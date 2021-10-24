盧森堡擬通過法案，將成歐洲第一合法個人種植、使用大麻的國家

盧森堡22日公布草案，將允許18歲以上成年人合法使用大麻，且每戶家庭最多可以種植4株大麻。一旦通過，將成為歐洲第一個合法化個人使用、種植大麻的國家。

目前烏拉圭、加拿大等國已合法化大麻，泰國也打造「大麻產業鏈」，不但可以將大麻用於醫療，也可以將大麻特定部位用於食品。

打擊黑市，盧森堡合法化個人使用和種植大麻

（中央社）盧森堡政府22日公布讓民眾在家種植及使用大麻的草案。先前西班牙已將個人大麻種植及使用除罪化，盧森堡若通過這項草案，將成為首個將上述行為合法化的歐洲國家。

《法新社》報導，盧森堡內政部、衛生部及司法部部長在記者會上指出，基於這項法律草案，每戶家庭將獲准種植最多4株大麻。這項做法納入意在打擊組織毒品犯罪的法律草案中。

盧森堡將繼續禁止在公共場所使用大麻，但將推行「較輕的刑事訴訟」，若涉及的大麻使用量少於3公克，罰款僅限於145歐元。

盧森堡自由派政府總理貝特爾（Xavier Bettel）在2018年掌權後，承諾將娛樂用大麻完全除罪化，甚至合法化。

但盧森堡政府檢視了上述計畫，有鑑於鄰國憂心此舉將造成邊境出現販毒地點，尤以法國特感擔憂。盧森堡國會將在明年初審查這一系列新法，這些措施可能在2022年底前實施。

在西班牙，販售或在公共場所使用大麻遭到禁止，但個人生產使用屬於合法。

《衛報》報導，盧森堡推出這項新法的目的，在於打擊涉毒犯罪、黑市毒品交易以及監管大麻市場。盧森堡司法部長譚森（Sam Tanson） 表示，想要「從允許民眾在家種植大麻開始」，不想讓消費者在使用大麻時是非法的狀態，且不支持生產、運送到銷售過程中的非法供應鏈。也表示，希望可以「盡力遠離非法黑市」。

其他國家的情形：烏拉圭最早合法、泰國大麻可醫用並用於食品

《衛報》報導，雖然聯合國有關於控制麻醉藥品的公約限制簽署國持有麻醉藥品的用途，內容提及「若要生產、製造、出口、進口分銷、貿易及持有藥品，僅限於醫療和科學目的」，而其中就包括大麻，不過盧森堡將與加拿大、烏拉圭等國一同無視這項公約。

烏拉圭已在2013年將大麻合法化，成為世界第一個能合法產銷大麻的國家。而加拿大則在2018年效法。至於荷蘭，雖然原則上持有大麻或者銷售大麻違法，但由於有「寬容政策」（gedoogbeleid），對少量持有大麻視而不見。美國有35個州將大麻合法化，而美國參議院民主黨也在7月14日推出大麻除罪化草案。

另一方面，泰國也將大麻規定鬆綁，不但可以用於醫療，也可以將特定部位用於食品，也期待打造大麻產業鏈，帶動泰國經濟。《中央社》報導，泰國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）今年2月核准大麻的合法部位可以用在飲品、烘烤產品、零食、保養品和化妝品中。

公共衛生部轄下泰國醫用大麻局（Medical Cannabis Institute）副局長帕卡克龍（Pakakrong Kwankhao）表示，在醫用大麻合法化之前，病人只能透過地下管道購買。也說泰國一直有使用大麻治病、並讓大麻入菜的傳統，大麻也時常與其他藥草並用，因此政府思考，既然有這樣的文化，那麼何不創造一個產業鏈，讓各方受惠。

至於台灣的情況，目前沒有大麻合法化政策。法務部長蔡清祥在9月時表示，目前國情是不容許大麻合法化，由於大麻屬二級毒品，因而販賣與施用的刑責很重。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範