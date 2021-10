拜登「再度承諾」協防台灣，不能解讀為美國對台「戰略模糊」基調的轉向

美國媒體《CNN》於10月21日,主辦並轉播美國總統拜登(Joe Biden)參與的「市民大會」(Town Hall Meeting)。拜登親自與會,回答主持人庫柏(Anderson Cooper)與現場觀眾提問。拜登「兩度」被問到:「如果中國攻打台灣,美國是否會協防台灣?」拜登語出驚人回答:「是的,我們有承諾這麼做。」

在主持人庫柏問到台灣前,是由觀眾先首度提問:「中國才剛試射極音速飛彈(hypersonic missle),你要怎麼做才能在軍事上跟上他們,還有你能發誓保護台灣嗎?」

拜登回答「是的、是的,軍事上來說,中國、俄羅斯,全世界都知道,我們歷史上有全世界最強大的軍力。不要擔心我們會不會,他們會不會變得更強大。但你要擔心的是他們會不會進行什麼行動,或讓自己處於可能犯下嚴重錯誤的狀況。」

拜登剛講完,節目主持人庫柏與來賓追問「所以你是說如果中國攻擊台灣,美國會協防台灣?」(So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked?)

拜登回答:「是的,我們有承諾要這麼做。」(Yes, we have a commitment to do that.)

拜登表達將「協防台灣」的發言被報導後,立即引發各大媒體關注。外界多關注拜登言論,是否會打破美國長久以來的對於台海衝突「戰略模糊」(Strategic Ambiguity)的立場?

不過,隨後白宮發言人針對拜登言論解釋:「拜登總統並沒有宣布任何政策上(對台)的改變。」該發言人指出,美台關係繼續遵照《台灣關係法》,而美國將持續堅持對《台灣關係法》的承諾,也將繼續支持台灣自我防衛的能力,而美方也將持續反對任何單方面試圖改變現狀的行為。

事實上,這已經是拜登上任後第二次公開受訪時,「口誤」稱美方長久以來對台堅守的戰略模糊。8月在「阿富汗風暴」風口浪尖,拜登接受美媒《ABC》新聞專訪時也曾「失言」。當時,他將台灣與日、韓並列為與美國簽署防衛條約的國家,並稱這三國與北約盟國一樣,美國都具有防衛的承諾。

而10月初共軍軍機擾台數量創新高,拜登說他曾與中國國家主席習近平談到台灣,雙方同意遵守「台灣協議」(Taiwan agreement)。當時,國務院發言人普萊斯(Ned Price)對此表示,美方多年來的政策一貫且明確,即奉行美國「一中政策」是基於美中三公報、《台灣關係法》與六項保證,這些文件構成美方對台灣和兩岸關係的基調。

《霧谷晶策》分析,從前陣子拜登與習近平的「台灣協議」,和長期以來拜登政府的態度,拜登政府在對台政策上並未有任何重大轉變的跡象。此外,近期在美國參議院外委會提名聽證會上的準駐中大使伯恩斯(Nicholas Burns),對台政策表態也再度證明,拜登政府未改變的對台政策。

美各聯邦部門官員幫拜登「滅火」

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)於23日記者會中說:「總統沒有宣告我們的政策有所改變,我們的政策沒有改變。」她說:「老話一句,美國仍以1979年的《台灣關係法》為原則,提供台灣防禦武器。」但對於是否進行軍事行動協助則態度模糊。另一項原則是,「對任何以非和平方式決定台灣未來的行為,美國將視為對西太平洋和平與安全的威脅並嚴正關切。」

無獨有偶,國務院發言人普萊斯(Ned Price)則表示:「美方政策不變,美國恪守《台灣關係法》,持續支持台灣自我防衛,並將持續反對任何片面改變現狀。」他強調:「美國始終堅持基於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證的一個中國政策。」

此外,10月22日於比利時布魯塞爾出席北約防長會議的美國國防部長奧斯丁(Loyld Austin),於記者會中對「台灣問題」表示:「美國將堅守基於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證的一中政策,美方會延續歷任政府做法,繼續協助台灣取得自我防衛所需軍力。」

中方強勢回應:「台灣問題決不妥協、退讓」

而中國自然不會就「台灣問題」保持沉默。中國外交部發言人汪文斌對拜登的發言表示:「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政,不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上,中方沒有任何妥協退讓餘地。」

他強調:「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,在台灣問題上謹言慎行,不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號,以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」

另外,國台辦發言人馬曉光說:「台灣問題純屬中國內政,不容任何外來干涉。美方多次明確表示無意改變一個中國政策,敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,恪守在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾,妥善處理台灣問題,不要向「台獨」勢力發出錯誤訊號,不要給台海和平穩定帶來進一步損害。」

台海問題北韓也想參一咖?

有趣的是,遠在朝鮮半島鮮少對台海事務表態的北韓也對此公開喊話。《朝鮮中央通訊社》於10月23日,刊登北韓外務省副相朴明浩對此議題的看法。朴指出:「台灣是中國的一部分,美國行為已是對北京的明確干涉,而這只會讓美中間衝突變得更緊張。」

並且,朴明浩強調:「台海情勢並非與朝鮮半島完全無關,美國對台灣議題的介入,恐為已非常緊張的朝鮮半島局勢再添危險因子。儘管駐韓美軍主要是針對北京的工具,但聚在台海的美國與其盟國、夥伴,隨時能將龐大兵力轉向北韓。」

拜登失言不斷,連自己人都看不下去

《霧谷晶策》認為,下個月將滿79歲的拜登,無論是在去(2020)年選前或今年上任後都有不少失言紀錄。而這次的發言應該也不例外。今年9月時,美國政治新聞《POLITICO》曾披露,多位白宮官員希望拜登能少回答媒體提問,因為他們常擔憂拜登回答媒體問題的狀況。

另外,失言一事看來是會傳染的。國防部長奧斯丁在回答記者提問時,把美中三公報與六項保證搞反,說成了「美中六公報與對台三項保證」。《霧谷晶策》對美國國防部長居然不熟美國對兩岸的政策基調,也是大感驚訝。可見奧斯丁對中國與東亞局勢,並非想像中有所掌握。

《路透社》於10月21日報導,美國希望在11月與中國進行兩國元首視訊峰會,由此更可看出目前美國急於改善美中關係,拜登比習近平更有迫切需求。《霧谷晶策》則認為,美國忽略了中國11月上旬將舉行19大六中全會這重大事件,再加上習近平沒有拜登的急迫性,說不定中國到時還把美國晾在一邊,推遲雙邊會議。

總之,美國對台灣的協防與否,《霧谷晶策》覺得拜登不但明顯又「失言」,還忘了他自己2001年在《華盛頓郵報》(Washington Post)批評過小布希(George W. Bush)總統對防衛台灣一事,做出過於躁進與缺乏通盤考量的承諾。不過,我們也該對近八旬長者,多點體諒。

