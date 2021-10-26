拜登「再度承諾」協防台灣，不能解讀為美國對台「戰略模糊」基調的轉向

美國媒體《CNN》於10月21日，主辦並轉播美國總統拜登（Joe Biden）參與的「市民大會」（Town Hall Meeting）。拜登親自與會，回答主持人庫柏（Anderson Cooper）與現場觀眾提問。拜登「兩度」被問到：「如果中國攻打台灣，美國是否會協防台灣？」拜登語出驚人回答：「是的，我們有承諾這麼做。」

在主持人庫柏問到台灣前，是由觀眾先首度提問：「中國才剛試射極音速飛彈（hypersonic missle），你要怎麼做才能在軍事上跟上他們，還有你能發誓保護台灣嗎？」

拜登回答「是的、是的，軍事上來說，中國、俄羅斯，全世界都知道，我們歷史上有全世界最強大的軍力。不要擔心我們會不會，他們會不會變得更強大。但你要擔心的是他們會不會進行什麼行動，或讓自己處於可能犯下嚴重錯誤的狀況。」

拜登剛講完，節目主持人庫柏與來賓追問「所以你是說如果中國攻擊台灣，美國會協防台灣？」（So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked?）

拜登回答：「是的，我們有承諾要這麼做。」（Yes, we have a commitment to do that.）

拜登表達將「協防台灣」的發言被報導後，立即引發各大媒體關注。外界多關注拜登言論，是否會打破美國長久以來的對於台海衝突「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）的立場？

不過，隨後白宮發言人針對拜登言論解釋：「拜登總統並沒有宣布任何政策上（對台）的改變。」該發言人指出，美台關係繼續遵照《台灣關係法》，而美國將持續堅持對《台灣關係法》的承諾，也將繼續支持台灣自我防衛的能力，而美方也將持續反對任何單方面試圖改變現狀的行為。

事實上，這已經是拜登上任後第二次公開受訪時，「口誤」稱美方長久以來對台堅守的戰略模糊。8月在「阿富汗風暴」風口浪尖，拜登接受美媒《ABC》新聞專訪時也曾「失言」。當時，他將台灣與日、韓並列為與美國簽署防衛條約的國家，並稱這三國與北約盟國一樣，美國都具有防衛的承諾。

而10月初共軍軍機擾台數量創新高，拜登說他曾與中國國家主席習近平談到台灣，雙方同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement）。當時，國務院發言人普萊斯（Ned Price）對此表示，美方多年來的政策一貫且明確，即奉行美國「一中政策」是基於美中三公報、《台灣關係法》與六項保證，這些文件構成美方對台灣和兩岸關係的基調。

《霧谷晶策》分析，從前陣子拜登與習近平的「台灣協議」，和長期以來拜登政府的態度，拜登政府在對台政策上並未有任何重大轉變的跡象。此外，近期在美國參議院外委會提名聽證會上的準駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns），對台政策表態也再度證明，拜登政府未改變的對台政策。

美各聯邦部門官員幫拜登「滅火」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於23日記者會中說：「總統沒有宣告我們的政策有所改變，我們的政策沒有改變。」她說：「老話一句，美國仍以1979年的《台灣關係法》為原則，提供台灣防禦武器。」但對於是否進行軍事行動協助則態度模糊。另一項原則是，「對任何以非和平方式決定台灣未來的行為，美國將視為對西太平洋和平與安全的威脅並嚴正關切。」

無獨有偶，國務院發言人普萊斯（Ned Price）則表示：「美方政策不變，美國恪守《台灣關係法》，持續支持台灣自我防衛，並將持續反對任何片面改變現狀。」他強調：「美國始終堅持基於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證的一個中國政策。」

此外，10月22日於比利時布魯塞爾出席北約防長會議的美國國防部長奧斯丁（Loyld Austin），於記者會中對「台灣問題」表示：「美國將堅守基於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證的一中政策，美方會延續歷任政府做法，繼續協助台灣取得自我防衛所需軍力。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中方強勢回應：「台灣問題決不妥協、退讓」

而中國自然不會就「台灣問題」保持沉默。中國外交部發言人汪文斌對拜登的發言表示：「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。」

他強調：「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」

另外，國台辦發言人馬曉光說：「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方多次明確表示無意改變一個中國政策，敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，妥善處理台灣問題，不要向「台獨」勢力發出錯誤訊號，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。」

台海問題北韓也想參一咖？

有趣的是，遠在朝鮮半島鮮少對台海事務表態的北韓也對此公開喊話。《朝鮮中央通訊社》於10月23日，刊登北韓外務省副相朴明浩對此議題的看法。朴指出：「台灣是中國的一部分，美國行為已是對北京的明確干涉，而這只會讓美中間衝突變得更緊張。」

並且，朴明浩強調：「台海情勢並非與朝鮮半島完全無關，美國對台灣議題的介入，恐為已非常緊張的朝鮮半島局勢再添危險因子。儘管駐韓美軍主要是針對北京的工具，但聚在台海的美國與其盟國、夥伴，隨時能將龐大兵力轉向北韓。」

拜登失言不斷，連自己人都看不下去

《霧谷晶策》認為，下個月將滿79歲的拜登，無論是在去（2020）年選前或今年上任後都有不少失言紀錄。而這次的發言應該也不例外。今年9月時，美國政治新聞《POLITICO》曾披露，多位白宮官員希望拜登能少回答媒體提問，因為他們常擔憂拜登回答媒體問題的狀況。

另外，失言一事看來是會傳染的。國防部長奧斯丁在回答記者提問時，把美中三公報與六項保證搞反，說成了「美中六公報與對台三項保證」。《霧谷晶策》對美國國防部長居然不熟美國對兩岸的政策基調，也是大感驚訝。可見奧斯丁對中國與東亞局勢，並非想像中有所掌握。

《路透社》於10月21日報導，美國希望在11月與中國進行兩國元首視訊峰會，由此更可看出目前美國急於改善美中關係，拜登比習近平更有迫切需求。《霧谷晶策》則認為，美國忽略了中國11月上旬將舉行19大六中全會這重大事件，再加上習近平沒有拜登的急迫性，說不定中國到時還把美國晾在一邊，推遲雙邊會議。

總之，美國對台灣的協防與否，《霧谷晶策》覺得拜登不但明顯又「失言」，還忘了他自己2001年在《華盛頓郵報》（Washington Post）批評過小布希（George W. Bush）總統對防衛台灣一事，做出過於躁進與缺乏通盤考量的承諾。不過，我們也該對近八旬長者，多點體諒。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航