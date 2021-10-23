【圖表分析】陳柏惟1年9個月「海線奇蹟」難敵顏家浪潮，關鍵的「4466票」到底差在哪？

台灣基進黨立委陳柏惟的罷免案今（23）日投票，同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票，同意票已經超越罷免門檻7萬3744票，最終開票結果同意票多於不同意票，罷免通過。總投票率為51.72％，是國內近幾年的罷免投票中，投票率最高的一次。

這次陳柏惟在選區的5個行政區內，僅烏日區不同意罷免票超過同意罷免，其他則都同意票較多；但就整體票數而言，雙方的差距甚至比當時立委選舉還要少，僅差了4466票；陳柏惟是如何在1年9個月的時間，於台中第二選區「創造奇蹟」，又再度被地方勢力「逆轉情勢」？為什麼烏日始終力挺陳柏惟？而這次的罷免投票結果，又將如何影響綠營未來怎麼應對報復性罷免？

雙方僅差4466票，勝負關鍵在哪？

罷免同意票與不同意票相差4466票；對比2020年立法委員選舉台中第二選區，當時陳柏惟以11萬2839票超越對手顏寬恒10萬7766票僅僅5073票。兩次對決輸贏就在「5000票」。

民進黨台中市議員黃守達指出，從這次的結果來看，可以發現罷免和不同意罷免雙方票數非常相近，這其實也顯示出，整個局勢的正反對立是很高的；本來陳柏惟團隊希望可以冷處理，也就是鄉親不出來投票，讓罷免同意票無法超過門檻，但在這樣的對立當中，加上台中今天天氣出乎意料地好，變成很難再精準操作這樣的戰略。

黃守達也直言，從王浩宇、黃捷到陳柏惟這些罷免案的投票結果，其實可以看出，民進黨在面對罷免投票已經越來越沒有「冷處理」的可能性，如果只是被動的希望選民不出來投票，就是很可能會被罷免掉。也因此及早積極的說服支持者出來投下「不同意罷免」，是非常重要的。

台灣基進新聞部副主任陳子瑜也表示，就台灣基進來說，本來希望如果可以擋下來，是對方的同意票不夠，但如果對方的票夠了，他們要像是選舉那樣去也衝出更多的不同意票，這真的非常困難。他直言這次罷免是歷屆罷免選戰中最難打的，因為台灣基進在組織這塊，因為小黨的關係，就處於絕對劣勢。像國民黨在高雄，雖然本來就比較弱，可是還是長期有組織在地經營，而台灣基進要在台中面對顏家，雙方實力差距真的非常懸殊。

陳子瑜也說，假如要大力透過空戰炒熱，恐怕也會把對手的票激出來，所以一開始真的是希望降低投票率為主，但隨著到了後期選戰還是走向白熱化，就是呼籲選民如果真的要去投，請投不同意罷免。

然而對於最後不同意罷免票竟然能衝出逼近罷免門檻、甚至和對手只差4466票的成績，陳子瑜和黃守達都不約而同表示「很驚訝」，因為顏家真的很強。這個數字顯示，台中第二選區即使在沒有總統大選的情況下，也是能打出五五波的局面，其實對可能要投入補選的國民黨顏寬恒來說並不是好事，而這也顯示出陳柏惟在這段時間，在這裡依然有打開了一些裂縫，讓地方派系的基礎產生鬆動。

陳子瑜坦言，2020年受到國際局勢和總統大選的氣氛影響，當時也有明確對手顏寬恒，是顏家代表，陳柏惟是跟著整個泛綠陣營，把所有可以衝出來的票都衝到最高，所以當時他的票，是包括民進黨支持者，甚至也有中間選民加起來，剛好拿到了可以超過對手的票數。

陳柏惟從烏日起家，烏日成為最後堡壘還有什麼原因？

從這次的罷免票結果，對照上一次2020立委選舉的催票率，可以看到陳柏惟「守住」了烏日區，但其他4個區域則無法再次創造翻轉奇蹟。

黃守達表示，台中第二選區橫跨海線、屯區以及山區，幅員非常大，而通常面對一個選區，可以把選民粗略分為本來的在地人口，後來移入的外來人口，以及在外地工作就學的返鄉投票人口；在2020年時，返鄉投票的人口非常多，也成為當時的致勝關鍵。但罷免投票畢竟沒有綁總統大選，返鄉人口的投票意願會降低。這時候本來就比較容易受到地方派系影響的在地人口，和外來人口的結構比例，就會成為影響選票的關鍵。

以沙鹿、龍井和大肚而言，其實都是比較靠海線、比較傳統的區域，這些選區的外來人口相對較少，長期居住在地方的人，也會受到地方派系影響較深。而相對來說，烏日就是外來人口稍微多一點、而且因為高鐵站，也比較容易「返鄉投票」的區域。

陳子瑜則分析，在台中第二選區裡，烏日和霧峰本來就是傳統上比較綠營的區域，烏日這幾年因為高鐵，有很多新社區產生，就有新人口移入，通常這些人也是年紀比較輕的，除了比較不受到傳統勢力的影響，也比較容易支持同樣身為年輕人的陳柏惟。

另外黃守達也指出，陳柏惟的服務處重點也是在烏日，當初台灣基進的團隊就有把烏日作為重點，這裡資源多、人口也多；其實對小黨來說，拓展服務處要做到每區都有不太容易，陳柏惟算是從烏日起家，最終也反應在選票上。

至於霧峰則是橫跨屯區和山區，雖然本來稍微偏綠，上一次陳柏惟也選得不錯，但這次也同樣因為缺乏足夠的返鄉投票的動力，當選戰完全落入地方上的對決，就呈現拉鋸局勢。

各區票數比較下，可以看到顏家大本營沙鹿區衝出了將近2萬票的同意罷免，為5區最多。

罷免方催出的票數，比當時國民黨得票還多？

值得注意的是，這次罷免同意票的票數和催票率，都比2020年國民黨的政黨票還高。雖然國民黨幾乎是傾全黨之力，前後任主席江啟臣、朱立倫都力推這次罷免，但可以看出，在國民黨的「基本盤」之外，還有其他的因素影響著這次的罷免結果。

陳子瑜分析，顏家的票跟國民黨的票當然有重疊，但不完全相同，在國民黨長期以來在非都會區域，都是屬於「合作型」的統治，也就是和地方派系合作。像台中第二選區，五個行政區各自有地方派系的勢力在，這五個區的國民黨議員，分別代表他們所屬的派系。

除了台中較為人知的紅黑派，還有一些次級的團體，紅黑派處於合作關係。這樣的結構，其實可以說國民黨沒辦法直接去代表整個台中的藍營，反正是地方方派系可以對國民黨造成一定程度影響。

2020年的大選時，國民黨的票因為當時的整體大環境，極度被壓縮，有很多淺藍的選民甚至當時根本不想出來投票；最後國民黨也靠著顏家地方派系，票數才沒有太難看。然而到了這次罷免案，少了更高層級的選舉的驅使感，對很多選民來說，這就是個地方的選舉，所以回歸到選區選民，就得在組織票、人際關係網絡上來對決，而這剛好也是顏寬恒家最強的地方。

因此陳子瑜認為，這次罷免案是展現「純粹顏家」的實力，少了大環境的因素，加上一個弱勢的國民黨黨主朱立倫，其實沒有太多力量可以去動員藍營群眾出來投票，反而更可以看出，顏家全力動員下，可以催出多少票來，除了他們自己得基本盤，更有一部分淺藍選票，或是附屬在顏家之下國民黨的票。

票數上也可以看到，這次同意罷免催出的7萬7899票，甚至比當時國民黨在此區的政黨票7萬3149數還要多。

總結來說，陳柏惟此次罷免案，最終關鍵除了大環境的因素已和2020年不同，其實綠營的選戰策略改變，從一開始本來希望的「壓低投票率來達不到同意門檻」，到最後不得不正面迎戰，也讓整體選戰節奏在最後十天，幾乎掌握在罷免方手上，陳柏惟只能透過苦行來拉近與鄉親距離，更被稱是「打悲情牌」。

而最後又連續爆出肇事逃逸、賭博性電玩等風波，再加上顏家「輸不得」的壓力下全力動員，而陳柏惟畢竟是「空降型」的立委，1年9個月的時間，與地方連接程度不高，要面對已在地方扎根20年的顏家來說非常困難。

但即便如此，僅差4466票，接下來也將對顏家造成一定壓力。而短暫在國會擁有一席的台灣基進，接下來要如何強化自己的組織和經營，這些都會是考驗。

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核稿編輯：羅元祺