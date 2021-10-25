2021/10/25,
社會

澳門沒有了《愛瞞》，就成了真正的「愛瞞」

澳門沒有了《愛瞞》，就成了真正的「愛瞞」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

《愛瞞日報》大概不會是最後一個停運的理念載體，畢竟澳門的民間力量向來都如蛛網般縱橫交錯、緊密相連，所以，縱然難受，但今天我們見證的，恐怕只是第一塊骨牌。

10月19晚8時許，澳門的網上媒體《愛瞞日報》在其社交專頁登出告示，內容如下：

致讀者們：

由於前所未有的環境變遷，資源稀缺，《愛瞞》社交平台將自2021年10月20日凌晨零時起停止運作。

長久以來，《愛瞞》克盡己職，堅守新聞自由價值，呈現澳門的多元面貌。

承蒙讀者錯愛，有幸運作至今。

在此，再次感謝大家歷來的支持和指正，再會。

2021年10月19日

是的，這個澳門最具影響力的網上媒體，將要停止運作。

老實說，大家都不驚訝——自從DQ事件發生後，《愛瞞》的停運基本上已寫在牆上，只是時間、形式為何；而更不驚訝的是，《愛瞞》大概不會是最後一個停運的理念載體，畢竟澳門的民間力量向來都如蛛網般縱橫交錯、緊密相連，所以，縱然難受，但今天我們見證的，恐怕只是第一塊骨牌。

那沒有了《愛瞞日報》，代表的是甚麼？第四權的進一步失效：本來已是嚴重失衡，現在，就只剩《論盡媒體》繼續支撐。

再一條民間發聲管道的堵塞：君不見過往有多少匿名投稿，而當議會內已經沒有民主派代表，這媒體的倒下，是否又會令人少了一個發聲管道？社會輿論發酵、成型的平台：別忘了，它向來都是集網絡動員、報道於一身。

民怨疏道的出口：雖然在當權者和建制派人士眼中，這個媒體只是「搞事」的代名詞，但其實不少民怨和怒火都藉著留言而發洩出來，不致「谷到爆」。

雖說人人都是記者和自媒體，但沒有了一個能整合資訊的平台，加上澳門社會的先天條件、後天加工，大概只會是眾聲喧嘩，卻很難道出一個所以然；而沒有了《愛瞞》，沒有了這個訊息集散點，要把消息控制，也就變得比以往容易。

我們愛說「蓋棺定論」——雖然《愛瞞》與大家或許還會有再會的機會，但此時此刻，我還是想起了幾個月前《蘋果日報》被停刊時的一幅網上插畫，大約是：

死神來到，要把「蘋果」帶走。

蘋果問：「我是一間好傳媒嗎？」

死神答：「⋯不見得，也有很多人想你倒閉」⋯⋯「但不應該以這種形式」

《愛瞞日報》最後的告示用上的字眼是「再會」，那再會究竟是何時？大概就只有一句：有下次嘅話。

本文獲授權轉載，原文見作者Patreon

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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