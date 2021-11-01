聽說只要調整飲食就可以不用吃藥？醫師破解「類風濕性關節炎」十大迷思

「關節痛，忍一忍就好？」

「關節痛只是因為工作太勞累？」

類風濕性關節炎（Rheumatoid arthritis）是種好發於中年女性的自體免疫疾病，馬偕紀念醫院風濕免疫科主任李惠婷醫師指出，除了造成關節慢性疼痛之外，還會持續破壞關節，漸漸造成關節變形，甚至導致失能，可不是個「忍一忍就好」的小毛病！

迷思1：類風濕因子RF陽性就一定是類風濕性關節炎RA？

類風濕因子RF（Rheumatoid Factor）只是類風濕性關節炎診斷的參考檢查之一，李惠婷醫師表示，因為其他原因也可能導致類風濕因子RF陽性，而且有部分類風濕性關節炎患者的類風濕性因子RF會呈現陰性。

導致類風濕因子RF陽性的原因很多樣，除了類風濕性關節炎外，還有其他自體免疫疾病、或是一些讓身體慢性發炎、感染的疾病，例如B型肝炎、C型肝炎帶原的病人，甚至有些腫瘤也會造成類風濕因子陽性。

若檢驗發現類風濕因子RF陽性時，還需要配合臨床症狀，和其他的抽血檢查來判斷。李惠婷醫師說，單純只有類風濕因子RF陽性，不代表就是類風濕性關節炎。

迷思2：只要雙手、雙腳出現對稱性關節痛，就是類風濕性關節炎？

類風溼性關節炎的表現大多是對稱性、多發性關節炎，但也有其他疾病可能發生對稱性關節炎，李惠婷醫師舉例，像是很常見的手部退化性關節炎、或其他的自體免疫疾病也可能有關節的侵犯，而造成關節炎。

Photo Credit:照護線上

類風濕性關節炎的危險因子包括中年女性、抽菸、肥胖、家族病史等。典型的表現是同時侵犯雙側相同的關節，使關節腫脹不適，而且休息愈久，愈不舒服。患者於早上起床時，關節僵硬的狀況可能持續超過一個小時，較嚴重時甚至無法拿牙刷、擰毛巾。

若關節炎持續超過六週，還會抽血檢驗發炎指數、類風濕因子RF、CCP抗體等，李惠婷醫師解釋，每個病人的表現不太一樣，臨床上會依據受侵犯的關節、關節症狀、關節外症狀、持續時間、抽血檢查等，做整體的評估。

迷思3：類風濕性關節炎RA是自體免疫疾病，聽說要多進補、多吃健康食品來提升免疫力？

「這是錯誤的觀念！」李惠婷醫師說，「有很多類風濕關節炎患者，在確定診斷後就會開始使用各式各樣的補品、健康食品，反而錯過治療的黃金期。」

類風濕性關節炎是因為身體的免疫系統亂掉了，而處於發炎的狀態，進補可能造成疾病惡化。李惠婷醫師，早期藥物治療對類風濕性關節炎非常重要，愈早治療，愈有機會控制病情，建議應該要及早治療，把握黃金治療期。

迷思4：聽說類風濕性關節炎RA只要調整飲食，就可以不用吃藥？

早期藥物介入有助於減少出現併發症的風險，李惠婷醫師說，部分患者會嘗試飲食或民俗療法，拖了半年，發現關節還是持續發炎才回到門診，結果關節已經遭到破壞。關節破壞是不可逆的，可能造成關節變形，甚至導致失能。

迷思5：治療類風濕性關節炎RA得吃很多類固醇？

類風溼性關節炎的第一線用藥是免疫調節劑，通常會使用一種以上的藥物，李惠婷醫師解釋，免疫調節劑通常需要服用大概一至兩個月後才會出現療效，因此在發炎很厲害的時候，有可能會先使用類固醇抑制發炎反應，和非類固醇消炎止痛藥來緩解疼痛。

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部分病人在接受免疫調節劑、止痛藥、類固醇的治療後，還是沒有辦法控制發炎、緩解症狀，就會考慮使用生物製劑，或小分子標靶藥物。李惠婷醫師說，「目前已有多種藥物可以有效改善類風濕性關節炎，減少關節的發炎跟破壞，我們會根據病人的症狀，來幫病人申請使用。」

類固醇並非類風濕性關節炎的主要治療藥物，只要發炎狀況控制良好，便會逐步調低劑量，並停止使用。李惠婷醫師說，治療過程中都會依照疾病活性調整藥物，不至於長期大量使用類固醇，患者並不需要太擔心這個問題。

迷思6：類風濕性關節炎RA打針一定比吃藥好？

針劑和口服藥的作用機轉不同，都能控制類風濕性關節炎、預防關節變形，醫師會根據患者的狀況，調整合適的藥物。

迷思7：一定要打生物製劑嗎？生物製劑治療類風濕性關節炎的效用？

生物製劑有很多種，治療機轉各不相同，有些可以抑制T細胞活化，有些可以抑制B細胞活化，有些可以與細胞激素（腫瘤壞死因子、介白素）結合，以抑制發炎反應。李惠婷醫師說，假使免疫調節劑的效果不如預期，才會申請生物製劑、小分子標靶藥物，目前藥物選擇很多，重點是要及早接受治療，才能發揮更好的療效。

迷思8：使用生物製劑需要經常換藥？

使用生物製劑時，醫師仍會根據病人的症狀做調整，李惠婷醫師說，可能轉換到第二種、第三種，才會找到適合的藥物。

申請生物製劑之前都必須評估病人的共病症、使用的安全性，李惠婷醫師說，「我們都會跟病人討論，最主要還是要看病人接受治療的配合度，如果可以遵照醫囑用藥，大部分病人都可以達到良好的控制。」

迷思9：類風濕性關節炎RA患者只要關節不腫、不痛，就可以停藥？

類風濕性關節炎是一種全身性的免疫疾病，即使是在關節不腫、不痛的時候，關節依然會持續受到破壞，李惠婷醫師提醒，有些患者還有關節外併發症，所以不可以自行停藥。

Photo Credit:照護線上

部分病人在接受免疫調節劑、止痛藥、類固醇的治療後，還是沒有辦法控制發炎、緩解症狀，就會考慮使用生物製劑，或小分子標靶藥物。李惠婷醫師說，「目前已有多種藥物可以有效改善類風濕性關節炎，減少關節的發炎跟破壞，我們會根據病人的症狀，來幫病人申請使用。」

類風濕性關節炎是需要長期追蹤治療的慢性病，醫師會根據症狀適時調整藥物。

迷思10：有類風濕性關節炎RA就不適合運動嗎？

很多類風濕性關節炎患者因為怕痛，或是已經有關節變形，所以就不敢運動。李惠婷醫師說，其實維持適度運動對患者很重要，可以防止肌肉萎縮、改善關節活動度。

患者可以與醫師、物理治療師討論，依照身體狀況設計運動處方，足夠的暖身及伸展，也有助於減少運動傷害的發生。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航