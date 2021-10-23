2021/10/23,
國際

好萊塢男星亞歷鮑德溫誤殺攝影指導，道具槍內為何有實彈成警方調查重點

好萊塢男星亞歷鮑德溫誤殺攝影指導，道具槍內為何有實彈成警方調查重點
Alec Baldwin 2019年與人在停車場發生肢體衝突，當時步出紐約法庭資料照。Photo Credit: Reuters / 達志影像

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西部片Rust由於演員亞歷鮑德溫誤射實彈已造成1死1傷，不過據悉，拍攝現場的道具槍之前至少發生過一次走火。

（中央社）美國影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日在片場意外槍殺工作人員，警方22日公布的初步調查顯示，他拿到的道具槍本應是安全的「冷槍」，直到開火時才發現裡面竟有實彈。

綜合《路透社》等外媒報導，事發時亞歷鮑德溫正在拍攝新片Rust。當時助理導演曾在片場大聲提醒槍是「冷槍」，即不含任何實彈的安全道具槍。

但據當地警方向新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）地方法院呈交的書面證詞，子彈擊中42歲攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）胸口，以及48歲導演蘇薩（Joel Souza）肩部。賀勤茲傷重不治，蘇薩雖受傷，但已出院。

電影在事發後立即暫停拍攝。警方表示，目前尚未提出任何控罪，調查仍在進行中。

用以聲請搜索票的警方書面證詞裡，沒說當時道具槍裡究竟裝填何物。聖塔菲郡警長辦公室發言人李歐斯（Juan Rios）表示，刑警已到出事拍片現場並持續訪談目擊者，初步調查重點為當時槍內裝填何物及何以被裝入。

根據聖塔菲警探卡諾（Joel Cano）在書面證詞的說法，把道具槍遞給亞歷鮑德溫的助理導演並不知槍內裝有實彈。

亞歷鮑德溫說，這起意外槍殺事件令他驚魂未定；有報導提到，本週稍早，部分片場人員因工作條件與安全不佳而罷工。

根據《美聯社》所見的紀錄，這把道具槍是電影槍械師Hannah Gutierrez放在拍攝現場的3把槍之一，放在木建築旁的一輛推車上。助理導演Dave Halls從推車上取得這把槍，帶到室內給亞歷鮑德溫，沒有注意到這把槍已經上膛，而且裡面裝的是實彈。目前還不清楚一共發射了多少發子彈。

當地媒體無法聯繫到24歲的Hannah Gutierrez。她是好萊塢知名機械師Thell Reed的女兒。

《洛杉磯時報》Deadline Hollywood》引述幾名劇組成員和知情人士，在悲劇發生幾個小時前，有6至7名攝影師因為工時長、工作條件不佳、槍枝安全等因素，已經離開了拍片片場。兩家媒體還報導，道具槍之前至少發生過一次走火。

不具名的劇組員工表示，之前發生走火意外時，本來應該立即有安全審查會議，確保類似的事件不會再發生，但劇組只為趕進度，並沒有執行相關調查。

Rust的電影製作公司則發表聲明，指他們沒有收到任何關於片場槍枝與道具安全的投訴，他們將在暫停拍攝期間，對他們的程序進行內部審查。劇組將持續與警局合作進行調查，並在這個悲慘的時刻，為演員和工作人​​員提供心理健康服務。

《紐約時報》指出，拍片場對槍枝使用多已有一套既定且相當明確的安全規範，所有武器都必須由持照軍械師嚴格管理，演員應接受槍枝安全訓練，且絕對禁止使用實彈。

通常拍片時會使用裝有空包彈的真槍，但這仍然相當危險，因為裡面會有彈匣、火藥、紙填料或蠟，用來製造逼真的火光和火花。一般負責片場安全統籌的人表示，若有人在片場被武器擊傷，多是手部燒傷。

片場安全專家認為，亞歷鮑德溫事件顯然出了非常嚴重的疏失。美國加州柴普曼大學（Chapman University）電影學院副院長雷納德（Daniel Leonard）專精於片場程序，他說：「必定（有人）違反了規範。細節還待觀察，但這一行有非常具體的一套方針要遵循，以預防這種事發生。」

誤殺攝影指導，亞歷鮑德溫推特首度發聲

63歲的亞歷鮑德溫代表作包括電影《獵殺紅色十月》、影集《超級製作人》等。他說會「全力配合」當局釐清事發經過。

當地媒體報導稱亞歷鮑德溫被目睹聖塔菲警局辦公室外流淚。

槍擊事件發生後，亞歷鮑德溫22日在推特上表示：「對於奪走賀勤茲性命的悲劇事件，我的震驚和悲傷無以言表，為人妻子和母親的她是我們深受敬仰的同事。我正全力配合警方調查，釐清這起悲劇是如何發生。」

他還說：「我和她的丈夫保持聯繫，為他和他的家人提供支持。我也為她的丈夫、孩子和所有認識且深愛哈莉娜（賀勤茲名）的人感到心碎。」

警方並未提出指控或逮捕，亞歷鮑德溫目前仍是自由人，但Rust拍攝工作已暫停。

好萊塢片場發生槍支意外的死亡事故相當罕見，但也並非沒有前例，1993年，李小龍的兒子Brandon Lee在拍攝《龍族戰神》時，於北卡羅萊納州的電影片場中，便被使用不當的左輪手槍擊中而意外身亡，得年28歲。

針對21日的槍擊事件，李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）經營的Brandon Lee的官方帳號寫道：「我們的心與賀勤茲的家人、蘇薩、以及Rust所有人員同在。沒有人應該在電影拍攝期間被槍枝所傷害。絕對不能。」

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新聞來源

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


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