《余英時傳》：余英時友滿天下，錢穆、楊聯陞、金庸、牟宗三，包括棋王林海峰，都是他的棋友

文：周言

【第二十九章 師友之間】

棋藝、戲曲的切磋

余英時名滿天下，自然友滿天下，其中尤其以棋友為多，錢穆、楊聯陞、金庸、牟宗三，包括棋王林海峰，都是余英時的棋友，余英時二○○六年接受《東方早報》媒體採訪時曾經說：「我過去喜歡下圍棋，還給《圍棋天地》寫寫文章，現在年紀大了，做學問之外就不想再多傷自己的腦筋，只是看看別人下。」言辭之中無限惋惜。

余英時七○年代回香港工作時，和金庸、牟宗三等人都曾經對弈，余英時回憶，他和牟宗三的交遊主要就限於圍棋方面，牟宗三的棋力雖不甚高，但非常愛好此道。余英時同時笑言：「牟先生在哲學上極能深思，然而他下棋則恰恰相反，直是不假思索、隨手落子。我相信他下棋主要是為了調劑他的哲學思考，所以超越勝負之念，其境界近乎蘇東坡所說的『勝固欣然，敗亦可喜』。」余英時和牟宗三下棋多次讓子，但每次牟宗三都是「可喜」，而不曾嘗過「欣然」的滋味。

金庸和余英時也是棋友，金庸回憶：「凡是喜歡下圍棋的人都有這樣的經驗。楸枰相對，幾個鐘頭一句話不說，也能心意相通，友誼自然而然地建立起來。我和沈君山、余英時、林海峰、陳祖德、郝克強諸位等結交，友誼甚篤，都是通過了圍棋。」余英時記得七○年代只要金庸家裡有棋會，總是約余英時和牟宗三參加，每次都是余英時順道帶牟宗三乘車同往，弈至深夜才盡興同返。

余英時還記得一九七四年夏天新亞書院出面邀請台灣的圍棋神童王銘琬來香港訪問，當年在香港圍棋界引起轟動，電視與報章都爭相報導，王銘琬訪問香港時，牟宗三也特別興奮，幾乎無會不與，有一晚王銘琬在余英時的寓所下四人聯棋，牟先生和其它少數棋友旁觀，一直到深夜棋散，牟宗三才意猶未盡的離去。

除了圍棋之外，牟宗三的藝術興趣很廣，從小說到京戲他都能欣賞，余英時記得有一次一次在金庸家下完棋後聊天，他特別稱許《鹿鼎記》的意境最高，遠在其它幾部膾炙人口的熱鬧作品之上，當時金庸許為知己之言；還有有一次是新亞的春節聯歡會，有胡琴伴奏，牟宗三曾迫不及待地清唱了一段〈打漁殺家〉，後來余英時才發現他早年還寫過評論《紅樓夢》和《水滸傳》的文字。

金庸和牟宗三一樣，也是棋迷，金庸興趣最好的時候，還曾經請陳祖德、羅建文兩位先生到家裡來常住，就為了下棋，而金庸與余英時的交往，也多與圍棋有關，金庸在接受李懷宇的採訪時曾笑言：「余先生喜歡下圍棋，他棋藝比我好一點。他太太自稱為『圍棋寡婦』，余先生老是下棋，沒有時間陪她。余先生的岳父陳雪屏圍棋下得很好，好像你要娶我女兒，先下一盤棋看看。」

余英時還曾經有幸和吳清源、林海峰等圍棋絕頂高手有過交流，並且多次和林海峰對弈，余英時二○○七年獲頒關西大學名譽博士時，還曾經專門去找林海峰下棋。余英時回憶：「一九七一年年我初訪東京，曾與吳先生有一席之談，據我的觀察他確已攀上了圍棋的最高境界，一九八六年香港中文大學決定頒贈他榮譽博士學位，我應中大友人之請，特別寫了一篇〈用志不分，乃凝於神〉，發表在香港《明報月刊》。吳先生雖不是佛教徒，但他因養病之故，曾在寺廟中休養過很長的一段時期。他後來說，廟中清修有助於精神的凝聚，雖然對棋力並沒有直接的幫助。可見他對圍棋的精神境界和技術境界，分辨得很清楚。他口中說出的『平常心』三字或有禪宗的淵源，其含意當比日常語言為豐富。」

同時余英時對於林海峰的圍棋成就也有極高的讚譽，一九九七年還專門跑到紐約待了兩天看林海峰下棋，余英時回憶：「我和海峰並非素識，第一次遇見他是多年前在台北，那是受了沈君山先生的鼓勵，讓我參加中國圍棋教育基金會的成立大會……孔子說『剛毅木訥近仁』，我覺得海峰正屬於『剛毅木訥』的性格，使人起『山停嶽峙』之感。」

楊聯陞在寫給繆鉞的書中也曾經提到余英時和林海峰，還記得余英時曾經把全套的《林海峰名局細解全集》送給他，同時楊聯陞還點評了當時的棋壇格局：「今日時局如吳清源之後，又入一新時代，先手要讓幾目已成問題。余英時曾贈弟《林海峰名局細解全集》，始終不敢細看。台灣有應昌期，曾授弟三子，可以抵抗，今則彼之規則所謂應氏棋已漸通行，聶衛平將與一韓人在浙江對決。此亦我兄所謂『榆莢騰飛』之象也。」

除了圍棋之外，余英時還喜愛戲曲，因此結識了張充和、章詒和、陳穎士等人，傳為佳話，余英時早在六○年代便認識張充和，兩人均為錢穆高足，錢穆過九十歲生日時，兩人曾合作完成了一組祝壽詩，由余英時先寫四首律詩，再由充和將整組詩寫成書法贈給錢先生。當然，除此之外還有許多類似的文字因緣。

張家四姊妹中，大姊張元和嫁給了崑曲名家顧傳玠，二姊張允和嫁給了語言學家周有光，三姊張兆和嫁給了作家沈從文。四妹張充和嫁給了美國漢學家傅漢思，四姊妹中公認小妹張充和才華最全，不僅書法好，繪畫好，而且懂詩詞、通音律。

余英時回憶，他和張充和的丈夫傅漢思第一次見面時還在第一次見張充和之前，當時傅漢思從美國西岸史坦福大學移席東岸耶魯大學，傅漢思研究漢賦和樂府，而余英時當時的研究重心也在漢代，哈佛和耶魯又相距不遠，兩人在學術上的交往是相當密切，而余英時和張充和見面雖然稍晚，但由於師友淵源的關係，可以說是「一見如故」，成為忘年之交。

一九六八年春天張充和帶著她的女弟子、張光直的夫人李卉到哈佛表演崑曲，曲會完畢，余英時就即興地寫了一組詩。因為當時大陸正在鬧文革，故其中一首曰：「一曲思凡百感侵，京華舊夢已沉沉。不須更寫還鄉句，故國如今無此音。」後來余英時的這首詩整整沉睡了十年，但文革之後卻奇妙地「復活」。

文革過後的一九七八年，張充和的姊姊張允和有機會到南京江蘇省崑劇院看了一場崑曲，後寫信給在美國的四妹張充和，告訴她有關南京演崑曲的盛況。接信後張充和立刻回信，並把從前余英時所寫的那首詩寄給北京的張允和，當時張充和在信中只說，那詩是「有人」在一九六八年的哈佛曲會中所寫的，所以允和完全不知那詩的真正作者是誰。收到詩後，允和十分激動。同時因為她剛從南京看崑曲回來不久，還處於十分興奮的心境中，故立刻寫了兩首和詩，快寄給四妹充和，後來陸陸續續還有不少和詩。

余英時後來回憶：「一九七八年充和忽然笑吟吟地交給我一疊詩稿，說是大陸上有不少人和我的詩，因為每一首詩中都用了『不須』兩字，所以她戲稱之為《不須曲》。原來充和曾將我的兩首詩和其他一些有關崑曲演出的詩作寄給她的二姊允和女士，引起了北京崑曲研習社朋友們的興趣，不少人都有和作，因為那時崑曲剛剛在大陸上復活，展卷誦讀，真是琳琅滿目，而且墨蹟出於戲劇名家許姬傳先生之手，更使我受寵若驚。在這卷《不須曲》中，允和女士一人便寫了兩首，第一首『不須更寫愁腸句，故國如今有此音』，更是對我的直接答覆，流露出對崑曲重獲新生的無限喜悅。」

文章師友

余英時不僅僅愛圍棋、愛戲曲，同時作詩也是一絕，如前所述，余英時和張充和、章詒和的文字緣，實際上此類的文字不在少數，余英時在哈佛讀書時便曾經和楊聯陞多有唱和，余英時還曾經在九○年代把寫給錢鍾書的一首七絕恭敬的在楊聯陞家的紀念冊上抄錄了一份，同時不忘寫下後記：「與蓮生師宛君師母相別一年重聚康橋。此樂為近來所未有。飯後談詩，因錄舊作贈錢鍾書夫婦七律一首，以求教正。英時敬書。」落款是一九九一年五月二十三日。

同日楊聯陞也寫了一首詩，也和錢鍾書有關，詩云：「偶向人間露一麟，十年留得血痕新。人間喜劇成悲劇，祗為君王怨鬼神。」此詩題款是：「由默存先生贈舊文四篇，中有『人間喜劇』之語。」同時寫有後記：「默存先生贈《管錐篇》；楊絳夫人贈《春泥集》。」按照常理推測，應為余英時受錢鍾書所託贈著作給楊聯陞。

再如一九八二年余英時和馮友蘭一起參加國際朱熹學術會議，馮友蘭給會議寫了賀詩，馮友蘭詩云：「白鹿薪傳一代宗，流行直到海之東。何期千載檀山月，也照匡廬洞裡風。」陳榮捷的和詩云：「建陽檀島各西東，晦翁無心一葉通，八十英才談太極，德性學問果然同。」余英時也同時寫了和詩：「白鹿青田各有宗，千年道脈遍西東。鵝湖十日參同異．變盡倡狂一時風。」

韋政通對此次的會議紀錄頗有意思，還記下了余英時的一句玩笑話，當天會上首先由馮友蘭講話，他說在這幾十年的人事變幻中，他的哲學觀點也不斷在變，目前的哲學思想，與其說跟從前的不同，毋寧說是更接近從前的。談到研究方法，他提到四點，其一為精其選，其二為懼其言，其三為得其意，其四為其理，他對這幾句認為可以供大家參考的話解釋了半小時，坐在身旁的女兒一再要他不要講了，可是老人的話匣子一打開，好像就很難收煞。晚飯時余英時笑言：「馮的談話像是教小學生讀書。」

余英時還和著名右派章伯鈞之女章詒和有過一段文字緣，雖然兩人未曾見面，但是神交已久，反右運動六十周年紀念會之際，余英時寫下了四首七絕贈章詒和，自此成為佳話，詩云：「右袒香肩夢未成，負心此夕淚縱橫。世間多少癡兒女，枉託深情誤一生。未名湖水泛輕漚，池淺龜多一網收。獨坐釣台君不見，休將劫數怨陽謀。橫掃斯文百萬家，更無私議起喧譁。九儒十丐成新讖，何處青門許種瓜。辱沒冤沉五十年，分明非夢亦非煙。人亡家破無窮恨，莫叩重閽更乞憐。」

余英時在詩末附注：「『右袒香肩夢未成』為陳寅恪詠『反右』句。『分明非夢亦非煙』，鄧拓告別《人民日報》句。」章詒和後來出版《順長江，水流殘月》一書，還專門把余英時此詩附在書前，以為增重。

章詒和後來在接受《東方早報》採訪時曾經對余英時非常感激，二○○九年章詒和曾寫下〈告密〉、〈臥底〉等文，抨擊馮亦代和黃苗子，當時得罪了很多人，章詒和承受了巨大的壓力，當記者問她是不是會繼續寫時，章詒和說：「我肯定還會再繼續寫。余英時先生和李澤厚先生講，章詒和一定大哭，大哭但一定繼續寫。有一次我坐在車上，李澤厚打電話給我，說我就是這個時候要給你打電話，余英時也要我給你打電話。你要堅持，你做得對，你還要往下寫。」

章詒和繼而表達了對余英時和李澤厚的感激之情：「我和余英時從來沒有見過面，我和澤厚兄一年見一兩次，私人交談從來不說寫作問題。為什麼他們能理解我，恰恰是身邊那些人對我做的不理解。可能是他們對中國的世道人心比較懂。」

余英時還曾經給何曉清的父親何永沂的詩集寫序，序中說：「嚴滄浪對『別才』下過一個轉語：『別才非學，而必學以極其至』，這和少陵『讀書破萬卷，下筆如有神』之說是一致的。《點燈集》作者涵泳於古今詩詞名作，既深且廣，讀者觸目即知；其中尤以黃仲則與龔自珍兩家對他的影響最大，更不難從《集》中大量集句、引句推而知之。作者『別才』之所以能夠發揮得淋漓盡致，是和這『學』的背景分不開的。」這是我之所見余英時對於當代舊體詩創作者為數不多的高度評價。

書籍介紹

本文摘錄自《余英時傳》，印刻出版

作者：周言

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

若要透過一個人寫一部當代史，尤其是當代的學術史和思想史，

唯獨通過余英時的傳記才有可能。

他的降生，正是中國波譎雲詭的歷史時期，而他身後的家族百年變遷，恰恰是中國近代史劇烈變動的縮影。他是余英時，二十世紀繼胡適之後最具影響力的史學家。他的成長歷程，與中國近代史中若干重要轉捩點有著千絲萬縷的聯繫；他個人的生平經歷，就是一部當代中國文化史和思想史。

針對余英時學術成就而發的評論所在多有，但對余本人的人生經歷，世人依舊知之甚少。而余英時本身成長的歷程，經歷了自抗戰之後中國近代史中若干重要轉捩點。早歲的戰亂與動盪為他帶來顛沛離散。卻意外地為他指引了一條更為開闊的學術路徑。在這道學徑上他逢遇了錢穆、楊聯陞等，對其學術養成及文化薰陶帶來深遠影響的名師宿儒；同時也由於研究、書寫工作的因緣，與胡適、陳寅恪、錢鍾書等海內外重要學者有所交集與過從。

本書為華人世界史學巨擘余英時身後首部傳記，將余英時一生成長與學術追尋的歷程完整於世人面前。並詳錄余英時生平著述繫年要目，為將來的後進提供了一條更為清晰、深闊的學術取徑。

本書特色

華人世界史學巨擘余英時身後首部傳記

書末詳附余英時生平著述繫年要目

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬