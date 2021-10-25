2021/10/25,
政治

國際特赦組織關閉香港辦公室：「國安法下，人權組織無法自由運作」

國際特赦組織關閉香港辦公室：「國安法下，人權組織無法自由運作」
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

國際特赦組織香港分會：「離開我們數十年來一直待以為家的城市令人沮喪，但我們對於過往的成就感到十分驕傲。」

國際特赦組織宣布，將關閉兩個在香港的辦公室，主席Anjhula Mya Singh Bais在新聞稿明言決定與《港區國安法》的推行有關：「這沉重的決定，是基於《港區國安法》的推行。國安法令香港的人權組織不可能自由地運作，以及免於港府的報復」。

國際特赦組織香港分會在其Facebook貼出新聞稿連結，而Facebook過往的帖文已無法顯示，只剩下「感激有你同行 一同捍衞人權」最新一則的帖文。

「不可能知道什麼行為會致使刑責」

國際特赦組織香港分會的本地辦公室會在10月31日停止運作，屆時香港分會網站及社交媒體專頁將停止更新。而組織在香港的地區辦公室將會在本年底結束。而地區辦公室將會轉到其他亞太地區營運。

Anjhula Mya Singh Bais指香港長久以來都是「國際公民社會組織的理想基地」，但港府近期針對本地人權組織及工會的行動，顯示當局正著力消除本地所有的反對聲音，「這不穩定的環境，大大增加了我們繼續營運的難度」。

Anjhula Mya Singh Bais又指，《港區國安法》營造了打壓及長期不穩定的氣氛，令人不可能知道自己做了什麼會導致刑責，「這法律一次又一次被當局用於對付他們不滿的人，所用的理由可能是頌唱政治歌曲，或在課堂上討論人權議題」。

「從對反對派人士的突襲、拘捕及檢控，顯示出《港區國安法》的含糊不清，可被當局隨意用於針對任何一個人。」

國際特赦組織的新聞稿提到，港府針對社運人士、反對派政治人物以及獨立媒體的打壓，已延伸至公民社會的其他組織。新聞稿指自從《港區國安法》的落實，香港有35個組織已宣佈解散，包括全港最大的工會及社運組織。

RTXIZ51D
Photo Credit: Reuters/ 達志影像
昨日的香港馬拉松賽事，警方出動3千警力戒備，聲稱要提防「恐怖活動」。

「地區辦公室」將移師到新地方

國際特赦組織的新聞稿表示，組織在香港有兩個辦公室，本地辦公室致力於推動人權教育，而地區辦公室則進行研究、倡議，以及在東南亞地區及亞太地區組織活動。而地區辦公室的工作將會移師到新的地區進行。

本身是國際人權專家的國際特赦組織秘書長Agnès Callamard表示，衷心感謝過去40年來國際特赦組織的會員及職員，致力在香港推動人權保障。她特別提到組織於1993年成功推動香港廢除死刑，以及在2019年對外揭示了反送中運動中警方過度使用武力的證據。Agnès Callamard：「在侵害人權的黑暗日子裡，香港分會展現出光芒」。

Agnès Callamard指香港分會多年的的教育課程，從教室裡的演講到紀錄片電影節，都提醒了學校以至公眾對於人權的關注，「這建立了的基礎，無人能摧毁。」

她又提到，在香港，人權保障將迎來艱難的日子，但國際特赦組織會繼續與香港人站在一起，「離開我們數十年來一直待以為家的城市令人沮喪，但我們十分驕傲過往的成就。有組織以千萬計支持者的力量，我們有信心繼續去終結全球各地對人權的欺壓。」

RTXJ0R7T
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

去年國安法在港推行前，國際特赦組織曾發文，指對中國在港制定國安法感擔憂，指國安法或令香港成為警察社會。文章當時稱，除非有採取保障人權的措施作為基礎，否則港人將面臨被任意拘留及不公平審訊的風險。

《立場新聞》報導，親中媒體《大公報》上月點評支聯會「七大惡行」時，曾提及支聯會副主席鄒幸彤曾出任「國際特赦組織香港分會」執委及公司董事，《大公報》指組織與美國國家民主基金會關係密切。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。