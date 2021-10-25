朱立倫：年底四公投是對政府「不信任投票」，民進黨將重啟百場座談與社會對話

陳柏惟罷免案通過的效應延續，國民黨主席朱立倫定調12月18日登場的4項公投案，是對民進黨政府的「不信任投票」；對此，民進黨內掀起應該更加積極面對公投案的聲浪。除了要呼籲民眾投下「四個不同意」，民進黨黨團總召柯建銘表示公投本來就不是對人，朱立倫應該適可而止；民進黨將研擬重啟日前因為疫情停辦的全國巡迴百場公投座談會，展開與社會對話溝通。

朱立倫：公投將是對蘇貞昌不信任投票

在罷免陳柏惟通過當天晚上，朱立倫就表示，接下來會全力以赴備戰年底反萊豬等4項公投，也定調年底公投除是堅持是非對錯，也是對行政院長蘇貞昌與民進黨政府不信任投票。朱立倫說，國民黨接下來會一步一腳印，讓台灣的民眾了解當前執政黨長期執政不力，呼籲民眾12月18日站出來對4項公投案投下贊成票。

《聯合報》 報導，國民黨文傳會主委凌濤表示，即刻起黨將再立即投入年底反萊豬等4項公投戰場，要力拚再下一城；公投小組很快就會開會，訂接下來的策略，盡快啟動宣講與宣傳工作。凌濤表示，黨中央與黨團、智庫近日共同定調，包含國民黨推動的公投併大選公投與反萊豬公投，以及公民團體推動的護藻礁與重啟核四公投，國民黨都會全力支持推動，並定位4大公投就是對民進黨的不信任案投票。

《聯合報》報導，國民黨日前也重啟公投小組任務編制，最快下周再展開公投講習與街講，還將辦機車接力環島宣傳。召集人由黨秘書長黃健庭出任，反萊豬公投領銜人、黨副秘書長林為洲任執行長，另一黨副秘書長羅智強任副執行長，黨團總召費鴻泰、文傳、組發與副秘書長以上主管均加入小組參與決策。

此外，江啟臣時代公投宣傳主力為國民黨主推的「還我公投」、「反萊豬」兩公投，考量要擴大更多社會參與，未來宣傳將改為較有共識的「護藻礁、反萊豬」兩大主軸，再同步宣傳四公投投票，盼民眾黨與時代力量也能參與。

民進黨：公投對事不對人，會說服更多民眾投4個不同意

年底四項公投案包括反萊豬進口、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選。民進黨今年初，原規劃舉辦300多場說明會，也確定首場將從各地方的黨基層開始起跑，但隨著5月本土疫情爆發，民進黨中央黨部只能將巡迴座談延期，而公投投票時間也從8月延後至12月。後續隨著疫情、疫苗、振興計畫等，民進黨對公投案態度趨於低調。

然而國民黨主席朱立倫上任後，除了多次提及罷免案外，也積極開始應對公投，不少藍營青年也針對公投案，近來四處在各地進行街頭宣講；民進黨發言人顏若芳在25日表示，這場公投對國際貿易、經濟發展、能源轉型及民主永續都有重大影響，民進黨和執政團隊會傾全力持續向社會溝通，說服更多民眾投下「四個不同意」票。

《新頭殼》報導，立法院民進黨團總召柯建銘質疑，朱立倫把公投案簡化成對蘇揆的不信任投票，但公投本就不可以對人。他表示，這種騙術奇談只是摧毀國家的託辭。柯建銘指出，國民黨扼殺國家、徹底附和中共，罷免案已激發台灣人民的警覺，認為朱立倫不可能贏得所有戰役，「他已種下失敗的種子，應適可而止。」

柯建銘表示，核四已經封存，不可能重啟；三接也外推了，燃煤會讓空污更嚴重；美中台的關係何等重大，國民黨怎可以站在美國對立面而不理性思考？甚至抹黑美豬是毒豬。他認為這次公投對國家有重大影響，大家必須冷靜、嚴肅面對，如果再這樣「黑白舞」，國家無法運轉。

《自由時報》報導，對於如何因應4大公投案，民進黨內原本有兩種意見，包括正面迎戰、避免2018年公投結果慘劇重演，以及低調放冷、拚投票率不過門檻。然而陳柏惟罷免案通過後，藍營士氣大振，民進黨內多認為，目前情勢不可同日而語，已無不正面迎戰的空間。黨內人士指出，未來必然如同疫情先前的計畫，將會啟動與社會的溝通，下鄉全台宣講，將待疫情更穩定的適當時機重啟說明會。

對此朱立倫則表示，與其下鄉巡迴，不如把施政做好。目前各黨都在針對公投進行宣講座談，台灣民眾黨日前也定調四個公投的意象，並也宣布要舉百全台講座。

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責任編輯：李秉芳

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