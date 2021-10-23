【東南亞週報】46國旅客11月起入境泰國免隔離｜緬甸軍方特赦政治犯｜「五國聯防」50週年

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鄭熹（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第141期，為讀者挑選2021年10月16日至10月22日期間，有關緬甸、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼與新加坡的六則東協區域大事。

緬甸｜東協施壓 緬甸軍方特赦政治犯釋善意

東協10月15日決議拒絕緬甸軍方領袖出席本月峰會，緬甸軍方先是怒批該決定受外國干預，隨後卻在19日宣布釋放超過5600名政治犯，外界將此舉解讀為緬甸軍方試圖重建其國際形象。

Photo Credit: AP/ 達志影像 政治犯家屬於10月18日在緬甸仰光永盛監獄外等待。緬甸政府本週一宣布大赦5600 多人，他們主要是因參加反政府活動而被捕。

東協外長15日晚間舉行緊急會議，以未能就化解緬甸危機取得足夠進展為由，決議拒絕邀請緬甸軍方領袖、國家領導委員會（State Administration Council）主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席本月底召開的峰會，並將改邀一名非政治人物代表與會。這項決定也凸顯向來奉行「不干預內政」政策的東協跨出果敢的一步，不向不合作的緬甸軍方低頭，捍衛東協的作為區域領導組織的可信度。

對此，緬甸軍方先是強硬回應，抨擊東協排除緬甸軍方領袖與會的決定是受「外國干預」的結果，直指美國及歐盟向東協成員國施壓；隨後卻在18日頒布特赦令，釋放超過5600名因參與反政變示威活動被捕的政治犯，其中包括前執政黨全國民主聯盟（NLD）發言人。儘管緬甸軍方聲稱是出於「人道因素」，而選在當地重要節日點燈節前夕特赦，外界多將此舉解讀為軍方試圖重建其國際形象。

（今年4月在印尼雅加達召開東協緬甸危機會談）

泰國｜46個低風險國家旅客11月起入境泰國免隔離

根據曼谷郵報10月21日報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）宣布自11月1日起，將允許來自46個低風險國家旅客免隔離入境泰國。帕拉育指出，他知道加速開放泰國將會帶來更多COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染的風險，但這是一個泰國需要承擔的風險。他表示泰國已和其他國家一樣能更適當地面對新冠肺炎的挑戰，泰國需要學習如何和病毒共存。

根據中央社掌握消息，泰國外交部所公布的低風險國家名單中，包括中國、香港、美國、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、日本，以及歐盟多數國家等共46個國家和地區，名單中未包括台灣。泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）表示，此次開放名單是由泰國疫情指揮中心所決定，不過泰國政府會分別在12月1日和明年1月1日再次更新名單。

泰國外交部所公布的最新政策指出，這些來自46個低風險國家的旅客必須完整接種兩劑COVID-19疫苗滿14天，事先購買保額5萬美元的醫療保險，並在登機前72小時獲得PCR檢測陰性證明。此外，在抵泰時須再次進行PCR檢測並留在旅館等待測驗結果，若確認陰性後就不需要隔離，即可開始在泰國活動。

Photo Credit: AP/ 達志影像 疫情之下的曼谷ICONSIAM購物中心，照片攝於9 月12日。

越南｜國產車Vinfast 河靜省投資電動車電池廠

越南國產車品牌VinFast本週宣布將投資3.8億美元（約106億新台幣）於中部河靜省設立電池製造廠，供應旗下電動車使用，目標在2022年全球電動車銷售量達1萬5000輛。

VinFast為越南市值最高企業Vingroup集團在2017年創立的國產車品牌，並於2019年成功推出車款。本週宣布將在河靜省設立電動車電池製造廠，起初年產達3GWh，預計到2025年，製造廠拉升到年產能5GWh。電池生產上VinFast與台灣輝能科技（ProLogium）、中國國軒高科（Gotion High-Tech）及以色列StoreDot等公司合作。除此之外，Vinfast也正規畫於越南興建第二座電池廠。

VinFast在布局國際市場上也有許多進展，除了在美國舊金山成立研發中心、取得加州的自駕車測試許可等，並規畫在加州設立35個服務據點與展示中心外，更傳出將在美國設製造廠，搶佔美國電動車市場。今年7月Vinfast宣布於美國、加拿大、法國、德國與荷蘭這五個北美與歐洲重點市場設立分公司，在明年推出VF e35、VF e36兩款電動車銷售。根據《路透社》本週報導，此兩款車款在美國已開放接受預訂，將於2022下半年交車。越南市場方面則計畫在今年底開始交車，目標是2022年全球電動車銷售達1萬5000輛。

除此之外，今年4月VinFast也傳出將在美國透過SPAC方式公開上市（IPO），估值上看600億美元 （約1.7兆新台幣），但目前因SPAC相關法規尚不明確而暫緩。

Photo Credit：Reuters/達志影像 越南最高市值企業集團Vingroup在2017年成立國產車品牌VinFast，圖為VinFast在海防市的工廠。

菲律賓｜中國船隻挑釁不斷 菲提出外交抗議

菲律賓外交部10月20日聲明指出，針對近來中國政府船隻在南海地區對菲國船隻的累次挑釁行為，已正式發出外交抗議。

菲國政府指出，中國政府船隻在南海地區非法使用警報器、喇叭和無線電通訊等，向在菲國領海內定期、守序巡邏的船隻做出挑釁行為，迄今已累計超過200次。中方的挑釁已危害到南海地區的秩序、安全與和平，針對中方作為外交部已正式發出外交抗議。

中國近來在南海地區出現多次主權聲索行為。今年3月時菲國在南海牛軛礁（Whitson Reef；菲稱Julian Felipe Reef）的專屬經濟海域發現超過200艘中國船隻聚集，據信為中國民兵所控制；4月更在仙賓礁（Sabina Shoal；菲稱Escoda Shoal）發現7艘中國民兵船。

面對中國不理會菲國多次抗議，外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）更曾在其推特上發文，要中國「滾出去（GET THE FXXX OUT）」。杜特蒂也在中菲南海議題上表態，指出若北京要在南海挖石油，屆時菲國必會派出軍艦來聲張主權。根據菲媒Rappler報導，自2016年杜特蒂上台後，菲國外交部已對中國提出超過160次的外交抗議，其中近9成是在2018年後發出。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）下的亞洲海事透明倡議（AMTI）的統計資訊，菲國在過去幾個月內也已加強在南海地區的巡邏，但在數量及頻率上，仍不及來自中方的船隻。

Photo Credit: AP/ 達志影像 今年7月12日，示威者在菲律賓馬卡蒂市中國領事館前高喊口號。 該活動是為了紀念南海仲裁5週年而舉行 。

馬來西亞、印尼｜大馬印尼外長會談 攜手打造旅遊走廊

馬來西亞與印尼兩國外交部長10月18日在印尼雅加達會晤後宣布，雙方擬攜手打造一條旅遊走廊，並將根據國際法劃定馬六甲（Malacca）南部與蘇拉威西海（Sulawesi Sea）的海上邊界。

馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）在印尼首都雅加達展開為期4天的訪問，18日與印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）會晤後在聯合記者會上表示，兩國將致力推動「旅遊走廊安排」（Travel Corridor Arrangement, TCA）協議，盼能安全地促進商務旅客出行，以帶動雙方經濟復甦，亦可預見這項協議將與「東協旅遊走廊安排框架」（ATCAF）相輔相成。

此外，兩國外長談及區域安全議題，除同意依國際法劃定馬六甲南部與蘇拉威西海的海上邊界，也針對澳洲、英國、美國達成的三邊安全協議（AUKUS）交換意見。雙方尤為關切澳洲軍購核潛艦一事，擔憂此舉恐加劇東海及南海的緊張局勢，甚至導致區域軍備競賽。

（馬來西亞外長塞福丁與印尼外長勒特諾）

新加坡｜紀念「五國聯防」50週年 成員國舉行聯合海空展示

為慶祝「五國聯防」（Five Power Defence Arrangements，簡稱FPDA）50週年，新加坡、馬來西亞、英國、澳洲和紐西蘭等五個成員國10月18日在為期兩週的「團結金禧」演習（Exercise Bersama Gold 2021）最後，於新加坡濱海南附近水域聯合舉行空中巡禮及海軍艦艇展示。

新加坡國防部長黃永宏接受媒體採訪時表示，此次演習及聯合海空展示反映成員國對FPDA的堅定信念，也重申此安全機制「不對任何國家形成威脅，也不針對任何一國」。他指出，儘管目前這個區域及全球所面對的安全挑戰與50年前不同，但FPDA仍具影響力。他認為，最大的威脅「不是任何單一國家，而是誤解與誤判」，FPDA作為具包容性、為區域和平穩定做出貢獻的機制，有穩定器的作用。

FPDA為1971年由上述五國組建，主要是為了英軍撤離後，對當時獨立不久的新加坡和馬來西亞加強安全防衛，一旦星馬面臨武力威脅，FPDA成員國就會相互商討對策。新加坡總理李顯龍在其臉書上表示，FPDA成立時，東南亞局勢不穩，越戰也還在持續，作為僅次北約、史上第二悠久的軍事夥伴關係，「我很高興FPDA如今仍在運作且有影響力。這類合作也促進了本地區的和平與安全，新加坡會繼續支持。」

（五國聯防10月18日於新加坡濱海南附近海域聯合舉行空中巡禮及海軍艦艇展示）

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒