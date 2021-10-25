蘇丹示威不斷政局混亂，支持者鼓動軍方「再次政變」推翻文人過渡政府

文：吳宗宜

蘇丹政局混亂，軍方支持者鼓動再次政變

非洲國家蘇丹，因國內各方勢力的拉扯導致政局動盪，不斷爆發一波波示威抗議浪潮。自前總統巴夏爾（Omar al-Bashir）於1989年發動政變，推翻民選總理馬赫迪（Sadiq al-Mahdi），將政軍大權牢牢掌握在手中後，便開啟長達30年的獨裁統治，不僅強行修改憲法，延長總統的任期，也嚴格控制言論自由。

2018年底，蘇丹爆發嚴重經濟危機，要求巴夏爾下台的呼聲不斷，由蘇丹各方民間勢力組成的「自由改變力量聯盟」（FFC）與軍方於2019年4月發生政變，掌權30年的強人總統巴夏爾被迫下台，該國進入為期2年的過渡期，由哈姆杜克（Abdalla Hamdok）擔任臨時總理，並由軍方和文官組成的主權委員會（Sovereignty Council of Sudan）負責過渡政府的執政直到2023年選舉。

然而，委員會內部的關係仍相當緊張，軍方不肯放權，和民主派衝突不斷，軍方有部分成員要求哈姆杜克下台並改組內閣。

身為前聯合國經濟學家的總理哈姆杜克，在國際貨幣組織（IMF）支持下實施經濟改革，削減燃料等補貼，但國內通膨依然飆升，而在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情對經濟的雙重衝擊下，不僅政府的支持率暴跌，也受到黨內不少勢力反彈，其中解放陣線（SLM）與公義平權陣線（JEM）不滿聲浪最大，此種內部矛盾讓原就脆弱的過渡政府搖搖欲墜。

9月中旬，效忠前總統巴夏爾的軍官發動政變，試圖佔領首都喀土穆（Khartoum）的國營電視台以及軍事基地，政府軍和叛軍進行激烈槍戰後不久平定該場政變，據查至少有40名涉案軍官被逮。

然而，在策動政變前，叛軍煽動該國東部城市的混亂，藉此封鎖聯外道路、港口以及阻止石油生產，導致國內緊張局勢加劇。

軍方領導人藉此強烈要求FFC進行改革，人民也因失敗的經濟改革，逐漸失去對過渡政府的信心，在首都喀土穆及附近城市恩圖曼、東部的蘇丹港和北部的阿特巴拉等幾個大城，持續爆發抗議。

10月16日，親軍方的示威者走上喀土穆街頭，舉著「解散政府」、「一個軍隊，一個民族」、「軍方會帶給我們麵包」的標語，呼籲主權委員會主席布爾汗（Abdel Fattah Abdelrahman Burhan）與軍方發動政變，接管過渡政府。

抗議者伊薩（Zahra Issa）告訴半島電視台：「我參加了革命，我應該在這個政府中有代表權，但我沒有看到任何代表我聲音的人，一些政黨接管了革命並偷走了它，我們希望軍方解散這個文職政府，讓他們罷免總理和所有政府高官。」

另一名抗議者哈米德（Aljailani Hamid）也向半島電視台表示：「這個國家被摧毀了，人們處於飢餓、學生不能學習、醫院的人不能得到治療，我們要求政府解散並舉行自由公正的選舉，讓軍隊解散現任政府並接管執政。」

反對過渡政府、支持軍方奪權的抗議者在總統府外靜坐了數天，而支持過渡政府的數千名蘇丹人，也於10月21日聚集在喀土穆的街頭示威，呼籲建立一個完全文職的政府。

平民領袖穆阿爾費基（Mohamed Al Fekki）告訴CNN，民主派的抗議者呼籲保護2019年後獲得的民主：「我們都在努力支持往民主過渡，並最終由人民把權力交付給民選政府。」

喀土穆居民阿迪爾（Rayan Adil）告訴半島電視台：「我支持文職政府，因為蘇丹人民應該決定他們的未來，我們不想要一個獨裁的軍政府，曾有多少人為此在革命中喪生，不幸的是，有些人似乎已經忘記了這一點。」

一些批評者稱親軍方、在總統府外的靜坐抗議的示威者，是由軍方成員在所策動的，前總統巴夏爾的殘餘勢力也可能是幕後推手。

非暴力抵抗運動Girifna成員、屢獲獎項肯定的電影製片Hajooj Kuka告訴半島電視台：「靜坐並不代表革命，這不是我們在革命中會做的事情。當年輕人去靜坐時，他們在那裡是不受歡迎的，因為這場靜坐很明顯是由一些反叛團體和軍方精心策劃。」並表示遊行的目的不是為了阻止更具包容、代表性的政府組成，而是阻止軍隊奪取政權。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

根據路透社記者估計，這波抗議中，雙方參與人數將多達數十萬人，這是過渡政府時期以來蘇丹規模最大的一次示威遊行。抗議者暴動、燒毀輪胎並揮舞蘇丹國旗，一些抗議者甚至放火燒警車並襲擊警察，2名警察因此身亡，隨後警方使用武力、子彈和催淚瓦斯驅散了議會大樓前的抗議活動。

據蘇丹醫學委員會表示，雖然雙方都呼籲支持者不要使用暴力，但在警察以合法的防暴措施來驅散人群後，依然有近40人受傷或呼吸困難。

半島電視台報導，FFC主流派系的領導人阿馬爾（Ali Ammar）表示：「我呼籲蘇丹人填滿全國各地的街道，以維護文官統治和民主過渡期，我們的抗議活動不會靠近總統府或內閣大樓，因此不會與那裡的抗議者發生衝突。」

半島電視台報導，另一位FFC主流派系領導人穆罕默德（Nasr al-din Mohammed）敦促抗議活動以和平方式進行。

Africa News報導，從FFC脫離的JEM黨黨魁、現任財政部長易卜拉欣（Jibril Ibrahim）也呼籲支持者，在親軍方者抗議的期間不要訴諸任何形式的暴力。現任達爾富爾州長明納維（Minni Minnawi）也敦促親軍方者，在抗議活動中維持秩序：「10月21日是寬容的日子，而不是煽動或暴力的日子。」

西方國家也表示支持現任的文人過渡政府。BBC報導，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）敦促蘇丹各方，循先前商定期程過渡到民主政治。路透社報導，美國駐蘇丹大使館也發聲明：「我們鼓勵示威者保持和平，並提醒他們美國對蘇丹民主過渡的大力支持。」

先前蘇丹總理哈姆杜克便曾嚴重警告，蘇丹民主過渡政權正面臨最糟糕且最危險的危機：「這場危機的本質……是革命和改革兩股力量無法就國家的前途達成共識，這是由於平民和軍隊之間的嚴重分裂，我們現在面臨的嚴重政治危機，可以毫不誇張地說，是最嚴重、最危險的危機，不僅威脅到民主轉型，而且威脅到我們整個國家。在這場衝突中，我不是中立的，也不是調解人，我的立場堅定地完成民主過渡。」他並指出已與雙方進行協商，並制定了一系列有助於加快向民選政府移交政權的措施。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航