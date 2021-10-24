2021/10/24,
國際

不滿美國等10國大使要求土耳其釋放異議人士，艾爾多安列「不受歡迎人物」並指示外交部驅逐

不滿美國等10國大使要求土耳其釋放異議人士，艾爾多安列「不受歡迎人物」並指示外交部驅逐
圖為土耳其總統艾爾多安｜Photo credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威和紐西蘭大使18日發表聯合聲明，要求公正且快速解決卡瓦拉案，並緊急釋放卡瓦拉。不過對此艾爾多安以列為「不受歡迎人士」作為回應。

（中央社）土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）23日表示，他已指示外交部驅逐美國等10國大使，因為這些西方國家的大使聯名要求土耳其當局釋放慈善家卡瓦拉（Osman Kavala）。

其中7國大使是土耳其的北大西洋公約組織（NATO）盟邦的大使，倘若驅逐他們，勢必會引發艾爾段掌權19年以來與西方國家爆發的最嚴重齟齬。

因10國要求釋放異議人士，艾爾多安指示外交部驅逐大使

64歲的卡瓦拉已遭關押4年，他被控資助2013年全國各地示威抗議且涉及2016年未遂政變。在最新審判持續期間，卡瓦拉還押候審，他否認前述指控。

美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威和紐西蘭大使18日發表聯合聲明，要求公正且快速解決卡瓦拉案，並緊急釋放他。土耳其外交部其後召見他們，指責聯合聲明不負責任。

艾爾多安在西北部城市艾斯基瑟希（Eskisehir）發表演說時表示，「我已向我們的外交部長下達必要指令，並說明必須做的事：必須立即宣告這10位大使為不受歡迎人物。你必須馬上處理好此事。」

艾爾多安對歡呼的支持群眾說：「他們將會明白和理解土耳其。他們不明白和理解土耳其的那天，他們就必須離開。」

美國和法國大使館以及白宮和美國國務院，未立即回應置評要求。

艾爾多安先前曾表示，他打算於下週在羅馬舉行的20國集團（G20）高峰會上，會晤美國總統拜登。

挪威表示，它的大使館未接獲來自土耳其當局的任何通知。挪威外交部首席發言人表示，「我們的大使未做出應該被驅逐的任何事情」，並稱土耳其完全知悉挪威的觀點。

發言人又說：「我們將會持續呼籲土耳其，遵從民主基準以及法治，按照歐洲人權公約（European Convention on Human Rights），土耳其承諾會履行那些義務。」

卡瓦拉是誰？

《德國之聲》報導，卡瓦拉是一位商人，也是一位慈善家。他不但支持藝術，也資助促進文化多樣性以及少數族群權利的計畫。原先因為被控資助2013年「土耳其之春」土耳其反政府抗議運動遭起訴，去（2020）年判無罪，但後來判決結果反轉，並加上涉及2016年未遂政變的指控。

人權組織認為，卡瓦拉案象徵艾爾多安對異議人士的鎮壓。

其實2年前歐洲人權法院（European Court of Human Rights）就要求釋放卡瓦拉，表示之所以逮捕卡瓦拉，是基於政治動機，沒有合理的證據能指控卡瓦拉犯罪，不過土耳其政府並沒有遵照歐洲人權法院的要求。

9月17日，歐洲理事會（Council of Europe）更警告土耳其，表示如果沒有盡快遵守歐洲人權法院的要求，釋放卡瓦拉，將在11月底之前投票啟動對土耳其的首次紀律處分程序。

歐洲議會主席薩索利（David Sassoli）則表示，艾爾多安驅逐外交官的作為「是土耳其政府獨裁傾向的象徵」，但「不會被嚇倒」。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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