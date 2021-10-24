2021/10/24,
健康

本土再+0：境外移入4例，其中一例突破性感染

本土再+0：境外移入4例，其中一例突破性感染
Photo Credit: 指揮中心 提供

我們想讓你知道的是

今日新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，另外，4例中除了其中一例ct值是21之外，其他例ct值都高達30幾。

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增4例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自阿拉伯聯合大公國（案16475）、菲律賓（案16476）、美國（案16477）及英國（案16478）入境，入境日介於今（2021）年10月10日至10月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

新增4境外移入，1例突破性感染

指揮中心發言人莊人祥表示，在今日新增的4例境外移入中，其中1例在8月初完整施打兩劑BNT疫苗，不過仍染疫。另外，4例中除了其中一例ct值是21之外，其他例ct值都高達30幾。

除此之外，昨天總共接種31萬2519劑疫苗，覆蓋率達到67.2%，劑次人口比來到94.14劑/每百人。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,852,641例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含383萬5095例排除），其中16,368例確診，分別為1727例境外移入，1萬4587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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