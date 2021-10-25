揮別封城低迷氣氛 台灣首場大型活動超展開～ 瑞士百年梅花錶TITONI攜手浪人音樂祭 音浪鼓爆南台灣

經過國人共同努力防疫，我們終於挺過疫情的難關，由於國人的高自主管理，政府防疫部門階段性，開放國人活動規範，大眾漸漸回歸疫情前的休閒模式；行之有年的浪人音樂祭，不僅深受南台灣民眾愛戴，更成為台灣指標級音樂活動。歸功疫情控制得宜，2021年10/29至10/31 台南浪人音樂祭，成為降低疫情警戒後，首場大型戶外音樂活動。

各方期待的2021 浪人音樂祭，將於 10/29 至 10/31 在台南安平區觀夕平台周邊舉辦，重磅邀請滅火器、黃玠、鄭宜農、拍謝少年、春艷 × 李權哲、大象體操 feat.呱吉、血肉果汁機、Tizzy Bac……等多組演出團體，在南台灣熱血開唱！讓疫情降級後，好好讓自己放一個假吧！享受熱血聽團疾走淨灘的特別體驗。

當獨立腕錶品牌遇上獨立音樂

今年2021浪人祭與瑞士獨立製錶品牌瑞士 TITONI攜手跨界合作，透過音樂建立跨產業結盟，共同台灣音樂盡一份心力；總部位於格倫興的瑞士TITONI，在格倫興盛行的交響樂薰陶之下，綻放獨家優雅的迷人風範；因為源於對音樂的熱情，瑞士TITONI與主辦單位，試圖透過這一次合作，為每一位獨立音樂表演者，提供一個能夠展現自我的表演平台。

▲Seascoper 600情境照（圖／業者提供）

獨立音樂工作者的作品，充滿著無限的變化與創新，在無數個日日夜夜，辛勤為自己理想，編織一片不一樣的天，而這樣的執著，與瑞士TITONI 一直以來的精神不謀而合，在這些音樂人的表演中，TITONI也看見自己百年來精益求精的心路歷程。

淨灘音樂祭與梅花自製機芯潛水錶

浪人祭不僅僅是大型音樂祭外，更結合「音樂、淨灘」，透過在地、藝術、特別企劃等形式，講述『環境循環永續』的核心理念，為台灣獨立音樂及環境永續盡一份心力。因此活動期間皆可以看到浪人祭的淨灘活動、環保團體募款宣傳，會場內也有大量主辦單位提供的環保餐具，減少垃圾的產生。而作為瑞士腕錶品牌的TITONI也一向秉持著社會責任感，猶如品牌潛水錶Seascoper 600，與國際海洋學家Uli Kunz共同合作推出，Uli Kunz對於海洋生物學界的貢獻聞名國際，他認為今日人類維繫生存的兩大關鍵雖然是空氣和土地，但是海洋更是孕育生命的一切源頭，所以Uli Kunz主張必須更廣泛深入地了解海洋環境，如此才能對於如何保護海洋有更具體的計畫和措施。淨灘音樂祭與深度潛水錶的相遇，也使此次TITONI與浪人祭特別合作，將入場手環融入手錶的元素，除了讓每一位參與者都能試戴TITONI手錶外，更是代表TITONI與浪人音樂祭，對環境永續理念的相互呼應。而梅花錶與主辦單位在音樂祭現場，準備10只瑞士TITONI精緻腕錶，作為大會抽獎的熱門奬項，而領獎方式，則是以民眾進場時配戴的聯名手環作為憑證，瑞士梅花錶貼心提醒大家請大家一定要妥善的保管好兌獎手環，別讓自己能夠輕鬆擁有梅花錶的機會飛走囉！！

▲浪人祭將於2021 / 10 / 29- 10 / 31於台南安平觀夕平台旁大草皮舉辦（圖／業者提供）

活動資訊：

日期｜2021 / 10 / 29（五）- 10 / 31（日）

地點｜台南安平觀夕平台旁大草皮

售票連結｜https://vagabondfest.kktix.cc/events/vagabond-fest-2021