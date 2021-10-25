【關鍵眼中盯】不必因「刪Q」而失落，因為民進黨早已「定調」好補選戰場

上週六，基進黨立委陳柏惟立委的罷免案以同意票77899票超過罷免門檻，不同意票73433票低於不同意票，罷免通過。

一時間，社群媒體河道上悲嘆四起，許多人覺得地方勢力戰勝了好不容易贏來的改變，也有人擔心台灣未來將落入無止盡的「報復性罷免」，但我覺得大家其實可以不用那麼悲觀，因為從罷免期間的戰法與倡議來看，民進黨早就做好準備，補選由誰勝出仍很難說。

顏家壞、救國防，民進黨早就想好補選主論述

回顧過去幾個月罷免方與反罷免方的交戰，「反惡罷」方除了為陳柏惟後期一連串爆出的黑歷史加油和解釋外，更多資源則是用在攻擊台中顏家與陳柏惟上回的對手顏寬恒。

從前期戰案底、財產申報、黑衣人照片，到選前一週主攻地方派系影響力，無不是在為補選事先定義敵人的惡，當選民已經有既定思維，屆時不論推誰，都能夠以「不要讓家族政治／地方派系／黑金／黑道復辟」而師出有名。

在候選人公報印出來之前就先打擊潛在候選人，確實是非常有先見之明的戰技。

除了台中在地的民主進程，反罷免方還闢出一個國家層級的戰場——如果陳柏惟和林昶佐接連遭罷，立法院國防外交委員會將可能由國民黨佔多數，造成進一步的國安危機。

姑且不論立法院委員會每個會期都會重新組成，占國會絕大多數的民進黨在本會期於今年12月結束後，只要做出簡單安排就能在明年2月開始的新會期，重新達成守護台灣效果，這種簡單直觀的數學，將能激起近來逐漸流失的抗中保台選民心志，在補選時以「不只守護台中，更要守護台灣」為動力回家投票。

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有了預備好的動員力量，再由本次堪稱「動員失敗」的同意票人數窺看台中民意，補選後中二選區出現小綠換大綠的結果，並不是沒有可能。

有信心讓上次投給自己的人再度出來投票，就不必害怕罷免

若不只小情小愛的窺看台中選區，把視野放大到台灣民主進程，這次罷免案前後也有很多人表示憂心，覺得因為現行罷免法規的低門檻，會讓台灣未來將持續陷入這種透過動員罷免候選人的無盡輪迴。

像是，政大教授范世平就在民進黨海派政論節目上，不斷重申「77899票罷免11.2萬選出的立委不合理」這個論述，甚至點名要以此罷免部分膠著選區的國民黨立委和議員。

只是身為資深政治學者的范教授好像忘了，罷免要成功除了同意票超過門檻，反對票還得低於同意票。

以陳柏惟的狀況來看，早在今年3月底（台語質詢爭議和司法案件還沒出現時），TVBS就曾做出24%同意罷免的民調，之後比例也逐漸升高，所以該陣營很早就把選戰定調為「要求反對罷免一方也出來投票」。只是最後投下反對票的人，還是比同意票與「你有沒有被罷都跟我沒關係」的不投票者要少，也導致最終的結果。

回顧過去幾次罷免案，就能發現如果對自己的問政有信心，要求支持者出門為自己投下反對票，應是對自己最有利，也最符合機制設立意義的倡議。

更別忘記，幾次罷免（韓國瑜之外）同意票都沒有超過上一次選舉時敵方陣營的票數總和。與其不斷因為藍綠意識蒙蔽雙眼，更該正視背後真正左右選舉結果的公民力量，這樣才不會和真正的民意漸行漸遠，越行越遠。

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下一步：綠營補選要推誰？民眾黨會不會「參戰確認」？

這次罷免案，有人看過程說是國民黨一大黨之力打第三勢力議員，這些人應該看清以今天國民黨中央的動能，究竟是「國民黨幫顏家」還是「顏家幫國民黨」；有人說看了結果說台中就是顏家的，這些人應該思考為什麼台中第一選區的立法院副院長蔡其昌可以屆屆當選，得票率還越來越高。

對外喊話歸喊話，失敗的一方自我檢討時千萬不可落入這類開脫藉口，一味把不支持自己的人通通當成敵人，忽略失去民心的真正原因。就像當時國民黨說是因為太陽花、因為改課綱、因為激起仇中恨中，所以本來該選贏的自己才會選輸。不找到真正的問題，就只會和國民黨一樣一直輸。

罷免之後，果不其然第一時間就有綠營人士仍看不清問題所在，急著跳出來倡議修法調高罷免門檻，還好仍有另一方聲音表示「不能昨輸今翻桌」、「遊戲規則就長這樣」，讓不斷極化台灣社會，總算有些收攏的可能。

接下來的觀察點，除了民進黨在基進黨表示願意參戰後，該如何互相協調外，就是對「刪Q」始終沒有過大表態的民眾黨動向。

如果柯文哲決定在補選推出候選人，民眾黨究竟如綠營支持者所想「只能搶藍票」還是柯文哲自己說的「我比較綠」，應該就能見分曉，到時候被民眾黨拖下水的會是顏家還是綠營？藍綠誰又要怪柯或求柯？將會是更精采的賽局戲碼。

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核稿編輯：翁世航