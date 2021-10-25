立委也成「Deepfake換臉」受害者，高嘉瑜推修《刑法》比照韓國加重7年有期徒刑

網紅小玉偷臉案震驚各界，總統蔡英文也被證實「換臉」做成影片，恐引發國安危機，立委高嘉瑜今（25）日於立法院舉行記者會，痛批台灣法規刑度太輕、將推修法加重刑責；高雄市議員黃捷則透露，雖然外傳受害者上百位，但她成立的受害者群組目前僅有35人參與，可見受害者擔心報復，仍不敢勇於發聲。

從去（2020）年7月開始，有數名網紅、女明星都相繼被盜臉製成性愛影片，於網路上流傳，刑事局本月18日破獲以YouTuber小玉為首的犯罪集團，被盜臉的對象不只是娛樂圈，立委高嘉瑜、議員黃捷也受害。

高嘉瑜表示，自己也是被告知才知道被盜臉，本來自己不想去看影片，但越來越多人討論、分享，因為好奇「高嘉瑜的影片是什麼樣子」，很多人下載後影片到處傳播，自己也被分享到。高嘉瑜說，現在不用加入會員就能看到，這樣的傳播和傷害非常普遍；很多民眾其實不知道有這樣的科技，造成誤解誤信，對受害者的影響不能讓人接受，如果修法還在慢慢討論，不知道要等多久。

高嘉瑜表示，台灣目前只有《刑法》「加重誹謗罪」和「散布、販賣猥褻物及製造持有罪」可用，因為是透過科技技術進行人臉移植，不構成「偽造文書罪」，又因為影片是偽造、並非被害人真正發生的活動，不屬於「妨害秘密罪」，可用法令實在難以因應。

Photo Credit: 高嘉瑜辦公室提供

高嘉瑜指出，Deepfake影片對於選舉、國安、個人生活都有影響，國際都對此提出因應法案。像是韓國在「N號房事件」後，韓國通信審議委員會不只針對通訊軟體telegram和Discord，實施24小時的監測體系，而避免影片不斷被散播，更採取「先刪除，後審查」的鐵腕原則，國內業者必須立刻刪除防止流通，如果海外業者不配合下架影片，韓國更有權「切斷境內連結」。

Photo Credit: 高嘉瑜辦公室提供

相對國外的罰則，台灣法規刑度很輕，只有2年以下的有期徒刑，高嘉瑜特別提出2項《刑法》增訂案，比照韓國《性暴力犯罪處罰修正案》，將刑度提高到1年以上、7年以下有期徒刑：

《刑法》第10條第8項，擬新增訂性隱私的定義，性隱私影像包括「性交或類似性交之影像」、「人體性器官接觸之影像」的影片、照片、電磁紀錄或其他類似之物

《刑法》第236條，擬新增侵害性隱私罪章，未經同意製造、偽造、拍攝、儲存、傳送或公開他人性隱私影像，處1年以上、7年以下有期徒刑，如果意圖營利犯第一項之罪者，加重其刑至二分之一

高嘉瑜表示，目前正盡快邀集連署，希望能盡快送進委員會、儘速排案審查。

受害者不敢站出來，高嘉瑜、黃捷成立「受害者群組」協助

高雄市議員黃捷表示，自己有看過影片內容，一開始是滿滿的憤怒，後來覺得噁心想吐，這是赤裸裸的性暴力，今天來這邊想表達，受害者如果看到能勇於站出來，因為這件事是受害者要站出來提告才能進行相當制裁。

黃捷也表示，自己是以妨礙名譽妨礙風化去提告，但罰則非常非常輕，最高2年刑度，易科罰金最高9萬，跟犯罪者一年獲利千萬相比微不足道，也不能遏止性犯罪，感謝高嘉瑜委員第一時間提出修法，她非常支持針對性私密影像針對防範，因為這件事就是虛擬強暴，不希望再出現下一個受害者。

不過黃捷說，新聞以後，她在臉書上號召Deepfake影片受害者，邀請網紅、實況圈的朋友加入，目前有一個群組討論怎麼提告、求償，需要的心裡陪伴服務都在裡面，不過目前大概只有35位左右。

高嘉瑜也說，網路上有看到彙整相關名單，將近數百位受害者，但受害者群組只有十幾個人，可見多半人不想站出來，提告程序會造成困擾，最重要的是這些影片還在流傳。

高嘉瑜表示，除了修法，她也找了律師，未來不管是刑事提告還是民事賠償，如果受害者願意提告都願意協助。

Deepfake影片流傳至今，為什麼不能「快速下架」？

Deepfake影片擴散速度很快，第一時間應該立刻下架，這是作為受害者最困擾、最痛苦的地方，黃捷就說，影片從新聞播出後到現在還在流傳，助理隨便找都找得到，到現在防治的方式還沒出現，有沒有強制下架的機制？

國家通訊傳播委員會（NCC）簡任視察李佳玲表示，目前民眾可以做到的，是向iWiN申訴Deepfake影片，或者報警處理。未來法務部針對《刑法》、衛福部針對《性侵害防治法修法》進行修法後，NCC也針對《數位通訊傳播法》（數通法）做修正，中央主管機關能用《數通法》去對網路平台做處理，要求業者即時下架。

不過針對性隱私侵害，目前立法院已經8個草案版本，希望針對這類型的新興科技以專法的方式做管制，法務部目前態度是傾向修法，為何不以專法的方式處理？

為此法務部專員紀致光表示，法務部這邊主要是針對《刑法》修法，有一個刑法修正委員正與專家學者進行討論，看看現行法規能不能將這類新興犯罪容納進去。如果要立相關專法，涉及不同部會權責，「速度可能會比較慢」。

不過紀致光也指出，《刑法》只是就該怎麼定罪為主，至於要怎麼從網路快速下架Deepfake影片、防止流傳，紀致光則說，這是NCC那邊需要做行政處理。《刑法》一定要定罪才有後續動作，就算是強制處分也是保存刑事證據不是做行政管理，下架還是要NCC去做。

紀致光表示，Deepfake事件不是一個八卦的新聞，是侵害人民的重大事件，雖然現行各種法律有相關規範，但這種被大量利用在各種犯罪的狀況很新，法務部也正在搜集各國法規研究，希望盡快提出法規上的建議，一定會做，至於要從哪個方向做，還有待保留。

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核稿編輯：翁世航