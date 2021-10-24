哥倫比亞頭號毒梟「奧托尼爾」落網，總統杜克：販毒活動的最大打擊

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）23日指出，哥倫比亞販毒集團海灣幫幫主、最大毒梟「奧托尼爾」落網。杜克也指出，對哥倫比亞而言，這是大毒梟艾斯科巴（Pablo Emilio Escobar Gaviria）去世以來，對販毒活動的最大打擊。

不過哥倫比亞風險分析公司分析師古茲曼（Sergio Guzmán）指出，雖然奧托尼爾被捕是大事，不過哥倫比亞的販毒問題依舊存在。

哥倫比亞頭號毒梟，「海灣幫」幫主奧托尼爾落網

（中央社）哥倫比亞政府23日表示，別名「奧托尼爾」（Otoniel）的通緝要犯烏蘇加（Dairo Antonio Usuga）已經落網。

哥倫比亞懸賞30億披索（約80萬美元）以獲取有關 「奧托尼爾」下落的線報，美國政府則提出500萬美元賞金捉拿他。

現年50歲的「奧托尼爾」為左翼游擊隊員出身，後來成為販毒集團「海灣幫」（Clan del Golfo）幫主，旗下有大約1200名武裝幫眾，大部分都是前極右派非法軍事組織的成員，活躍於哥國32省中的10省。

哥國當局2016年展開「Operation Agamemnon」行動緝捕「奧托尼爾」，逮捕並擊斃數十名「海灣幫」幫眾，查緝他的金錢來源，以致「奧托尼爾」近年常處於逃亡狀態。

2017年「奧托尼爾」在影片中宣布想自首接受制裁，但後來並未兌現承諾。

今年3月，哥倫比亞警方與美國緝毒局（U.S. Drug Enforcement Agency）逮捕「奧托尼爾」的妹妹妮妮．烏蘇加（Nini Johana Usuga），將她引渡赴美，控以販毒與洗錢罪名。

當局表示，海灣幫不只販毒，還涉及非法採礦。

海灣幫，影響力有多大？

《BBC》報導，「奧托尼爾」是海灣幫的幫主，而哥倫比亞安全部隊將海灣幫視為哥倫比亞最強大的犯罪組織，美國則形容海灣幫「全副武裝」且「極其暴力」。

海灣幫不僅在哥倫比亞國內十分活躍，在世界各地也有所聯繫，不但控制許多由哥國至美國的毒品走私路線，更掌控了遠至俄羅斯的走私路線。幫內成員曾在阿根廷、巴西、宏都拉斯、祕魯以及西班牙被捕。

頭號毒梟落網，然而毒品問題依舊存在

目前「奧托尼爾」面臨多項指控，包括將古柯鹼運往美國、殺害警察、招募青少年入幫以及性虐待兒童等。而奧托尼爾被捕，對保守派總統杜克來說無疑是一大鼓舞，因為過去儘管制定相關法律，國內古柯鹼的產量依然節節攀升。

雖然杜克表示，奧托尼爾落網，代表海灣幫的結束。不過哥倫比亞風險分析公司分析師古茲曼認為，肯定還有新的幫主在等待接任。他說：「奧托尼爾落網是大事，因為他是哥倫比亞最大的毒梟。」也說雖然奧托尼爾落網，但因為有新幫主，哥倫比亞的販毒問題仍然無法解決。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範