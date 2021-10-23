投票率五成一超過罷韓，刪Ｑ罷免案7萬7899票通過！陳柏惟：是我做得不夠好

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票今天登場，下午4時投票結束後開始開票，雙方票數一開始互相緊咬，不過大概在5點之後，就維持在3000票到4000票的差距，由同意票持續領先；最終開票完畢，7萬7899票同意罷免，超過罷免門檻7萬3744票；7萬3433不同意罷免，總投票率為51.72％。陳柏惟罷免案確定通過。

根據選委會統計，此次投票人數為29萬4976人，投票所共258所，這是今年第3場罷免公投，根據統計整體投票率突破罷免韓國瑜的投票率42.14％。另高雄市議員黃捷罷免公投，投票率為41.54％。桃園市議員王浩宇罷免案，投票率28.14％。

挑戰艱困選區創造「海線奇蹟」，任期1年半遭罷免

陳柏惟在開票後於總部上台表示，這段罷免過程他也學習到很多，包括以前他以前曾經認為黨應該要更有組織的運作、要跟媒體經營好關係，但是很多時候，黨的機器很小跑不起來，不過現在他要告訴大家，台灣基進黨已經長大了；而這次的不同意罷免也有7萬3443票，也是在門檻附近，表示過去團隊用了1年9個月的時間，也贏得了大家的信任。

陳柏惟表示，罷免會輸，是他做得不夠好，不是大家的錯。這次輸了，他個人完全沒有怨嘆，但他由衷希望選舉的奧步數量越來越少，選民更加有眼光，以後遇到不實的訊息，能夠明辨是非。

他也坦言這段時間，他自己過去很多事情都被挖出來，但是這不代表有做錯事的人就不能參政，他也鼓勵台下的群眾，未來的日子每個人都是台灣民主的義工，都要想辦法影響身邊的人；接下來要面對的選舉還有公投，還有地方選舉和其他選舉，民主的路上，還有很多工作，需要台灣的主人、公民繼續努力，他也要大家「笑一下」，繼續當民主的種子。

台灣基進黨的黨主席陳奕齊也率領全團隊上台，並深深向台下一鞠躬表達歉意。陳奕齊表示，台灣基進沒辦法守住，對手用所有的民主工具，來推動這樣的報復性罷免，罷免本來應該是共同體團結的工具，結果變成對手分裂共同體的手段，接下來公投也是台灣民主工具的重要表現，以及明年的地方選舉；台灣基進作為台灣本土的政黨，還是會繼續努力。

民進黨立委蔡其昌帶著多位台中立委上台，神情沈重地表示，他相信大家心裡都不好過，這段時間有很多人陪伴陳柏惟一起走過，他也想起自己20幾歲的時候，參加台灣民主運動，他覺得台灣的民主這條路，和陳柏惟從高雄來到台中第二選區是相同的，都是非常艱難的，都要面對在地勢力的反撲，國民黨更是傾全黨之力抹黑打壓。

他也鼓勵大家，面對這場罷免案，陳柏惟雖然選輸了，雖然傷心但不能失志，陳柏惟在這塊土地留下的打拼的足跡，不管是在選區或是立法院爭取的建設，都不會輕易消失；民主的道路還很長，罷免結束後還是要繼續往前走，不管是民進黨或是台灣基進黨，要面對的都是更多鄉親的期待，面對做不夠的地方，也要深刻反省檢討，要更努力，更進步。

陳柏惟在2017年底至2018年初加入基進黨，代表參選高雄市三民區市議員，競選期間曾拍攝影片，指出當時的高雄市長候選人韓國瑜提出打造愛情摩天輪想法執行上有諸多困難點，並在Facebook高雄好過日刊登約2000字關於愛情摩天輪可行性評估報告。後來陳柏惟並未當選。

2019年4月30日，陳柏惟表態將投入2020年立法委員選舉，8月5日，台灣基進與民主進步黨聯合記者會上，正式宣布兩黨共同推薦陳柏惟參與區域立法委員選舉，以「抗中保台」惟口號，挑戰國民黨時任立委顏寬恒所在的臺中市第二選區。

2020年1月11日陳柏惟以11萬2839票（得票率51.1％），領先5073票之差距擊敗國民黨尋求連任的顏寬恒的10萬7766票（得票率48.9％），終結顏家超過25年來參選民代的不敗紀錄，正式當選台中第二選區立委。當時這場選舉被稱為「奇蹟」。

陳柏惟進入立法院後，根據公督盟的統計，連續三個會期的院會、委員會出席率和質詢率都是100％，並在前兩個會期的評鑑中，當選為優秀立委。

不過陳柏惟也有不少爭議言論，包括建議外交部成立「中國司」，或依現行陸委會隸屬於內政部之情形，成立「內交部」；另外也曾在質詢中，認為台灣可仿效美國攸關國家利益之入伍徵兵制度，邀請香港人來台當兵取得公民權。

近期的爭議則是經常使用台語質詢的陳柏惟，在質詢國防部長邱國正時，雙方因為台語通譯問題起衝突。

2021年2月1日，龍井區區民、本次罷免代表楊文元在國民黨台中市議員羅廷瑋，及大里區立仁里長鄭伯其陪同下召開記者會，宣布成立「刪Q總部」。

雖然他得到國民黨支持，但就指自己無黨無派，因看不慣陳柏惟「政見跳票」，例如沒有讓台中中火真的停工一天；而且在立法院的表現「荒腔走板」，更質疑陳柏惟一天到晚在開直播、談兩岸，對地方選民的關心和服務都嚴重不足等，他才站出來。

顏寬恒「復仇成功」，刪Q總部：罷免跟藍綠對決無關

顏寬恒所屬的顏家長期活躍在大甲、沙鹿、清水、大肚、龍井等區，從父親、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標參政後，在海線累積雄厚實力。

顏清標曾任里長，1994年起先後擔任台中縣議員、省議員、台中縣議長、立委，屢戰屢勝，後因貪污案遭到褫奪公權，由顏寬恒代父出征，參與2013年台中市第二選舉區立法委員缺額補選，並以1138票的些微差距勝選，2016年連任成功。顏家父子擔任民意代表時間逾25年。也因此在2020年選輸陳柏惟之後，本次罷免案被視為「顏家的復仇之戰」。

顏寬恒在今年辭去國民黨中央的職務，回到台中投入罷免志工，選戰由冷轉熱，滿街的看板和隨處可見的文宣贈品，不少地方民眾都感覺到罷免方的熱度。

除了顏家的地方組織動員外，國民黨的前後任主席江啟臣、朱立倫都高調支持罷免，並揭露一些陳柏惟的黑歷史例如肇事逃逸、賭博性電玩爭議；藍綠兩陣營的動員，加上中國官媒中央電視台亦報導事件支持罷免，令這次罷免受到不少關注。

而刪Q總部的發言人Max稍早接受媒體訪問表示，其實罷免通過「也沒什麼好開心的」，因為一個民意代表要爛到這個程度，讓選民花了一年的時間去罷免他，這對地方並不是好事，反而很讓人難過。他希望陳柏惟在當好立委之前，可以先學習當個好公民。

他也強調，罷免陳柏惟和藍綠無關，純粹只是因為他不適任，「很難再有比他差的政治人物了」，並且呼籲藍綠兩黨面對接下來的補選，要推出一個關心地方、在地方的好人選。而這場罷免可以告訴所有的民意代表，不要以為選上就可以為所欲為、魚肉鄉親，競選承諾跳票還要鄉親接受，「你可能就是下一個陳柏惟」。

依照選罷法規定，罷免案經投票後，選舉委員會應在投票完畢7日內公告罷免投票結果。若罷免失敗則任期內不得再提罷免。如果罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告日起三個月內完成補選投票。

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核稿編輯：羅元祺