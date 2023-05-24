民進黨徵召吳崢選中和、曾柏瑜選新店，永和支持李正皓，中正萬華徵詢鄭家純尚待討論

民主進步黨今（24）日召開第二十屆第十四次中執會，針對2024年第11屆新北市立委初選無人登記及艱困選區之提名事宜，經評估整體選情後，會中通過徵召吳崢同志為新北市第8選區立委候選人、曾柏瑜同志為新北市第11選區候選人；另針對新北市第9選區，經考量整體，會中同意通過支持無黨籍候選人李正皓，採取合作聯盟方式，以爭取最大勝選為目標。

3選區都是艱困選區，賴清德：充滿勇氣挑戰

賴清德下午率被提名人召開「民主大聯盟」記者會。賴清德說，民進黨在艱困選區，秉持「跨黨派、跨世代、跨領域」3項原則，希望籌組民主大聯盟，結合社會力量，守護台灣，增進民主繁榮。賴清德說，新北市第8、第9、第11選區都是民進黨的艱困選區，這3人充滿勇氣挑戰，面對的候選人都相當有實力。

新北市第8選區（中和區）現任民進黨立委江永昌不尋求連任，民進黨徵召前時代力量發言人吳崢參選；對戰國民黨提名的張智倫，張智倫是前國民黨立委張慶忠之子。

吳崢曾為時代力量立委林昶佐之助理、時代力量發言人、台北市議員林亮君特別助理。2018年參選台北市第三選舉區（松山、信義區）台北市議員，以540票的些微差距落敗。2019年11月8日，宣布退出時代力量後，以無黨籍參政至今。



2022年4月25日，於臉書粉絲專頁宣布再度參選台北市第三選舉區（松山、信義區）台北市議員，但因選區應選席次減少，使其名次雖提升，仍以396票之差成為落選頭。

民進黨新北市第11選區（新店）徵召前新北市議員曾柏瑜，這區將對上國民黨資深立委羅明才。

曾柏瑜為第3屆新北市議員，並成立「在地深蹲協會」擔任理事長，也是黑熊學院共同發起人，台灣民主實驗室副執行長。2018年代表時代力量參選新北市議員，最後以小幅差距成為落選頭，直至2022年11月同選區資深議員金中玉因案解職，曾柏瑜以無黨籍身份遞補新北市議員。

新北市第9選區（永和區）民進黨與無黨籍政治評論員李正皓合作，力抗國民黨老將林德福。

李正皓表示，許多民生政策上，他的見解與民進黨不一定完全相同，但這些站在台灣的立場，是關起門的事 ；打開門對外，從蔡英文總統到賴清德主席一路堅持捍衛中華民國、捍衛台灣的方式與態度，與他的價值完全符合，也是認為此時此刻台灣應該要走的路，因此決定合作。

李正皓也說，對手林德福委員是位敬重的長輩，在1986年當選永和市民代表時，自己才兩歲，之後林德福委員一路從代表、市長到連任6屆立法委員，已在永和服務37年。

李正皓表示，永和過去相當宜居，是全台灣人口密度最高的行政區，與台北市一水之隔、優質學校林立 ; 但現在的永和城市老舊、道路狹窄，房價已連續四年為新北市平均交易單價最高的的行政區，卻是新北市人口外流最嚴重的幾個行政區之一，有些媒體甚至用「人口黑利區」來形容現在的永和。

現在的永和需要的是健康的新陳代謝，從城市到民意代表都是如此，為永和注入新的力量、新的活力，這對永和來說才是健康的循環。此次他的競選口號是「永和上新菜」，希望能透過參選為永和與中和秀安區帶來不同的可能。

中正萬華可能由雞排妹參選？

另外今天也傳出民進黨探詢藝人鄭家純（雞排妹）參選台北市中正萬華區立委，鄭家純則在臉書證實，曾被徵詢參選，她表達「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以」。

賴清德競辦發言人郭雅慧受訪表示，目前人選還在規劃討論，有定案一定會跟大家報告，黨內選對會正充分討論，希望在每一區提出合適也優質符合期待的參選人。

無黨籍立委林昶佐宣布不參選中正萬華區立委後，傳民進黨探詢過藝人鄭家純（雞排妹）參選，不過該區在地議員吳沛憶、劉耀仁，以及前議員顏聖冠都表達參選意願。

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核稿編輯：翁世航