2021/10/26,
性別

【TNL沙龍本週議題】同志大遊行要到了！來分享你對「同志交友」的看法吧

【TNL沙龍本週議題】同志大遊行要到了！來分享你對「同志交友」的看法吧
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

這週六（30號）就是同志大遊行了，今年受到疫情影響，主辦單位改以「線上活動為主，街頭活動為輔」的方式進行。搭配關鍵評論網的「同志交友專題」，沙龍也在過去幾週向讀者進行了意見搜集，看看大家對於同志交友有什麼樣的認識與想法。

編按：

TNL網路沙龍是關鍵評論網正在嘗試的新服務，希望透過邀請、解鎖任務等方式，讓大家能在網路環境有更多理性的互動和交流。

成為沙龍會員後，除了可於文章下方留下自己的觀點之外，透過累積留言、拍手等互動也可以增加邀請名額，邀請更多朋友一起前來討論各種話題。

想要加入沙龍，發表自己的想法嗎？快點擊下圖查看加入方法！
我們期待看到你獨一無二的觀點。若有朋友已經是沙龍會員，也可以請他邀請你加入。

成為沙龍會員，在關鍵評論網暢所欲言

這週六（30號）就是同志大遊行了，今年受到疫情影響，主辦單位改以「線上活動為主，街頭活動為輔」的方式進行。搭配關鍵評論網的「同志交友專題」，沙龍也在過去幾週向讀者進行了意見搜集，看看大家對於同志交友有什麼樣的認識與想法。

在意見調查中，最先被想到同志交友管道有IG、交友軟體、Dcard上的line群組、學校裡的特定社團，或是去gar bar或les bar直接認識，而交友軟體中Grindr和Surge特別被提出，這兩者皆為男同志的約會交友軟體。

而詢問到同志交友與異性戀交友行為是否有差異，有約七成的人認為沒有，約三成認為兩者間是有差異的。其中回答有差異的讀者提到同志交友軟體其實做為很多深櫃人士的出口。由於上面的用戶可能是假名、假照、假身分，反而面對他們可以坦誠地揭露日常生活中不能顯露的那一面，因為沒有人會當真。

另一位讀者也表示，同志要交友比較困難，因為常常外表分辨不出來某人是不是同志，有些人又是深櫃，所以如果是深櫃的人，會希望確認那個平台是安全的，確保那個平台的人都是圈內人，會友善包容自己，才會產生交友的「主動性」。

你有什麼想法呢？歡迎在文章下方留下你的看法，與更多人交流討論！

閱讀其他相關文章與專題文章：

核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。