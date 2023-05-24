民進黨徵召吳崢選中和、曾柏瑜選新店，永和支持李正皓，中正萬華徵詢鄭家純尚待討論
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今天也傳出民進黨探詢藝人鄭家純（雞排妹）參選台北市中正萬華區立委，鄭家純則在臉書證實，曾被徵詢參選，她表達「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以」。不過該區在地議員吳沛憶、劉耀仁，以及前議員顏聖冠都表達參選意願。
民主進步黨今（24）日召開第二十屆第十四次中執會，針對2024年第11屆新北市立委初選無人登記及艱困選區之提名事宜，經評估整體選情後，會中通過徵召吳崢同志為新北市第8選區立委候選人、曾柏瑜同志為新北市第11選區候選人；另針對新北市第9選區，經考量整體，會中同意通過支持無黨籍候選人李正皓，採取合作聯盟方式，以爭取最大勝選為目標。
3選區都是艱困選區，賴清德：充滿勇氣挑戰
賴清德下午率被提名人召開「民主大聯盟」記者會。賴清德說，民進黨在艱困選區，秉持「跨黨派、跨世代、跨領域」3項原則，希望籌組民主大聯盟，結合社會力量，守護台灣，增進民主繁榮。賴清德說，新北市第8、第9、第11選區都是民進黨的艱困選區，這3人充滿勇氣挑戰，面對的候選人都相當有實力。
新北市第8選區（中和區）現任民進黨立委江永昌不尋求連任，民進黨徵召前時代力量發言人吳崢參選；對戰國民黨提名的張智倫，張智倫是前國民黨立委張慶忠之子。
吳崢曾為時代力量立委林昶佐之助理、時代力量發言人、台北市議員林亮君特別助理。2018年參選台北市第三選舉區（松山、信義區）台北市議員，以540票的些微差距落敗。2019年11月8日，宣布退出時代力量後，以無黨籍參政至今。
2022年4月25日，於臉書粉絲專頁宣布再度參選台北市第三選舉區（松山、信義區）台北市議員，但因選區應選席次減少，使其名次雖提升，仍以396票之差成為落選頭。
民進黨新北市第11選區（新店）徵召前新北市議員曾柏瑜，這區將對上國民黨資深立委羅明才。
曾柏瑜為第3屆新北市議員，並成立「在地深蹲協會」擔任理事長，也是黑熊學院共同發起人，台灣民主實驗室副執行長。2018年代表時代力量參選新北市議員，最後以小幅差距成為落選頭，直至2022年11月同選區資深議員金中玉因案解職，曾柏瑜以無黨籍身份遞補新北市議員。
新北市第9選區（永和區）民進黨與無黨籍政治評論員李正皓合作，力抗國民黨老將林德福。
李正皓表示，許多民生政策上，他的見解與民進黨不一定完全相同，但這些站在台灣的立場，是關起門的事 ；打開門對外，從蔡英文總統到賴清德主席一路堅持捍衛中華民國、捍衛台灣的方式與態度，與他的價值完全符合，也是認為此時此刻台灣應該要走的路，因此決定合作。
李正皓也說，對手林德福委員是位敬重的長輩，在1986年當選永和市民代表時，自己才兩歲，之後林德福委員一路從代表、市長到連任6屆立法委員，已在永和服務37年。
李正皓表示，永和過去相當宜居，是全台灣人口密度最高的行政區，與台北市一水之隔、優質學校林立 ; 但現在的永和城市老舊、道路狹窄，房價已連續四年為新北市平均交易單價最高的的行政區，卻是新北市人口外流最嚴重的幾個行政區之一，有些媒體甚至用「人口黑利區」來形容現在的永和。
現在的永和需要的是健康的新陳代謝，從城市到民意代表都是如此，為永和注入新的力量、新的活力，這對永和來說才是健康的循環。此次他的競選口號是「永和上新菜」，希望能透過參選為永和與中和秀安區帶來不同的可能。
中正萬華可能由雞排妹參選？
另外今天也傳出民進黨探詢藝人鄭家純（雞排妹）參選台北市中正萬華區立委，鄭家純則在臉書證實，曾被徵詢參選，她表達「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以」。
賴清德競辦發言人郭雅慧受訪表示，目前人選還在規劃討論，有定案一定會跟大家報告，黨內選對會正充分討論，希望在每一區提出合適也優質符合期待的參選人。
無黨籍立委林昶佐宣布不參選中正萬華區立委後，傳民進黨探詢過藝人鄭家純（雞排妹）參選，不過該區在地議員吳沛憶、劉耀仁，以及前議員顏聖冠都表達參選意願。
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核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。