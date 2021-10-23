本土再+0：流水席辦桌不需梅花座，11/2防疫規定再放寬

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。國內疫情平穩，指揮中心也透露，11月2日將再度放寬防疫措施。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（案16468）、賽普勒斯（案16469）、馬來西亞（2例，案16470、16473）、印尼（案16471）、柬埔寨（案16472）、蒙古（案16474）入境，入境日介於今年10月10日至10月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

國內本土疫情再+0，指揮官陳時中今日在例行記者會上說明，室內外辦桌、流水席無須梅花座、間隔座。

陳時中說，10月5日起指揮中心已取消餐飲內用須隔板或1.5公尺間距的限制，室内外辦桌、流水席等宴席場合均適用，可不採梅花座、間隔座。他強調，辦桌、流水席的場所，只要遵守人流管制、實聯制等通案性原則，依循「餐飲業防疫管理措施」即可。

此外，若宴客超過80人就要分兩廳舉行？陳時中說，總面積夠大就不用分兩廳，9月21日起指揮中心已開放室內集會人數上限，宴席進場人數可依各宴會場地規模，以整體樓地板面積扣除固定設備面積後，除以2.25平方公尺計算可容留人數上限。

而年底尾牙季就要來臨，大型企業尾牙人數可觀，是否會針對尾牙進行額外的管制？對此陳時中說明，不會有額外管制，尾牙與宴席相同，以空間計算容留人數。

另外陳時中也透露，11月2日將再放寬防疫規定，「這是一定會做的」，畢竟疫情穩定，但是否將大幅度放寬，則還要再觀察。

不過近日本土疫情趨緩，指揮中心也宣布，即日起每週日若無新增本土個案或其他疫情變化，指揮中心將不舉行疫情說明記者會，境外移入新增個案等相關資訊則以新聞稿發佈。

昨日疫苗接種率創近期第3高，AZ沒爆「棄打潮」

昨（22）日是第12輪疫苗第1階段開打，國際三大疫苗輝瑞BNT、莫德納、AZ同步上場，一共接種了42.1萬劑疫苗，施打人次是近期第3高，國內第一劑疫苗涵蓋率為66.39％，第二劑為26.3％，有機會接近行政院長蘇貞昌日前喊出月底能朝第1劑覆蓋率7成、第2劑3成的目標。

不過，由於第12輪結束後，13輪將開放疫苗混打，外界擔心是否影響12期AZ接種。陳時中今日說明，昨日施打狀況，以BNT第一劑（18.6萬劑）、莫德納第2劑（15.8萬劑）比較多，但AZ疫苗沒有像大家想像中的打氣低迷，昨天報出來預約7.1萬，實際接種6.3萬，接種率89.3％，和以往近九成左右相當，也是目前疫苗預約平台上接種率最高的疫苗。

指揮中心日前宣布開放施打AZ混打BNT疫苗，台北市長柯文哲抱怨說「剛開始打AZ，結果你馬上就開放混打，我都不知道你要整誰」，認為等一下一大堆人不來打、爽約，然後下次再預約BNT，還說要跟衛生福利部坐下來談談，這根本是整死大家。為此陳時中表示，「我只是把做得到的事情向大家宣布，不要有這樣的感覺，這部份是比較有彈性的空間在。」

日前台北要打AZ第2劑只能到花博接種站，傳出接種量能不足，指揮中心今日也在北市設定5個接種站，分別在衛福部1樓大廳、台灣當代文化實驗場、中正紀念堂（1展廳）、華山創園區（西2館）和交通部1樓大廳，接種站持續到10月31日為止，副指揮官莊人祥今早也赴現場視察，動線良好，陳時中也說，地方政府若接種有難處，都可以與中央反應，會盡量協助加開接種站。

第12輪第2階段後天開放預約，是否符合「預約資格」怎麼查？

第12輪之第2階段預約將在下週一（10月25日）開始，此階段開放對象為23歲以上第1劑BNT、18歲以上第2劑莫德納，以及18歲以上、45歲以上第2劑AZ。

民眾想確認自己是否符合第12輪第2階段預約條件，在今日下午就可前往疫苗預約平台確認。只要在疫苗平台中，點進資格查詢欄位，接著輸入身分證字號及健保卡號，按下「執行身分認證」，馬上就能知道。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺