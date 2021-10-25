中國軍工集團子公司欲承包泰國水利項目，人權環境人士憂破壞環境

文：佐姆伯爾・彼得

泰國的一個備受爭議的調水項目引起了一家中國大型公司的興趣，泰國政府計劃向前推進這項計劃。此舉可能給北京一個一帶一路的道路倡議提供新的前哨。

在泰國強有力的副總理普拉維・旺蘇萬的領導下，泰國國家環境委員會於9月批准了一項重要的尤姆河引水工程的環境影響評估報告。

國家環境委員會此前曾兩次拒絕該項目的評估，最近一次是在2019年12月。當地新聞報導稱，一家未具名的中國公司願意自費在4年內，而不是預計的7年內，以略高於21億美元（約新台幣585億美元）估計價格一半的造價建造該項目。幾週後，9月份的情況出現了轉機。

透露中國感興趣的消息來自維拉康・坎帕科布 （Veerakorn Kamprakob），他是人民力量黨的國民議會議員。該黨是普拉維・旺蘇萬和總理帕拉育的政黨，統治著泰國執政聯盟。

維拉康在接受美國之音採訪時證實，一家中國公司向他發出了報價。他還將該公司確定為中國國有的北方工業國際公司，該公司是中國兵器製造商北方工業集團的土木工程子公司，在亞洲、非洲和中東擁有上市項目。

這位議員說，大約6個月前，他向帕拉育總理提交了北方工業公司的建議，總理喜歡該公司提出的僅需12億美元（約新台幣335億美元）建設該項目並支付全部費用的提議。

維拉康說：「總理說這很有意思，因為現在泰國，因為我們必須應對新冠病毒疫情，我們沒有太多的錢來投資這個項目。」

「所以總理說，如果中國公司有這樣的提議，為什麼不呢？我們對此認真考慮，」他補充說。 「總理已經告訴灌溉部考慮這項提議。」

灌溉部以及政府和總理的發言人均沒有回應美國之音的置評請求。北方工業國際公司也沒有。

中國向泰國示好

自20世紀90年代以來，泰國一系列政府一直在考慮這一大型項目，以幫助滿足泰國中部農民日益增長的用水需求。這將是該國的首次，一條直徑超過8公尺、61公里長的大型管道將在地下舖設，將水從泰國與緬甸邊境附近的尤姆河輸送到蒲美蓬水庫。該計劃還要求在尤姆河上修建一座新水庫，並修建一座大壩，為管道供水。

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）研究泰中關係的助理教授布斯巴拉特表示，中國北方工業集團公司（Norinco）顯然願意實施該項目，這將是北京擴大其在泰國一帶一路足蹟的最新努力。

此前，中國鐵道車輛總公司（China Railway Rolling Stock Corporation）與泰國國家鐵路公司（State Railway of Thailand）合作修建了一條連接曼谷與中部省份納洪・拉查西馬（Nakhon Ratchasima）的高速鐵路線。中國鐵建集團公司和泰國CP集團之間的另一個項目是高速鐵路網絡，連接曼谷和芭堤雅海灘度假區的3個機場。

布斯巴拉特說：「從這樣的總體情況來看，你當然可以看到，中國人在一帶一路倡議下試圖擴大其在泰國基礎設施項目中的影響力和作用。」

他補充說：「我認為，這條引尤姆河水的工程至少對中國來說是一個在泰國擴大這些活動的好機會。」

布斯巴拉特說，泰國突然批准了尤姆河項目的環境影響評估，這也可能表明政府開始放鬆其對中國在東南亞推行一帶一路的一貫謹慎看法。

他說：「我認為這表明，政府很高興讓越來越多的中國人加入進來。」

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為今年2月24日，泰國總理帕拉育親自去迎接首批運抵泰國的北京科興疫苗

「不利影響」

泰國的人權組織已經在反對該項目，擔心新水庫將淹沒村莊，以及地下管道將連根拔起的保護森林。

泰國國際河流運動是一個提倡可持續的水資源管理的組織。該組織的協調員蒂特思說：「該項目將對生活在受影響地區的克倫土著人民產生不利影響，但他們（尚未）得到有意義的諮詢。這將對流域地區、農業用地和獲取自然資源產生影響。」

她說，國家環境委員會剛剛批准的評估「存在嚴重缺陷」，因為它歪曲和誇大了農村社區和非政府組織表達自己意見的渠道。

國民議會議員維拉康一再堅稱，該項目將開放供國際招標，可能在年底之前，並以最佳報價為準。

蒂特思表示，立法者為北方工業集團（Norinco）進行的遊說活動正在改變局勢。

「很明顯，這是政治性的，」她說。 「如果以負責任的方式考慮該項目，該項目將不會獲得批准。」

本文經美國之音授權刊登，原文請見：中國公司欲承包泰國水利項目 人權環境人士表示反對

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範