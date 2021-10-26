【TNL沙龍本週議題】同志大遊行要到了！來分享你對「同志交友」的看法吧

編按：

TNL網路沙龍是關鍵評論網正在嘗試的新服務，希望透過邀請、解鎖任務等方式，讓大家能在網路環境有更多理性的互動和交流。

成為沙龍會員後，除了可於文章下方留下自己的觀點之外，透過累積留言、拍手等互動也可以增加邀請名額，邀請更多朋友一起前來討論各種話題。

想要加入沙龍，發表自己的想法嗎？快點擊下圖查看加入方法！

我們期待看到你獨一無二的觀點。若有朋友已經是沙龍會員，也可以請他邀請你加入。

這週六（30號）就是同志大遊行了，今年受到疫情影響，主辦單位改以「線上活動為主，街頭活動為輔」的方式進行。搭配關鍵評論網的「同志交友專題」，沙龍也在過去幾週向讀者進行了意見搜集，看看大家對於同志交友有什麼樣的認識與想法。

在意見調查中，最先被想到同志交友管道有IG、交友軟體、Dcard上的line群組、學校裡的特定社團，或是去gar bar或les bar直接認識，而交友軟體中Grindr和Surge特別被提出，這兩者皆為男同志的約會交友軟體。

而詢問到同志交友與異性戀交友行為是否有差異，有約七成的人認為沒有，約三成認為兩者間是有差異的。其中回答有差異的讀者提到同志交友軟體其實做為很多深櫃人士的出口。由於上面的用戶可能是假名、假照、假身分，反而面對他們可以坦誠地揭露日常生活中不能顯露的那一面，因為沒有人會當真。

另一位讀者也表示，同志要交友比較困難，因為常常外表分辨不出來某人是不是同志，有些人又是深櫃，所以如果是深櫃的人，會希望確認那個平台是安全的，確保那個平台的人都是圈內人，會友善包容自己，才會產生交友的「主動性」。

你有什麼想法呢？歡迎在文章下方留下你的看法，與更多人交流討論！

閱讀其他相關文章與專題文章：

核稿編輯：楊士範