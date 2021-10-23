半夜一聲巨響！加拿大婦人驚覺枕邊多了一顆1.3公斤重的隕石

文：Yi-ching Kuai

露絲・漢密爾頓（Ruth Hamilton）在加拿大西部英屬哥倫比亞的家中熟睡時，被狗吠聲驚醒，緊接著聽見「爆炸聲」。她跳起來打開燈，只見天花板上有一個洞。時鐘上顯示是晚上11:35。

起初，66歲的漢密爾頓女士以為是有一棵樹倒在她的房子上。但是沒有，所有的樹都還好端端的。她撥了911，與接線員通電話時注意到，在她剛剛躺著的床上、小碎花枕頭之間，有一個巨大的炭灰色物體。

她回憶自己當時告訴接線員：「噢，天哪，我的床上有一塊石頭。」

她後來才知道那是一塊隕石。

這塊1.3公斤重、大男人拳頭大小的石頭與她擦身而過，她毫髮無傷，但「滿臉都是天花板碎片」。10月3日晚上的「第三類接觸」讓漢密爾頓女士惶惶不安，網友們對此興味盎然，科學家則摩拳擦掌，有不同尋常的機會可以研究墜落地球的太空岩石。

「感覺好像不太真實，然後我就進去看看房間。對，我的天花板上還有一個洞。對，這事真的發生了。」漢密爾頓接受採訪時說。

可以告訴孫女「妳祖母差點在床上被隕石砸死」

流星每天每小時都會墜向地球。如果體積夠大，成功穿越地球大氣層並著陸，就會變成所謂的隕石。有些隕石被人類撿拾收集，有些會進入博物館，還有些是被網路拍賣。今（2021）年2月，佳士得舉辦了一場破紀錄的稀有隕石拍賣會，成交額超過400萬美元。

在溫哥華東邊人口約3700人左右的戈爾登（Golden）小鎮，安睡的漢密爾頓女士被從天而降的隕石驚醒的那晚，其他加拿大人聽到了兩聲巨響，看到一個火球劃過天空。據卡加立大學（University of Calgary）的研究人員稱，有些人錄下了當時的影像。

漢密爾頓女士撥打911後，進入她家的警官最初表示，這塊掉落的岩石可能是因為附近高速公路施工爆破炸飛的，但工人當晚並沒有進行任何爆破。



警官於是猜測：「我想在妳床上的是一顆隕石。」

漢密爾頓女士說，那天晚上她再也沒能睡著，整夜坐在椅子上啜飲著茶，看隕石靜靜躺在她的床上。漢密爾頓女士告訴當地新聞媒體，她沒有把這件事告訴任何人，但後來決定向西安大略大學（University of Western Ontario）的研究人員報告了這個事件，布朗（Peter Brown）教授證實這塊岩石是「來自小行星的隕石」。

漢密爾頓女士在退休以前是當地一家商會的經理，她也把這件事告訴了家人和朋友。「我的孫女可以說，她們的祖母差點在床上被隕石砸死，」她說。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

一千億分之一的機率

這不是第一次有隕石掉落在某人的家裡或院子裡。1982年，一顆2.7公斤重的隕石衝進美國康乃狄克州韋瑟斯菲爾德（Wethersfield）的一幢房子裡，撞破了一樓和二樓的天花板，滾進客廳，然後從走廊彈射到餐廳。2020年，一名印尼棺材製造商被一塊從屋頂上飛進來的2公斤重隕石嚇了一跳。

布朗教授說，每年隕石衝進某人家並撞到床的機率約為一千億分之一。漢密爾頓說她在事發後感到震驚：「這種情況發生的可能性很小，所以很高興我還能活著。」

漢密爾頓女士家的岩石是當晚撞擊戈爾登的兩顆隕石之一。漢密爾頓女士家以東約160英里，在卡加立的研究人員說，他們根據當地幾個人提供的照片和影片，對第二顆隕石的位置進行三角測量後，在距離漢密爾頓女士家不到一英里的地方找到第二顆隕石。

科學家喜獲隕石

卡加立大學研究隕石的副教授希爾德布蘭德（Alan Hildebrand）說，他和其他研究人員因為找到隕石而高興得無法自己，「我想我們抱在一起了。」

希爾德布蘭德和同事確認這塊岩石是流星雨的一部分。研究團隊表示，撞擊漢密爾頓家的隕石軌跡在英屬哥倫比亞東南部以及亞伯達（Alberta）省中部和南部一帶可見。

隕石讓科學家一個難得的機會，可以了解更多關於太陽系和小行星帶的資訊。研究人員可以對成分進行採樣，而不僅是遠觀。科學家們表示，他們還可以利用隕石重建從外太空穿過大氣層到地面的路徑。

到達地面的岩石可能已經失​​去了大約原本90％的質量。雖然在地上的隕石可能摸起來很涼，但在穿越大氣的過程中，隕石可以加熱到大約攝氏2000度，以50倍的音速行進。

價值不斐的紀念品

漢密爾頓女士說，她計劃在研究人員研究完隕石之後，把隕石保留下來當作幸運符，畢竟這塊隕石是落在她的土地上。她表示自己幸運。記者問她隔天有沒有買彩券，她說沒有，因為自己已經中獎了。

「我沒受到半點傷，我活過了這場經歷，毫髮無傷。要做的就是沖個澡，洗掉身上的牆板灰塵。」

不過，據隕石協會成員、Facebook隕石愛好者社團和和「天降隕石」（Skyfall Meteorites）網站站長奧茲盧（Mendy Ouzillou）說，如果漢密爾頓女士決定出售隕石，可能可以賣到相當高的價錢。

許多因素可以影響隕石的收藏價值，「撞到車，穿過屋頂……這些隕石確實會隨著時間的推移變得神秘，並增加價值。」

他說，這種撞到人為物體上的隕石別稱「錘石」，價格特別高。

奧茲盧說，隕石的成分也可以大幅影響價錢。因為沒有看到實物，所以奧茲盧的態度相當謹慎，但他說那塊隕石每公克最低價格可能在40美元到100美元之間（新台幣1100元到2800元左右），整顆隕石的價格大約在5萬美元到12萬7000美元之間（新台幣140萬到350萬左右）。

但是，正如奧茲盧所說，漢密爾頓女士似乎無論如何都不願意放棄她的幸運隕石：「並不是每個在閣樓裡找到畢卡索畫作的人都會想賣掉。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航