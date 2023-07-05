徐巧芯告「無良公關公司」等4人偽造文書，北檢認有盡「合理查證義務」不起訴

去年選舉期間，台北市長候選人陳時中被媒體拍到在餐敘後疑似與人妻有親暱動作，去年11月9日臉書粉專「無良公關公司」貼出一張計畫書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍陳時中，上面還有國民黨北市議員徐巧芯、當時同為台北市長候選人的蔣萬安等人簽名，引發軒然大波。

事後徐巧芯質疑簽名是P圖造假，截圖後向北市警松山分局報案，對「無良公關公司」及轉貼該文的共107人提告，涉犯《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選而散佈謠言罪、《刑法》偽造私文書罪、偽造署押罪、行使偽造私文書罪、加重誹謗罪共5罪，強調要側翼網軍「血流成河」。

徐巧芯當時還在臉書PO出「無良公關公司」的臉書貼文截圖，提及「2022/12/18正式殲滅無良公關公司粉絲頁，不過我們的緣分還沒結束，山水有相逢，法院還會再見面，我會記得帶乖乖桶請你吃。請記得，你所做的事情不會因為逃避而停止被我追究」，強調「對，我就是不講武德」、「側翼掰掰其他我也會追到底」。

台北地檢署今年4月首度開庭，傳喚律師釐清徐巧芯等人告訴及告發意旨，徐巧芯當天還在北檢門前舉辦「側翼同樂會」，發放300份可樂及爆米花。

不過經台北地檢署調查，「無良公關公司」粉專收到爆料，後有進行查證，且該來源不明的偽造文件上有簽名，字跡也與徐巧芯等人的簽名相符，認定粉專「無良公關公司」經營人陳冠宇、張朝龍與插畫家謝立聖、醫師杜承哲罪證不足，今（5）日將4人處分不起訴。

根據最高法院的見解，在處理這類有關言論自由與名譽權的衝突案件時，除了發表言論者是否有盡到「合理查證義務」，這在上個月剛剛提出的釋字第509號解釋，也可以類推適用《刑法》中誹謗罪阻卻違法的規定。

也就是說，如果該言論是在陳述事實時，只要能證明其為真實，或「雖然不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，足以認為行為人有相當理由確信其為真實者」，就不會構成名譽權的侵害。至於若言論只是在表達意見，如對於可受公評之事作出適當評論，此時不論真偽，都不會構成名譽權侵害。

徐巧芯：根本沒查證，會申請再議

不過徐巧芯今天稍早時也表示，自己作為當事人，根本沒有被該粉專「詢問」，側翼造謠就開始了，請問粉專是如何「查證」的又問了誰。她第一次看到那張圖片就已經被瘋狂轉傳，「到底誰跟我查證？看到鬼喔？」

徐巧芯也說，檢察官若認為文件上的簽名與她本人的一致，就可以到處散播，「不就是鼓勵大家使用政治人物的簽名在外面造謠？」那張圖片甚至很明顯都歪掉了是P上去的。

徐巧芯指控，北檢挺側翼，不想動搖國本不意外，包含先前立委陳琬惠也有踢爆過「北檢跟某週刊的關係」，完全不管偵查不公開。她說自己不告發就是默許這種行為在網路蔓延，任何反對側翼造謠抹黑的人都必須奮勇而上。等收到不起訴書以後會聲請再議，所以這件事還沒有結束。

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核稿編輯：翁世航