2023/07/05,
司法

徐巧芯告「無良公關公司」等4人偽造文書，北檢認有盡「合理查證義務」不起訴

徐巧芯告「無良公關公司」等4人偽造文書，北檢認有盡「合理查證義務」不起訴
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

徐巧芯對不起訴結果表示不滿，認為自己作為當事人，根本沒有被該粉專「詢問」過，側翼造謠就開始了，請問當時該粉專是如何「查證」的又問了誰？會聲請再議，這件事還沒有結束。

去年選舉期間，台北市長候選人陳時中被媒體拍到在餐敘後疑似與人妻有親暱動作，去年11月9日臉書粉專「無良公關公司」貼出一張計畫書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍陳時中，上面還有國民黨北市議員徐巧芯、當時同為台北市長候選人的蔣萬安等人簽名，引發軒然大波。

事後徐巧芯質疑簽名是P圖造假，截圖後向北市警松山分局報案，對「無良公關公司」及轉貼該文的共107人提告，涉犯《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選而散佈謠言罪、《刑法》偽造私文書罪、偽造署押罪、行使偽造私文書罪、加重誹謗罪共5罪，強調要側翼網軍「血流成河」。

徐巧芯當時還在臉書PO出「無良公關公司」的臉書貼文截圖，提及「2022/12/18正式殲滅無良公關公司粉絲頁，不過我們的緣分還沒結束，山水有相逢，法院還會再見面，我會記得帶乖乖桶請你吃。請記得，你所做的事情不會因為逃避而停止被我追究」，強調「對，我就是不講武德」、「側翼掰掰其他我也會追到底」。

台北地檢署今年4月首度開庭，傳喚律師釐清徐巧芯等人告訴及告發意旨，徐巧芯當天還在北檢門前舉辦「側翼同樂會」，發放300份可樂及爆米花。

不過經台北地檢署調查，「無良公關公司」粉專收到爆料，後有進行查證，且該來源不明的偽造文件上有簽名，字跡也與徐巧芯等人的簽名相符，認定粉專「無良公關公司」經營人陳冠宇、張朝龍與插畫家謝立聖、醫師杜承哲罪證不足，今（5）日將4人處分不起訴。

根據最高法院的見解，在處理這類有關言論自由與名譽權的衝突案件時，除了發表言論者是否有盡到「合理查證義務」，這在上個月剛剛提出的釋字第509號解釋，也可以類推適用《刑法》中誹謗罪阻卻違法的規定。

也就是說，如果該言論是在陳述事實時，只要能證明其為真實，或「雖然不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，足以認為行為人有相當理由確信其為真實者」，就不會構成名譽權的侵害。至於若言論只是在表達意見，如對於可受公評之事作出適當評論，此時不論真偽，都不會構成名譽權侵害。

徐巧芯：根本沒查證，會申請再議

不過徐巧芯今天稍早時也表示，自己作為當事人，根本沒有被該粉專「詢問」，側翼造謠就開始了，請問粉專是如何「查證」的又問了誰。她第一次看到那張圖片就已經被瘋狂轉傳，「到底誰跟我查證？看到鬼喔？」

徐巧芯也說，檢察官若認為文件上的簽名與她本人的一致，就可以到處散播，「不就是鼓勵大家使用政治人物的簽名在外面造謠？」那張圖片甚至很明顯都歪掉了是P上去的。

徐巧芯指控，北檢挺側翼，不想動搖國本不意外，包含先前立委陳琬惠也有踢爆過「北檢跟某週刊的關係」，完全不管偵查不公開。她說自己不告發就是默許這種行為在網路蔓延，任何反對側翼造謠抹黑的人都必須奮勇而上。等收到不起訴書以後會聲請再議，所以這件事還沒有結束。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。