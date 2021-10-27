被污名化的「基改食品」，長期以來遭遇哪些困境、誤解與陷害？

文：林基興（台大全國夏季學院助理教授）

最近，美國著名民調組織「皮尤研究中心」（PewResearch Center），發布2019∼2020年全球民眾對基改食品（genetically modified food，GMF）安全性的看法，台灣是「50％不安全、11％安全、38％所知不足以回答」。相較於舊數據2005年中研院調查研究中心的「台灣基因體意向調查」顯示：37％的民眾認為基改食品不安全，傾向安全的只有25％，不瞭解者75％。似乎，15年來，國人對基改的認知沒什麼長進。

「基因改造」的真意

「基因改造」的原文是genetic modification，意指修改基因，並無負面的意涵。

而我國官方對於基改的定義，法規上限定範圍「為有牽涉到分子生物學操作技術」。例如：衛福部《食品安全衛生管理法》對基因改造的定義：「指使用基因工程或分子生物技術，將遺傳物質轉移或轉殖入活細胞或生物體，產生基因重組現象，使表現具外源基因特性或使自身特定基因無法表現之相關技術。但不包括傳統育種、同科物種之細胞及原生質體融合、雜交、誘變、體外受精、體細胞變異及染色體倍增等技術」。

其實，由自然科學的角度來看，人類的食物來源，必定經歷過基因的改變，例如野生動植物原本就會發生基因複製與突變，而傳統雜交也可視為一種基因大修改；此外，融合等其他技術也有類似改變基因的功能。

細究可知，自然界本來便存在轉殖、改變基因的技術，也常被用於農業或園藝育種。例如土壤細菌根癌農桿菌（Agrobacterium tumefaciens），可將自身遺傳物質包裹送入植物內，像病毒DNA般與宿主的DNA結合，進而改變宿主的基因表現、製造植物生長激素，或可做為細菌養分的特化蛋白質。

其次，自然界的突變也會產生過去不存在的基因表現，像是近期發現有些野生玉米含突變基因可抵抗除草劑「嘉磷塞」（glyphosate）。

第三，受反基改者擔心的基因轉移現象，在自然界原本即存在，人類基因中就有145個基因來自真菌與其他生物的「基因水平轉移」（horizontal gene transfer）；其他例子包括黃蜂基因在帝王蝶內、農桿菌基因在甘薯中、蚜蟲帶有真菌的基因。

第四，反基改者以為只有基改能跨物種，但傳統育種也有跨物種的操作，像是在19世紀末，美國園藝怪才柏班克（Luther Burbank）單憑刀剪等工具接枝，創造了成千上萬種雜交水果，如融合桃李杏、蘋果與溫桲（quince）。

相較於現存的許多育種技術對於基因組改變相對複雜，也並不曾被要求經歷複雜的檢驗，而基因工程則是明確地改變（增加）一個基因，後果較易預期。因此，只將分子生物學的操作稱為改變基因，實在不公平。何況，最關鍵地，依法規只有基因工程食物需經安全檢驗，其他的均任意放行。則為何歧視基因工程食物？

基改食物安全嗎？

2016年5月，美國國家科學院（United States National Academy of Sciences， NAS）報告《基因改造作物》（Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects）指出，並未發現證據顯示，市面上的基改作物以及傳統作物，對人類的健康影響有任何差異，環境影響方面亦然。又說，自從1987年的報告以來，就一直提醒，要注意的是作物的特性，而非其產生的過程；沒有證據顯示基改或不相關生物間的基因移動，就會產生獨特的風險；因此，「基改、非基改、其他方式改造」3類的風險均相同。

同年6月，1993年諾貝爾生理醫學獎（Nobel Prize in Physiology or Medicine）得主羅伯茲（Richards Robert）號召百餘位諾貝爾獎得主，簽署公開信〈諾貝爾獎得主支持精準農業（基改生物）〉（Laureates Letter Supporting Precision Agriculture (GMOs)）。公開信中指出不論人或動物，從無食用基改食品而危害健康的案例；基改作物對環境的害處更少，且有助於生物多樣性；呼籲綠色和平（Greenpeace）停止抵制基改、各國政府支持基改。

全球已有超過270個科學組織支持其安全性，歐洲執委會（The European Commission）也說：「超過25年、500個獨立研究組、130個研究計畫的主要結論是，基改等生技生物，並不比傳統植物育種生物更具風險。」總而言之，證據權重遠勝於反方。

其實，食物在胃腸內消化吸收，遺傳物質的部分，會被分解為基礎單位的4種核苷酸（nucleotides），才吸收以供後續代謝使用，因此基改食品的外源基因不傷人。另外，基改食品上市前經過非常嚴謹的動物毒性、過敏性及病理性的評估檢測，只要能上市都非常安全；至今全球食用超過20年，未有人畜健康受到傷害的確切案例。

若比較福祉與風險，則更知基改的福祉遠大於風險。在動物基改方面很明顯，包括基改胰島素、凝血因子等，救人無數。在植物方面，基改可減少作物受害蟲咬食而引發的污染，例如基改抗蟲玉米能遏止玉米螟（Ostrinia furnacalis）鑽開玉米粒，為黴菌打通路，使得黃麴毒素入侵玉米，在溫暖和亞熱帶地區尤其嚴重。反基改者自食其果的範例是，台灣諸多木瓜罹患輪點病毒病，但民眾反對無病毒的基改木瓜，而多年一直吃下輪點病毒。

2000年，綠色革命之父，1970年獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）的植物學家布勞格（Norman Borlaug），撰文〈終結世界饑荒：生技的希望、反科學狂熱的威脅〉（Ending World Hunger. The Promise of Biotechnology and the Threat of Antiscience Zealotry）指出，基改作物與傳統育種作物一樣安全，農業科學家的道德責任是挺身駁斥反科學，應善用基改。例如稻米是穀類中唯一對鏽病免疫的，可將其基因轉殖到小麥與玉米等作物。

著名英國環保人士林納斯（Mark Lynas）在過去曾長時間反基改，帶風向讓許多人跟著害怕基改。2010年，他在雜誌為文〈為何我們綠色環保者弄錯了〉（Why we greens keep getting it wrong），也促成英國第四電視台播放〈綠色環保運動弄錯什麼〉（What The Green Movement Got Wrong）；他澄清之前信念錯誤，基改作物其實助益糧食生產。

2013 年，他在牛津農耕會議（Oxford Farming Conference）詳述，他從反基改運動的組織者轉換為基改的支持者：「2008年，我在媒體寫文章醜化、攻擊基改，但我沒做過基改研究，也沒讀過基改論文。」對於破壞基改作物的田間試驗，他深致歉意。他批評綠色和平、有機食品組織等，忽視基改的安全和福祉等事實，因與其意識形態相衝突。

國內反基改者的認知

國內反基改的龍頭是台大農藝的K教授，包括立委與「校園反非基」等團體，均以他為導師。但他卻誤解基改，例如2016年10月28日，陳宜民立法委員舉行「基因改造食品面面觀」公聽會，K教授提出基改食品不安全的案例與主張，在此釐清反駁：

案例一、基改玉米導致老鼠腫瘤：引述法國塞拉利尼（Gilles-Eric Séralini）的實驗。實情是，塞拉利尼的研究，已經被一些深具公信力與公權力的組織反駁。

最值得介紹的反駁，是6個法國國家科學院（農業、醫學、藥學、科學、技術、獸醫）發表聯合聲明，譴責該研究和出版它的期刊。歐洲食品安全局（European Food Safety Authority）也認為塞拉利尼研究的科學品質不佳，不能視為有效的風險評估；一個多月後，該局再度聲明，更確定該研究不合科學標準，無須再評估之前的基改玉米安全規範。

此外，當時塞拉利尼迴異於正常的記者會作法，聯絡一群記者，要求記者簽約保密在發表報導前不得諮詢其他專家。在記者會上塞拉利尼提出老鼠長腫瘤的聳動照片，以此宣稱證明基改食品致病。對於如此發表的形式，《自然》（Nature）期刊於2012年9月25日社論〈有毒的心態〉（Poison postures）提出批評：「研究者應表明，其結論還需其他科學同儕評審、重複檢驗，但他沒這樣做，甚至高調公關，出書與影片，想要報導的記者還得簽署簽訂保密協定。」

案例二、美國化工公司杜邦（E.I. du Pont de Nemours and Company，DuPont）：設計新款基改大豆，人體試驗顯示該大豆會引起過敏。

其實， 此為「欲加之罪何患無辭」的範例。實情是， 這原本是個動機良善的計畫， 因為西非人的飲食經常缺乏甲硫胺酸（methionine），而巴西核桃的一種蛋白質富含甲硫胺酸，若將製造這種蛋白質的基因轉殖到大豆裡，或者可望解決西非營養不良的問題。但在轉殖後發現富含甲硫胺酸的大豆會引發過敏反應，可導致嚴重的後果，因此整個計畫就取消了。實際上此事正凸顯出整個研發與測試的嚴謹，在實施前即「揪出」潛在的缺點。

但反對基改者的詮釋，反而是基改肇禍，以此例作為基改危險的證明。總之，此扭曲科學善意的故事，一再受反基改者傳播、洗腦民眾，居然讓許多民眾擔心基改導致過敏。

主張：基改是否安全，學術界尚未有共識。

此主張源自於歐洲社會與環境責任科學家網路（European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility）成員，2015年刊登在《歐洲環境科學》（Environmental Sciences Europe）的文〈基改安全性，無科學共識〉（No scientific consensus on GMO safety），但該組織創立於2009年，公信力令人存疑。此外在2013年，該組織為賽拉利尼抱屈與辯護，亦可知其知識水準。其主張認為基改食物的安全性，並無科學共識；與上述百餘位諾貝爾獎得主聲明相較，論述與公信力相形見絀。

美國皮尤研究中心，2015年針對基改食品的民調顯示，88％的科學家認為安全、37％民眾認為安全。世衛專家等具備基改知識的專業人士均認為基改食品安全，而美國科學界更有近九成認同，但到了一般大眾對於基改有信心者則只餘三分之一。因此，面對「難解」科技的不安似乎源自不解；或者也可說是具備專業知識者，能宏觀全局而正確認知。其他領域科學家以其科學訓練（證據權重等）而判斷，一般人則易流於「矮人看戲何曾見，只是隨人說長短」。

異議總是存在，春風吹又生，如美國國家科學院在其1996年報告中提到：「大概不會有全世界每個人都同意的時候，想想看，即使到現在仍有懷疑者宣稱，抽菸與肺癌的因果關係還沒得到證明。」又如，美國現在還有個堅持「地球是平的」組織呢！

基改食品的標示與知情權

對於基因改造食品，尚有一易誤導的戰場，針對其標示、警語。反基改者要求標示對於所有基改產品均應標示「基改產品、含有基改成份」的警語。實務上以國家公權力要求標示，因具有警告性質，往往會使民眾誤以為其具備嚴重危險性，就像香菸需標示尼古丁值。

筆者曾參與2015年4月14日，衛福部食藥署召開「含基因改造食品原料之標示」專家會議。會議中，相關人員要求修改相關法規，堅持警示基改標示字體要從2毫米放大到5毫米。相較於對某些人而言的確有害且可能致命的過敏原，其標示只需2毫米大的字體；而人類使用基改食品20年來，從無一傷亡個案，明顯不符合比例原則。

反對者要求標示時宣稱：「消費者有知的權利。」此話大義凜然。但若真認為知的權利重要，就應認真花心力時間瞭解基改科技、研讀世衛與國家科學院等公信力組織的聲明，那才是真正的「知情權」。反基改者說標示只是廣告，心知肚明如此標示會封殺市面上的基改食品，並且侃侃而談「民眾疑慮」，但為何民眾一開始會害怕？因為反基改者一再灌輸他們基改有害的錯誤概念。

其實，反基改者深知，經他們強力鼓吹後，民眾已烙印「基改等同有害」望文生義的直覺反應。印度反基改領導人希瓦（Vandana Shiva）曾談及：「執行基改標示後，基改就完蛋了。」而日本強制要求夏威夷基改木瓜要有明確標示，而其環保組織「拒絕基改食品」則進一步宣傳：「若看到標示基改的木瓜，請向店家要求不要販售該產品。」在美國，有機消費者協會創辦者康明斯（Ronnie Cummins）則說：「若通過標示議案，就可永遠將基改食品趕出我國供應圈外。」

2012年， 美國科學促進會（American Association for the Advancement of Science， AAAS）揭示立場，認為標示基改則會誤導與誤警消費者，因以警告的形式標示，則暗指此物有害。美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）亦指出，沒必要標示，因無證據顯示基改食品不安全，不標示基改的原因，就如不標示使用什麼傳統育種技術，兩者均無安全疑慮。若重視食品安全，希望消費者知道「食物內含什麼」，相關團體應認真學習基改知識。而就如美國醫學會的聲明，若針對基改食品進行標示，也應附帶基改教育。

助紂為虐的法規

2015年12月14日，立法院三讀通過《學校衛生法部分條文修正案》，明訂學校供應膳食者禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。提案的L立委說，基改黃豆是所謂的「飼料黃豆」，作成營養午餐對學童身心影響甚鉅，因此提案修法，捍衛校園食品安全；U立委說，正值發育期的學童暴露在基改食品風險中，是隱形的食安危機。

此條禁令造成營養午餐漲價2∼5元，目前由教育部補助的26萬弱勢生每年增加2.6億元。並因此減少了可使用在營養午餐的蔬果種類，而如2012年10月，美國兒科學會（American Academy of Pediatrics， AAP）的聲明，多吃各式蔬果有益於健康，不解基改科技而減少蔬果，只是傷害國民健康。另外，師生與家長也往往因此而誤認基改有害，鄙棄生物技術。

交大科技法律學院教授倪貴榮指出，在校園外仍可食用基改食品，則該法排除了《食品安全衛生管理法》的適用，因此《學校衛生法》所限制缺乏法理基礎，針對學生特別保護的作法，亦缺乏科學實證及實務需求。如果認為基改食品仍存在風險，何以讓校園外的民眾暴露在此風險中，而不一體適用？

此外，基改食品既經合法銷售，即應享有與其他非基改食品公平競爭的待遇，但該法卻排除校園販售基改，違反自由貿易的不歧視等，可能招致貿易制裁。果然，最近一次於2016年舉行的第10次台美貿易和投資框架協議中，美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative，USTR）的〈外國貿易障礙的國家評估報告〉（National Trade Estimate Report， NTE），就批評台灣《學校衛生法》禁用基改食品，缺乏科學根據。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航