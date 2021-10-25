「刪Q」後瞄準林昶佐，朱立倫：一開口就「抗中保台」一定被罷免

＊首圖為台北市西門町商圈店家疫後振興活動，立委林昶佐與老字號美食店家一同宣傳。

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，也面臨罷免危機的無黨籍立委林昶佐呼籲國民黨主席朱立倫「適可而止」；朱立倫則在今（25）日出席台灣光復節活動時表示，每位民代要面對的是選區選民，應謙卑、認真負責表達民意、關心民眾才是關鍵。一開口就搞「抗中保台」意識形態，這樣一定會被罷免。

陳柏惟罷免案23日以同意票7萬7899票，勝過不同意的7萬3433票，通過罷免。目前也正在第二階段連署書審核查對中的台北市中正萬華區立委林昶佐，頓時成為下一個被關注的對象。目前將會在11月18日宣布罷免是否成案，假如不需補件成案，有可能和年底12月18日的公投合併投票，6.1萬票即可通過林昶佐的罷免。

朱立倫：一開口就搞「抗中保台」意識形態

朱立倫今天上午出席「慶祝抗戰勝利暨台灣光復76週年紀念座談會及回顧展」，被問到林昶佐呼籲要適可而止時表示，每位民代要面對的是選區選民，應謙卑、認真負責表達民意、關心民眾才是關鍵。不要一開口就搞「抗中保台」意識形態，這樣的民代一定會被罷免。

媒體詢問，面對年底公投，民進黨將傾全力持續向社會溝通。朱立倫表示，年底公投是民眾對民進黨政府這段時間施政不滿的反彈，民進黨與其下鄉宣傳，不如把施政做好，若施政做不好，年底的公投，民眾一定會出來對行政院長蘇貞昌內閣投下不信任投票。

民進黨內出現再修選罷法提高罷免門檻聲音，朱立倫指出，民進黨昨天嫌罷免門檻過高，今天又嫌罷免門檻過低，只要是罷免國民黨的，門檻越低越好，罷免綠營的門檻就越高越好，哪有這回事。

是否支持台中第二選區立委補選綁年底公投。朱立倫表示，節省公帑能夠讓民眾便利的話，當然放在一起最好，但還是要尊重選委會安排。人選的部分，黨中央一定尊重在地民意。

在罷免陳柏惟成功後，朱立倫當晚就曾表示，這是一場在地鄉親的勝利，是台灣民主的勝利，也是民眾都在看的勝利。他直言，民意已經告訴大家，若永遠只搞「抗中保台」意識形態、政黨對立這套，而不思考在地民眾關心的空汙、家長最關心的反萊豬議題與毒品問題，終究會遭罷免。

朱立倫也強調，國民黨堅決反毒、反萊豬、反空汙，不能讓一位傲慢立委永遠打著抗中保台口號，卻沒有站在民眾這一邊，為民眾關心的民生議題發聲。

對此，林昶佐則回應，他要感謝朱立倫的提醒，但他也要說明，他從上任立委後，團隊就對地方選民服務一直都很認真積極，也解決了很多陳年的問題，也因此才能得到連任機會；他強調，其實很多中正萬華區的里長都是國民黨的，選民對他的肯定，也是對里長們的肯定，他會持續在這塊努力。



對於「抗中保台」一事，林昶佐也表示，面對中國的滲透，已經是國際間都很重視問題，但國民黨始終迴避，現在這樣的說法，「不就更加坐實了國民黨自己成為被國際認證的中國滲透勢力？」他呼籲朱立倫嚴肅面對。另外他也強調，對台灣來說，現在最重要的還是疫情的控制以及經濟的振興，如果國民黨還是要繼續操弄仇恨對立，他也不會迴避，會謹慎因應。

林昶佐罷免案，現在進行到哪？

2016年林昶佐代表時代力量參選立法委員，並獲得民進黨等理念接近政黨支持，以8萬2650票（49.5％）擊敗國民黨的老將林郁方（7萬6079票，45.5％）當選，進入立法院後，於2017、2018、2019年獲公民監督國會聯盟五度評鑑為優秀立委。



2019年8月1日，林昶佐公開表示，由於時代力量黨內的路線混沌不明，退出時代力量，以無黨籍身分參選2020年立委選舉，並宣布支持民進黨總統候選人蔡英文連任，蔡英文當時也出席林昶佐的「台灣大凱旋」活動，幫林昶佐拉票，林昶佐在2020年1月，以8萬1853票（44.9%）再度擊敗林郁方（7萬6437票，41.9%）連任立委。

今年5月萬華爆發本土疫情社區感染，加上疫苗不足，在地人民對執政黨心生不滿，林昶佐在環南市場發生群聚感染時，在記者會上當面嗆台北市長柯文哲防疫決策錯誤，結果遭到當地攤商反嗆，引發熱議，罷免活動開始正式浮上檯面，包括台北市議員鍾小平以及藍營青年，開始搜集罷免連署書。

台北市議員鍾小平跟領銜人鄭大平江3萬3000份罷免林昶佐二階段連署，在本月9日送抵台北市選舉委員會，遠超過2萬4000份的門檻。

7月2日：林昶佐因環南市場群聚案惹議，引爆網路上的反對聲浪，台北市議員鍾小平、藍營青年等開始發起罷免。

7月12日：鍾小平公告罷免林昶佐開始行動。

7月19日：鍾小平與領銜人鄭大平、國民黨青年黃裕鈞一同到中選會送交第一階段連署書。

7月29日：「清林散昶」團隊，提案領銜人周世雄、廖繼斌、姚冠均，將3500份第一階段提議書送到中選會。

8月9日：台北市選舉委員會公文指出審查通過罷免林昶佐辦事處，發動第二階段連署罷免。

8月10日：鍾小平案連署第一階段通過。中選會決議如已有一案經依法宣告成立，尚在進行中的罷免案應公告停止進行。

10月3日：2個罷免林昶佐的團隊領銜人鄭大平與在地青年組成的「清林散昶」領銜人周世雄，在鍾小平居中協調下，周世雄將2500餘份罷免連署書交給鄭大平領銜人，象徵合作。

10月9日：鍾小平案第二階段送件完成。由台北市選委會依法查對連署人名冊中，查對期間將至11月18日為止。

依「選罷法」規定，林昶佐罷免案的連署人數應為原選舉區選舉人總數的10%以上，即2萬4475人以上，連署人名冊經查對後，如不足規定人數，則由中選會通知提議人之領銜人於10日內補提連署人名冊，屆期不補提或補提仍不足規定人數，中選會應為罷免案不成立的宣告，若連署人數符合規定者，中選會應為罷免案成立的宣告。

至於罷免案是否能夠成立，中選會表示，台北市選委會正在依法查對連署人名冊，查對期間至11月18日，到時會正式公布結果。

根據前次立委選舉，台北市第5選區計有24萬4748名選舉人，依公職人員選舉罷免法規定，罷免該選區立委第一階段提議人數門檻，為選舉人總數的1%、2448人，第二階段連署門檻為選舉人總數的10%、2萬4475人。若罷免案要通過，同意票須達選舉總人數四分之一，至少需6.1萬張同意票才能通過。

綜觀林昶佐2次立委選舉的得票，分別以8.2萬票、8.1萬票拿下立委，但最強勁的國民黨對手林郁方兩次都拿下7.6萬票，超過罷免門檻；再加上第二次還有台灣民眾黨的徐立信，也拿下了2.2萬票，假如藍營再次像刪Q一樣全力動員，並且「藍白合作」和台灣民眾黨聯手推動罷免，林昶佐恐怕也難逃被罷免命運。

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核稿編輯：翁世航