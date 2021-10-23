2021/10/23,
國際

越南主播昔帶女兒赴台換肝，如今再度來台成台大研究生

越南主播昔帶女兒赴台換肝，如今再度來台成台大研究生
Photo Credit：黎雲臺妝提供

我們想讓你知道的是

越南電視台英文主播黎雲臺妝說，她以前從未想過去台灣留學，直到帶著薔薔赴台就醫，發現台灣的環境很好，且台灣人認真、勤勞、有效率，台灣的高生產力非常值得她學習與深入了解，民眾樂於助人更讓她印象深刻。

（中央社）越南電視台英文主播黎雲臺妝去年到台灣捐肝救女兒；相隔近年，她日前獨自帶著兩歲女兒再訪台灣，但身分變成台大碩士生。她藉著時事比喻自己正過著「與挑戰共存的新常態」。

黎雲臺妝的女兒薔薔出生2個月後出現輕微黃疸、解乳黃色糞便、尿液呈黑色，被醫生診斷為膽道閉鎖。為了救女兒，黎雲臺妝去年7月帶著9個月大的薔薔赴台，並捐出自己左側葉肝臟20%延續女兒生命。

去年11月黎雲臺妝返回越南時在河內內排國際機場接受中央社訪問時說，希望很快能再造訪台灣，當初許下的願望於今年10月初實現，她申請到教育部台灣獎學金成為台大GMBA的一分子，於是辭去工作帶著女兒赴台念書。

剛滿30歲的黎雲臺妝表示，自己只有越南的學士學位，出國攻讀碩士一直是她的夢想，但因各種人生際遇暫擱一旁，去年她回到越南後重新燃起留學夢，同時考量薔薔的後續醫療追蹤，當年底便下定決心要到台灣讀書。

在人母、人妻、新聞工作者等社會角色中周旋，黎雲臺妝能用來準備留學文件的時間所剩無幾。她表示，當時每天大概花一小時溫習英文、撰寫讀書計畫等，在兩個月內考完英檢並完成申請，「壓力下自然激發出高效率」。

photo
Photo Credit：黎雲臺妝提供
黎雲臺妝為了赴台一圓留學夢，離開了任職8年多的越南電視台（VTV）。她說，告別熟悉的工作是個艱難的決定，但「人生就是不斷選擇然後向前」。

黎雲臺妝說，她以前從未想過去台灣留學，直到帶著薔薔赴台就醫，發現台灣的環境很好，且台灣人認真、勤勞、有效率，台灣的高生產力非常值得她學習與深入了解，民眾樂於助人更讓她印象深刻。

便利性也是吸引黎雲臺妝赴台深造的原因之一。她觀察，台灣有很多超商，大眾運輸系統也很發達，生活上許多問題只要動動手指頭就能解決，對於獨自照顧女兒的她來說非常友善，感覺依然可以優雅生活。

由於疫情因素，除黎雲臺妝與持醫療簽證的薔薔獲准入境台灣外，其他家人無法陪同。目前黎雲臺妝仍遵循檢疫規定在家線上上課，她說，等開始上實體課後，要另外想辦法安頓薔薔；此外，薔薔每6至8週得去醫院檢查一次。

黎雲臺妝計劃先請保母照顧薔薔幾個月，等幼兒園願意收托就讓她去上學，讓薔薔與當地小孩過著一樣的生活，早日融入台灣社會、學習中文，她認為，薔薔在多元環境下成長，以後不管到了哪裡都會很快適應。

黎雲臺妝現在每週還要上10小時的中文課，加上溫習碩士班課業、照顧女兒等，她說自己每天大約清晨1、2時睡，忙的時候就拖到3、4時。「媽媽研究生」的忙碌程度可想而知，連受訪都是在午夜12時過後進行。

photo_(1)
Photo Credit：黎雲臺妝提供
越南女童薔薔2020年赴台進行肝臟移植，術後恢復狀況良好。圖為薔薔2021年10月初穿著隔離衣在河內內排國際機場候機，準備與媽媽黎雲臺妝一起赴台。

她笑著說，這樣的生活聽起來好像很累，但她沒有時間抱怨，只能完成目標、前進，與全球遭遇COVID-19疫情相同，她現在的生活也不可能跟以前一樣，一切都要建立在新常態之上，「克服挑戰的方法就是與挑戰共存」。

黎雲臺妝希望畢業後能有機會在台灣工作，以便更深入地了解台灣，選讀GMBA就是看中台灣的人力市場需求。若未來回到越南，她也期盼能透過工作繼續與台灣保有連結，像是到越南的台灣企業任職等。

至於回到越南並重返主播台則非她的優先選擇，黎雲臺妝說：「在越南電視台（VTV）工作8年多，這是我出社會後第一份正式工作，它看著我從菜鳥到羽翼漸豐，共同留下許多美好回憶」，但她希望為自己開拓更多可能性。

黎雲臺妝指出，當初離開熟悉的工作的確是個艱難的決定，然而「人生就是不斷選擇然後向前」；若回到越南，她期許自己能換個角色，這並非與過去一刀兩斷，而是將經驗與習得的新知繼續運用至不同領域。

photo_(2)
Photo Credit：黎雲臺妝提供
越南電視台英文主播黎雲臺妝辭去工作帶著2歲女兒薔薔於10月初赴台攻讀碩士，在完成隔離檢疫規定後，若一切順利月底前可望到校上課。圖為黎雲臺妝與女兒薔薔在台灣街頭的合影。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。