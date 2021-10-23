好萊塢男星亞歷鮑德溫誤殺攝影指導，道具槍內為何有實彈成警方調查重點

（中央社）美國影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日在片場意外槍殺工作人員，警方22日公布的初步調查顯示，他拿到的道具槍本應是安全的「冷槍」，直到開火時才發現裡面竟有實彈。

綜合《路透社》等外媒報導，事發時亞歷鮑德溫正在拍攝新片Rust。當時助理導演曾在片場大聲提醒槍是「冷槍」，即不含任何實彈的安全道具槍。

但據當地警方向新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）地方法院呈交的書面證詞，子彈擊中42歲攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）胸口，以及48歲導演蘇薩（Joel Souza）肩部。賀勤茲傷重不治，蘇薩雖受傷，但已出院。

電影在事發後立即暫停拍攝。警方表示，目前尚未提出任何控罪，調查仍在進行中。

用以聲請搜索票的警方書面證詞裡，沒說當時道具槍裡究竟裝填何物。聖塔菲郡警長辦公室發言人李歐斯（Juan Rios）表示，刑警已到出事拍片現場並持續訪談目擊者，初步調查重點為當時槍內裝填何物及何以被裝入。

根據聖塔菲警探卡諾（Joel Cano）在書面證詞的說法，把道具槍遞給亞歷鮑德溫的助理導演並不知槍內裝有實彈。

亞歷鮑德溫說，這起意外槍殺事件令他驚魂未定；有報導提到，本週稍早，部分片場人員因工作條件與安全不佳而罷工。

RUST camera crew walked out and were replaced by nonunion crew the morning of the accident, @MegJamesLAT reports:

— “corners were being cut”

— prior misfires on a prop gun

— Halyna Hutchins “had been advocating for safer conditions for her team” https://t.co/A7ie4PQOqi — jen yamato (@jenyamato) October 22, 2021

《紐約時報》指出，拍片場對槍枝使用多已有一套既定且相當明確的安全規範，所有武器都必須由持照軍械師嚴格管理，演員應接受槍枝安全訓練，且絕對禁止使用實彈。

通常拍片時會使用裝有空包彈的真槍，但這仍然相當危險，因為裡面會有彈匣、火藥、紙填料或蠟，用來製造逼真的火光和火花。一般負責片場安全統籌的人表示，若有人在片場被武器擊傷，多是手部燒傷。

片場安全專家認為，亞歷鮑德溫事件顯然出了非常嚴重的疏失。美國加州柴普曼大學（Chapman University）電影學院副院長雷納德（Daniel Leonard）專精於片場程序，他說：「必定（有人）違反了規範。細節還待觀察，但這一行有非常具體的一套方針要遵循，以預防這種事發生。」

誤殺攝影指導，亞歷鮑德溫推特首度發聲

63歲的亞歷鮑德溫代表作包括電影《獵殺紅色十月》、影集《超級製作人》等。他說會「全力配合」當局釐清事發經過。

當地媒體報導稱， 亞歷鮑德溫被目睹 在 聖塔菲警局辦公室 外流淚。

槍擊事件發生後，亞歷鮑德溫22日在推特上表示：「對於奪走賀勤茲性命的悲劇事件，我的震驚和悲傷無以言表，為人妻子和母親的她是我們深受敬仰的同事。我正全力配合警方調查，釐清這起悲劇是如何發生。」

他還說：「我和她的丈夫保持聯繫，為他和他的家人提供支持。我也為她的丈夫、孩子和所有認識且深愛哈莉娜（賀勤茲名）的人感到心碎。」

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

警方並未提出指控或逮捕，亞歷鮑德溫目前仍是自由人，但Rust拍攝工作已暫停。

好萊塢片場發生槍支意外的死亡事故相當罕見，但也並非沒有前例，1993年，李小龍的兒子Brandon Lee在拍攝《龍族戰神》時，於北卡羅萊納州的電影片場中，便被使用不當的左輪手槍擊中而意外身亡，得年28歲。

針對21日的槍擊事件， 李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）經營的Brandon Lee的官方帳號寫道：「我們的心與賀勤茲的家人、蘇薩、以及Rust所有人員同在。沒有人應該在電影拍攝期間被槍枝所傷害。絕對不能。」

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺