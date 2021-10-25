2021/10/25,
健康

本土新增2例、死亡1例，週末新增7例疫苗接種後死亡案件，最年輕僅15歲

本土新增2例、死亡1例，週末新增7例疫苗接種後死亡案件，最年輕僅15歲
Photo Credit: 指揮中心 提供

我們想讓你知道的是

對於週末新增的15歲BNT接種後死亡個案，指揮中心表示，經過行政相驗結果，可能是腦神經病變。另外明（26）天到27日中午將開放AZ疫苗第二劑的預約。

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土、6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16485為20多歲男性，今（2021）年10月24日因陪病需求進行採檢，於今日確診（Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）；已匡列接觸者1人，列居家隔離。案16486為40多歲男性，10月23日因其他原因進行採檢，於今日確診（Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）；已匡列接觸者5人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心指出，這兩例本土案例都曾接種過1劑到2劑的疫苗，不過因為可能是在打疫苗之前、或兩劑疫苗之間就染疫，所以不屬於突破性感染。另外就這兩個個案疫調結果來看，對社區影響不是很大。

境外移入6個案，均為突破性感染

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國（案16479）、美國（案16480）及印尼（4例，案16481-16484）入境，入境日介於10月10日至10月22日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

值得注意的是，6位境外移入個案都是突破性感染，由美國、英國入境的個案接種過兩劑BNT疫苗，由印尼入境的案例則接種過2劑科興疫苗。副指揮官陳宗彥補充，8到10月之間，一入境就採件確診的有176位案例，其中136例為突破性感染，因此確診個案中突破性感染比例算高。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案（案12235），為80多歲男性，具慢性病史及相關活動接觸史；6月8日因出現食慾不振及昏睡症狀就醫採檢，同日住院隔離治療，6月10日確診，7月14日解除隔離，7月23日出院返家，10月1日因身體不適住院治療（住院期間多次核酸檢驗結果均為陰性），10月22日死亡。

疫苗不良事件新增15歲個案

指揮中心指出，週末新增7例疫苗接種後死亡案件，其中1例是15歲女學生，在接種第一劑BNT後死亡。發言人莊人祥表示，該個案過去有神經系統病變的病史，9月24日接種BNT後沒有身體上不舒服的現象，不過後來上體育課時發現身體不舒服，在護理師實施CPR及AED後送到醫院急救。後來行政相驗結果，可能是腦神經病變。

週末疫苗共施打49萬8628劑，覆蓋率達到67.7%，劑次人口比則達到95.10劑／每百人。

另外截至1點，第12輪疫苗預約符合BNT第一劑預約資格的有93萬2724位，已經完成預約的有53萬6948位；符合莫德納第二劑預約資格的有55萬7531位，已經完成預約的有23萬7111位。

對於今天早上疫苗預約系統卡住的問題，陳宗彥說明，沒有影響到系統的運作，也表示就是因為防止系統塞車所以採分流預約。另外今日是預約BNT第一劑與莫德納第二劑，明（26）天到27日中午將開放AZ疫苗第二劑的預約。

1025_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率_v2

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。