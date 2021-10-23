【散文】林妏霜《滿島光未眠》：那死是安詳還是悲傷？凡事總要先動起來或痛起來才明白

文：林妏霜

〈蜘蛛女之吻〉

蜘蛛網從她的身體內生出來，蜘蛛網成了她身體的一個部分，那麼多的細絲像繩索一般，那麼多毛。我覺得噁心。「她沒說話？」是的，她在哭，我問她為什麼流淚，她回答說，她哭是因為有些永遠不能知道的事。是因為結尾像謎一樣。 ——普伊格（Manuel Puig），《蜘蛛女之吻》

偶爾與同齡朋友談起一些九○年代的敘事，後見之明地說著這些那些如何成了從前與其後。彷彿生命「何以至此」的幾則轉喻。植物的綴化般，從各自不同的生長點，延展出了平行的時空，杈出我是「這樣的我」的另一個瞬間。

中學那時，每日讀完報紙後，倘若心有所感，我便極為愛惜地剪下副刊上的方方塊塊，用膠水不那麼工整地黏貼在文具行買來的十六K線圈筆記本裡。靜默地收藏。那是個剪下貼上與今日意義相同，技巧卻完全不同的手工藝時代。現在想來，金錢幾無餘裕的老家，竟稀罕地訂了報，應是為了獲得那一年份訂閱所贈送的腳踏車或民生用品吧。也或許那是以為一面鏡子便能交代世界的時候，一切都近得在眼前。

那些筆記本如今已消失無蹤。但印象中剪貼了一篇不知是小說或散文的文章，我清楚記得作者的姓名，題目過了數十年也沒有忘記——〈寂地曇花〉。分為上下兩集刊載在《聯合報》副刊上。當時是一九九五年年末。而這能精準寫下的時間，卻是我在作者二○○六年出版的書裡，藉由附錄的作品索引才能確定的。

那是一個男孩無法成雙的故事。從每一段「你，不是」到「你。不。是」的試探，身分的指向與透過否定的確認；從逗點到句點的變化帶來了刻意的、是與不是之間的緩慢延遲。宛若在那之間自我跟隨著那唯一對象，跟隨著精神心意與肉身慾望不斷起伏。有一絲希望卻又斷開。

你不是，並否定那份愛戀可能的回應。若你是，之後的故事可能繼續？那些紙上訊息像是留給一個孤獨又恐懼的個體。對我而言更接近獲得一次讀取他人書信的機會。

（許多年後，在不同的時間裡，不同的友人對我展陳信任，或隱密告解他們有過的，相似的情感，彷如曇花盛大開了一夜而後凋謝。但他們越是將「異男忘」故事說得璀璨，宛若遺恨傳奇。不知為何，那種像在這以相片機直接列印，立得照片的數位時代，談論過去在暗房裡用銀鹽藥水進行顯影般的口吻，越是讓我得以同感，如某種已經反覆驗證的傷痛，又直接返還回來。）

總有一天會知道，每一次的機會帶給我的都將是各種確意的瓦解、詮釋的敞開。那樣敘事的現身是多麼必要—沒有一種搏鬥或阻擋會與現實毫無干係。

倘若能找到一則敘事支援了現實，就能若無其事地活下去。

但等待著，等待每一個時代的轉折轉過去，擦過那些銳角，不總是毫髮無傷或是解開了謎。有時只是未完成、未和解地轉了過去。

九○年代彷彿變成一段蛻下來的皮似的。以為是那麼透明，那麼輕省。但不是。只是還沒有人有足夠的勇氣可以掂掂它。抑或是，還沒有為那樣集體的負重感，調度一種適切的語言、找到一種較好的表達。

那幾年，王菲唱的一句歌詞，變成了某些友人MSN的暱稱：「害怕悲劇重演／我的命中命中／越美麗的東西我越不可碰」。壓成一種標誌。

彷彿沒有被誰接受，不過是同一段日夜的穿行而已。時代由紙本走往電子媒介。遠方有寫作女子，用易開罐的蓋子切開自己。能明白如此，都是事後—明白單向詮釋的殘酷、遲到的肯認，都是來不及挽回的許多年以後。

許多年之後，「寂地曇花」開在名為《告別的年代》的散文集裡。輯錄了各種消逝與失去。開篇寫了○三年SARS帶來的焦慮（多麼呼應書寫的此時此刻，COVID-19的擴散與變異，同類氛圍的再臨與重被召喚）。新書出版是夏天，而年輕作者病逝在同一年冬天。○七年我在網上查找著什麼的時候看到了訊息。發現作者的告別式場地就在我的中學母校。城鎮很小。或許有一段童稚時光，我們曾經生活在同一條街上。

偶然發現的意義或許是：生命的過程總夾在知情與不知情之間。在知情的剎那，某些死亡將一併被帶到我們眼前。而曾經的引文，日後竟成了某面鏡像反照。但有時，卻也不願它真的成了心之論證。

偶爾，我也會想起另一個習於發出異音，現已失散的友人X。他是如何在話語中每每暗示各種終結。我可以曉得。只是當時真的不曉得。我沒有揭開過任何的謎底。每一次他都半開玩笑地希望我為他寫作。寫下他那些不能公開告解的櫃內祕密。他的黑暗之心。但我的書寫技藝無法成為他的雙生影像。況且「被我寫進小說裡，不是什麼好事吧」，我說。

有天他再次傳遞給我某個故事。輪廓隱約是：男子單獨開著車出行，卻在荒郊野地遭逢意外，被拋到草叢堆裡，他感覺自己即將死去，想了很多，但什麼也沒做，就躺在那裡直到死去。究其死因，其實他毫髮無傷，連骨折都未有。知道那所指所以沒有問：那死是安詳還是悲傷？凡事總要先動起來或痛起來才明白。只記得X告訴我，那是如果寫作，他唯一想寫的故事。

書籍介紹

本文摘錄自《滿島光未眠》，印刻出版

作者：林妏霜

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不想和解的時候，請別假裝傷口已經好了。

這不是一個「發生了什麼事」，幸好走過來了的敘事，而是一個寫到後來，該平均分配好的比例全部歪斜了，現在仍在發生，或許未來也仍然繼續不變的敘事。

「在這個模糊的時代裡，我可以用來拯救自己的心的東西，到底會是什麼？」——〈錫身〉

傷害仍在持續

和解過於遙遠

未眠的人在闇夢邊境低語：

「請別在有限的想像裡將人趕盡殺絕。」

以文字穿越鏡相與屏幕

凝視無數個「我」的分身示演

不控訴，不療癒，不妥協

否定的極限，為了更精確描述身處的當下

潦草人間，我若不能為我

僅能徒手掘開堅硬的地面，創造出一種活下去的欲望給自己

她的虛構是她的現實

在普遍、應該、理所當然之外

還有光的另一面

清醒的疼痛著

【引路】

路從來不易走。有沒人伴你，沒分別。——黃碧雲

林妏霜的書寫不可動輒歸類。它就像來自一座臨淵之橋。

世界是一座橋，從這個閾限處境的位置啟程，文學給予了一個「之間」的位置。她後退而述，時間、記憶在書寫裡獲得層層疊疊的擴增。——賀淑芳

【人形師】

或許對我而言，寫作就是可以將借用的一切毫髮無傷地還回去了。像人形軀體上的木釘般，交換關節上得以自由活動的轉折。

【沒有故事】

很久之後你已明白：當所有拋去求救的線繩被扔了回來，那些內心先死去的孩子，並不會因此為後來同樣不幸的孩子累積幸福。家屋內應該護持你轉大人的價值，家屋內也應該讓你得以抵抗。成年的暴力，不會用更成熟的方式露出，使人變得不疼痛或不恐懼。有些父母不需要孩子的愛就能活下去，孩子卻需要活到知曉自己不一定需要父母愛的時候。這樣理不盡又不著地的說法勢必會被某種群體價值看輕或懲罰吧。

他們在自己的版本裡有許多免罪符，你沒能擁有。被一種群體性吐出。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰