慣的幽默風趣袒露最糟糕也最真實的一面，關於身分認同也關於自我認同，並且不停地犀利質問各種食物的社會性與餐飲界怪現象，如同已故摯友安東尼・波登曾說：「他絲毫不掩飾他恐懼與憎恨的事物。」

矛盾作為創意的動能，從高爾夫球神童、宗教學系學士、去日本教英文到成為國際名廚

張錫鎬首次完整自我揭露顛簸的人生歷程，在第一部「上坡路」中，從〈茶葉〉看那些沖泡出他現在模樣的原料：高爾夫球神童何以崩毀收場；成長於篤信基督教的韓國移民生活圈，不信上帝也質疑其內涵卻一路修習宗教學。〈理性的選擇〉是毫無人生方向的職涯困境，最後從事父母最不希望的餐飲業。以努力取代天分，他〈不自量力〉開店後爆紅〈一步登天〉走向事業頂峰。

而在〈熱水〉、〈掏金南半球〉、〈雜誌這一行〉中面對極具戲劇性的事業難關，每每都猶如瘋狂的冒險。擁抱矛盾與衝突不僅是張錫鎬一以貫之的處世態度，更體現在他書中提及如〈美味統一理論〉的哲學思考，作為迸發料理創意的動能，他旁徵博引各種簡單有趣的比喻，譬如神話、現代藝術、電影情節、歷史事件，挑戰我們習以為常的文化真理。

餐飲潮流的引領者，與NOMA、Per Se餐廳等世界名廚共創多元料理的世紀派對

張錫鎬作為料理界的大粉絲，同時是引領潮流的桃福餐廳主廚，他飽覽各歷代名廚的經歷與思想，一當提及或親炙他的偶像便會宛如孩童般如數家珍，一一點出他們厲害之處，熱情如他，因廚師活動結識歐系主廚們，在〈歐洲人〉中得以一窺嚴肅名廚私底下的面貌，也能看見近二十年包括同世代的NOMA、Per Se、MASA等餐廳，他們所創造出多元創新料理蓬勃發展的盛宴。

〈力保不失〉、〈速食與亞洲反派〉是張錫鎬對於米其林、美食評論家等各種獎項機制與媒體、個人評論文化的觀察分析。隨時間推進，社會主流觀點不斷革新，他在〈盲點〉中便藉 #MeToo運動反思，檢討廚房積習已久的父權文化，期待為廚師職業打造更友善、更民主的職場環境。

以幽默誠實自剖心理問題，關於躁鬱症、亦師亦友的主廚安東尼・波登之死

長年躁鬱症纏身，在第二部「沉淪與回歸」中，張錫鎬發現比起失敗，成功更難以理解。〈變了個人〉、〈你以為看到的，跟你真正得到的〉是與心理醫生、高管教練的拉鋸戰，關於種族歧視、家庭關係如何影響其身分認同、人際關係、事業發展。

張錫鎬身為非傳統主廚的這條路上，安東尼・波登始終扮演著亦師亦友的關鍵角色，〈盤子上的無花果〉、〈新局〉紀錄他們的相遇與道別，還有留下的最後一封信件：「當個傻子吧。為了愛。也為了你自己。」在波登震驚全球自殺身亡後，張錫鎬希望透過這本書的書寫，讓已成為公衛問題的心理疾病能受到更多重視。

特別收錄張錫鎬特製極度主觀之「三十三條成為優秀主廚的守則」

書中最後細述「#3去學莎士比亞比較好」、「#14陷入草叢時，先停一下」、「#26速食店的經理都可以控制脾氣，你沒理由不行」、「#29每道菜都是一個犯罪現場」、「#33保留游回岸邊的力氣」等三十三條關於餐飲業的獨特觀察與實用建議，除了是給有志成為優秀廚師的守則，也是給每個想成為更好的自己、自認曾是落水狗或後進者的人生指引。

Photo Credit: 啟明出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰