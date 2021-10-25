本土新增2例、死亡1例，週末新增7例疫苗接種後死亡案件，最年輕僅15歲

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土、6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。



指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16485為20多歲男性，今（2021）年10月24日因陪病需求進行採檢，於今日確診（Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）；已匡列接觸者1人，列居家隔離。案16486為40多歲男性，10月23日因其他原因進行採檢，於今日確診（Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）；已匡列接觸者5人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心指出，這兩例本土案例都曾接種過1劑到2劑的疫苗，不過因為可能是在打疫苗之前、或兩劑疫苗之間就染疫，所以不屬於突破性感染。另外就這兩個個案疫調結果來看，對社區影響不是很大。

境外移入6個案，均為突破性感染

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國（案16479）、美國（案16480）及印尼（4例，案16481-16484）入境，入境日介於10月10日至10月22日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

值得注意的是，6位境外移入個案都是突破性感染，由美國、英國入境的個案接種過兩劑BNT疫苗，由印尼入境的案例則接種過2劑科興疫苗。副指揮官陳宗彥補充，8到10月之間，一入境就採件確診的有176位案例，其中136例為突破性感染，因此確診個案中突破性感染比例算高。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案（案12235），為80多歲男性，具慢性病史及相關活動接觸史；6月8日因出現食慾不振及昏睡症狀就醫採檢，同日住院隔離治療，6月10日確診，7月14日解除隔離，7月23日出院返家，10月1日因身體不適住院治療（住院期間多次核酸檢驗結果均為陰性），10月22日死亡。

疫苗不良事件新增15歲個案

指揮中心指出，週末新增7例疫苗接種後死亡案件，其中1例是15歲女學生，在接種第一劑BNT後死亡。發言人莊人祥表示，該個案過去有神經系統病變的病史，9月24日接種BNT後沒有身體上不舒服的現象，不過後來上體育課時發現身體不舒服，在護理師實施CPR及AED後送到醫院急救。後來行政相驗結果，可能是腦神經病變。

週末疫苗共施打49萬8628劑，覆蓋率達到67.7%，劑次人口比則達到95.10劑／每百人。

另外截至1點，第12輪疫苗預約符合BNT第一劑預約資格的有93萬2724位，已經完成預約的有53萬6948位；符合莫德納第二劑預約資格的有55萬7531位，已經完成預約的有23萬7111位。

對於今天早上疫苗預約系統卡住的問題，陳宗彥說明，沒有影響到系統的運作，也表示就是因為防止系統塞車所以採分流預約。另外今日是預約BNT第一劑與莫德納第二劑，明（26）天到27日中午將開放AZ疫苗第二劑的預約。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航