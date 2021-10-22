全聯宣布收購大潤發，預計2022年中完成；全聯董座：零售就是要靠規模

（中央社）全聯福利中心今（22）日晚間宣布收購大潤發，本交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，收購案預計2022年中完成；未來全聯將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，為消費者創造更優質的消費體驗。

全聯福利中心今晚發布新聞稿宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權。本次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌。此一收購案預計於2022年中完成，本交易之完成仍需通過主管機關審查確認。

全聯說，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。

全聯董事長林敏雄本月6日曾透露，台灣家樂福與大潤發將出售，2家都有找過他。但他當時表示，無法給答案，但指出，家樂福及大潤發都要出售，「表示這行業不是好行業」，像是超市頂好、松青都已易主，若要在這行業成為第一名才能活，就代表不是好行業。

大潤發大股東法國連鎖超市集團歐尚（Auchan）今日也在官網上公告，將其台灣零售事業大潤發的64.83%持股賣給全聯福利中心。

歐尚公告，該公司這項持股出售，也伴隨著其台灣事業夥伴潤泰集團同時出脫其自身對大潤發持股；因此，大潤發高達95.97%股權將由全聯持有。

歐尚集團表示，台灣大潤發屬於集團去年宣布處分非戰略資產計畫的一環。全聯是熟悉零售，能支持大潤發未來發展的合作夥伴，加上是台灣超市與連鎖零售領導者，與大潤發有互補性，且全聯家族企業有文化親近性，可以協助大潤發融入，成為台灣多元通路關鍵角色。

全聯成立於1998年，是台灣的超市龍頭，目前在台共有1055家分店，更規劃年底前達到1068家店的目標，明年超過1100家；營收部分，盼今年達到新台幣1500億元，明年要超過1600億元。

大潤發則創立1996年，由潤泰企業集團總裁尹衍樑創設，目前在台灣有20間量販店、1間鮮食集及1間便利店，共22間分店，發展規模僅次於家樂福，為台灣排名第2的量販店。

《鏡週刊》報導，根據知情人士透露，全聯併購大潤發並不意外，「全聯一直想擴大版圖，除了大潤發外，就連家樂福之前傳出要賣台灣門市，全聯都很有興趣。」

全聯董事長林敏雄曾說：「零售業就是得靠規模，一定要先做大，因為市占率如果不大，一定會被消滅。」看來隨著全聯接手大潤發，想必台灣零售市場將重新洗牌。

國內超市、量販界線模糊化，競爭也越來越激烈。像台灣量販龍頭家樂福，才在去（2020）年併購頂好和頂級超市JASONS，門市規模大增，總店數已約200店，家樂福一舉晉升僅次全聯的超市二哥，正式跨足量販及超市兩大通路。

不過，今年8月傳出法商家樂福（Carrefour）將出售台灣家樂福股權的消息，雖未經台灣家樂福證實，但外界早在臆測家樂福版權將由統一集團買下。

台灣家樂福由法國家樂福持股60%、統一集團旗下統一企業（1216）持股20.5%、統一超商（2912）持股19.5%，去年營收逾700億元，稅後淨利19.44億元。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範