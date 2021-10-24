【圖表】陳柏惟罷免案各里投票整理，共有24個里被翻盤

2021陳柏惟立委罷免案在23日完成投票，在同意票7萬7899票超過罷免門檻，而且不同意票7萬3433票低於不同意票，最終結果罷免通過。

本次罷免投票在台中第二選區舉行，這個選區包含台中市的5個行政區，沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰，分佈區域從海線到山線。從各區罷免票催票率（得票數 / 可投票總人數）比較來看，這次罷免結果只有烏日區的不同意高於同意，霧峰則是差距很小，其他三區則是同意比例高出許多。

雖然烏日區投票結果是唯一不同意罷免的行政區，但從村里的尺度來看，同意票催票率前三名的里，卻有兩個是在烏日區，分別是溪尾里跟南里里。

而從不同意票的催票率來看，催票率最高的里也不在烏日區，而是在沙鹿區的沙鹿里，第二才是烏日區的前竹里。

以下表格可以查看這次罷免案各里的票數與催票率資料，並且可以點擊欄位名稱重新排序資料。

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2020陳柏惟參選這區立委時，在原本不被外界看好的情形下，以大黑馬之姿擊敗顏寬恆勝選。這個選區共有90個里，在當時陳伯維贏得其中51個里。而這次罷免投票結果，這些里中有24個從支持轉變成同意罷免。沙鹿里最多共7個，其次是霧峰6個、龍井5個，烏日跟大肚則是各3個。

而反過來，烏日區東園里與霧峰區舊正里，這兩個里在2020時由顏寬恆拿下，但是在這次罷免投票，卻是不同意罷免陳柏惟高於同意罷免。

以下表格可查看各里本次罷免結果與2020年立委選舉時的比較資料，也可以點擊欄位名稱重新排序資料。

這次罷免案通過，陳柏惟成為台灣第一位被罷免成功的立法委員，根據選罷法規定，陳柏惟在4年內不能在這個選區再參選立委，而留下的立委空缺，需在罷免結果公告日後，三個月內完成補選。

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資料來源：台中市選委會、中選會選舉資料庫

核稿編輯：楊士範