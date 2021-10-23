美參議員提「台灣確保法案」，盼建立美中對話熱線、評估美國民兵與台灣後備指揮部合作可能性

美國總統拜登（Joe Biden）日前於節目中被問及，若中國犯台是否會捍衛台灣時表示，「會，我們對此有承諾」，為美中台關係投下一顆震撼彈，而美國2位參議員20日也推出「台灣確保法案」，這項法案將投資危機穩定措施，以作為美國區域安全戰略的重要組成部分。

（中央社）美參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）與參議員蘇利文（Dan Sullivan）日前聯合推出「台灣確保法案」，期望透過資助對話機制與架構平台，減少誤判並提高透明度，以降低台海衝突風險。

馬基與蘇利文20日推出名為「確保常態往來支持台灣安全行動法案」（Taiwan Actions Supporting Security by Undertaking Regular Engagements Act，簡稱Taiwan ASSURE Act，台灣確保法案）。

馬基透過新聞稿表示，必須找尋方法緩和台海緊張局勢，以避免誤判。這項法案將投資危機穩定措施，以作為美國區域安全戰略的重要組成部分，目的在避免軍事衝突。法案與美國在《台灣關係法》的承諾一致，持續支持台灣有意義參與國際社會、協助台灣抵禦台海脅迫，同時採取明確行動避免區域衝突。

法案將資助現有的1.5軌（半官方）與2軌（非官方）戰略對話，這些對話由獨立非營利組織推動，與會者透過這些對話討論區域穩定議題。

法案也將提高全球合作暨訓練架構（GCTF）資金，在2022至2025財政年度每年提供600萬美元資金。GCTF為台灣與全球合作夥伴分享從公共衛生到救災等議題專業知識提供平台。

法案並將要求美國國防部長與國務卿協調提交報告，評估美國國民兵（National Guard）與台灣國防部後備指揮部建立夥伴關係的可能性。

法案同時要求國務卿與國防部長協調提交一份報告，詳細說明美國與中國政府過去10年關於兩岸議題的軍事對話與信任建立措施，以及雙邊與多邊外交往來。

法案也提到，美中雙邊建立信任措施和穩定危機對話，是穩定海峽兩岸的重要機制，美國和中國應該優先使用「軍事危機熱線電話」為直接溝通管道，以迅速解決可能導致軍事升級的誤解。

白宮：美國對台政策不變

拜登21日參加《美國有線電視新聞網》（CNN）節目被問及若台灣遭到中國攻擊是否會捍衛台灣時表示，「會，我們對此有承諾。」

拜登的回應引發外界關切美國對台政策是否有所調整，也成為白宮與國務院媒體簡報的焦點議題之一。

白宮與國務院昨（22）日同聲指出，美國政策不變。美台防務關係以《台灣關係法》為指引，協助台灣維持自我防衛，並視任何非和平方式決定台灣未來行為，是對西太平洋和平與安全的威脅。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）22日多次面對媒體提問時，都給出同樣的答覆表示，「總統沒有宣布我們的政策有任何改變，他也沒有做出改變政策的決定。我們的政策並未改變。」

莎琪指出，美國與台灣的防務關係是以《台灣關係法》為指引，美國持續依循的《台灣關係法》中，一項原則是協助台灣維持足夠的自我防衛能力。另一項原則是，對於任何以非和平方式決定台灣未來的行為，美國將視為對西太平洋和平與安全的威脅並嚴正關切。

她也引述美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早在比利時布魯塞爾的回應。奧斯汀表示，沒有人期望見到兩岸爆發衝突，拜登當然也不樂見，也沒有爆發衝突的理由。

美國防部：協助台灣取得自我防衛所需軍力

國務院發言人普萊斯（Ned Price）的答覆和白宮大同小異。他表示，美方政策不變，美國恪守台灣關係法，持續支持台灣自我防衛，並將持續反對任何片面改變現狀。

普萊斯也提到，美國始終堅持基於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證的一個中國政策。拜登深度恪守《台灣關係法》承諾，他在擔任聯邦參議員期間，投票支持《台灣關係法》通過。1979年《台灣關係法》通過生效以來，美國政策不曾改變。

正在歐洲訪問的奧斯汀22日被媒體問到對拜登防衛台灣的看法。奧斯汀表示，沒有人期望看到兩岸爆發衝突，拜登當然也不樂見，沒有爆發的理由。他並重申美國恪守基於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證的一中政策，美方會持續歷任政府做法，繼續協助台灣取得自我防衛所需軍力，但「出於對台灣的尊重，他不會回答假設性問題。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺