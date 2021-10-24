全球最長5000公里超馬賽：台灣好手羅維銘摘銀，成第一位完賽華人

台灣超馬好手羅維銘，在紐約參與了俗稱「3100英里的約定」的世界上最長的超馬挑戰賽，今（24）天清晨衝過終點線，提前3天完成近5000公里的賽程，不僅奪下第二名，更成為第一位完賽的華人。

這場「3100英里的約定」，賽事在今（2021）年邁入第25屆，賽期是52天，參賽選手平均每天得跑96公里。累計到今年之前，只有50人成功完賽。

羅維銘最長超馬挑戰賽摘銀，成第一位參與並完賽華人

（中央社）58歲的台灣超馬好手羅維銘在紐約參加為期52天、3100英里的超馬挑戰賽，他今天清晨拿著國旗、穿著人字拖衝向終點，提前3天完賽，成為台灣第1人，並寫下亞洲新里程碑。

羅維銘這次挑戰在美國紐約舉行、世界上最長的3100英里（約4989公里）的超馬挑戰賽，賽事邁入第25屆，參賽選手得在52天內完成賽程，等於每天平均得跑96公里；比賽從9月5日起至10月26日，每天18小時，從清晨6時開始到晚間12時，中間6小時為選手的休息時間。

號稱「亞洲最會跑的男人」羅維銘這次過半的賽程都穿著人字拖，賽程進入第49天的這天，他衝向終點線時，依舊穿著招牌的人字拖，並帶著中華民國國旗以48天又11個小時52分01秒完賽，僅次於義大利選手馬卡托（Andrea Marcato），羅維銘以賽事第2、亞洲第1作收。

不少當地僑胞和民眾一早就在終點線等候，開心地為羅維銘歡呼，也見證他完成這項壯舉。

「我覺得突破自我是很好的理念。」羅維銘賽後當場發表感言，他透露，自己秉持著賽事創辦人錢莫（Sri Chinmoy）8字箴言「感恩、和平、純潔、紀律」，相信自己只要做到上述理念，就能完成比賽，而他也成功做到。

52天內跑完5000公里，羅維銘完成「超馬生涯的終極目標」

《聯合報》報導，這項超馬挑戰賽始於1985年，1997年起將賽制拉長為3100英里。原先每年都是在6至8月於紐約市皇后區舉行，不過這屆因為疫情的緣故，改為9月開始。選手必須在52天內，沿著一所高中校區跑5000多圈。而在今年之前只有50人順利完賽。

《ETtoday》報導，羅維銘曾在2014和2019年參與同一主辦單位的10日賽，但其實人生最大的心願是參與這場5000公里的超馬賽事。他也曾經在賽前表示，成為這場比賽歷屆第51位完賽的人，是他「超馬生涯的終極目標」。然而由於受邀參加的門檻高，今年終於能順利參賽。

《人間福報》報導，值得注意的是，羅維銘穿著夾腳拖出賽，原先賽會總監與其他選手都認為羅維銘在鬧著玩，不過當他靠著人字拖，跑出每天平均101.5公里的成績，他國選手也開始紛紛效法。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範