「鯖」出於藍添新血，挪威海鮮Seafood From Norway產地商標品質掛保證

有鑑於台灣市場對鯖魚持續成長的喜好及消費力，2021年挪威海產推廣協會（Norwegian Seafood Council）突破以往鮭魚一支獨秀的推廣重點，正式將肥美鮮嫩的挪威鯖魚呈現給在地消費者。挪威最美味的海鮮將與9家知名生鮮通路餐飲品牌合作，於9、10兩個月強打挪威鯖魚鮭魚相關餐點及食材，輔以線上線下的各式活動，讓消費者美食吃不盡好禮拿不完。

挪威鯖魚這個經濟實惠的食材，在台灣日常餐點中相當普遍。不論是居酒屋的一夜干或是便當裡的乾煎，通路上的薄鹽挪威鯖魚，大家一定都不陌生。挪威鯖魚屬於大西洋鯖魚，生長在寒冷的海域，肉質美味多汁、口感鮮嫩且健康，是廚師眼中很討好的食材。挪威海產推廣協會東南亞總監 Asbjørn Warvik Rørtveit 指出:「挪威鯖魚與大家以熟悉的挪威養殖鮭魚不同，他們是野生的，主要在秋季捕獲且富含omega-3、維生素與礦物質。而台灣消費者擁有非常高的健康意識，重視食材的品質及營養價值，鯖魚更是公認的營養健康、價格親民的食材。且台灣進口鯖魚後，99%以上在國內就消費完畢，並非加工再出口。各種數字在在顯示台灣消費者對鯖魚的喜愛，挪威海產推廣協會很榮幸能從今年起提高鯖魚推廣的力道，讓大家認識挪威水產的多樣性。」

Photo Credit：挪威海產推廣協會

2020年挪威鯖魚出口至台灣就有11,500噸。進口總額的60%成為餐飲業食材：以日式料理店家使用最盛(70%)，其次為便當、自助餐。40%則在零售市場，超市占額最高(50%)，近年來電子商務及水產直播銷售更異軍突起，打敗傳統市場成為鯖魚零售通路的第二名。長期協助推廣挪威鮭魚的亞太十大名廚 / 嘉義新悦花園酒店廚藝總監李哲松表示:「挪威鮭魚豐富的油脂創造出的滑潤口感，長期以來深獲台灣消費者的喜愛。而挪威鯖魚更是鯖魚中的極品，料理簡易又營養豐富，一般家庭料理這兩種魚通常以乾煎為主，其實有很多創意都可以混搭應用，為了本次的活動，我特地研發了XO醬紙包鮭魚及花椒酸菜鯖魚，做些變化一樣能輕鬆上菜。而身為餐飲業者，我非常樂見像挪威這樣對產品嚴格把關，連養殖跟捕撈方式都著重環境永續的產地來源，讓我們能夠專注於創意與口味上的精進。」

Asbjørn Warvik Rørtveit誠摯地表示：「感謝台灣消費者對於挪威鮭魚鯖魚的喜愛以及進口零售餐飲業者對於挪威海鮮的長期支持。為了地球環境永續及消費者的健康，挪威海產推廣協會會持續透過不同的管道與方式，像是這次來為我們贊聲的「聖凱師」及「克里斯餐桌」，一起推動SFN挪威海鮮產地商標，讓消費者在沒有心理負擔的狀況下享受美食，也為地球地保育盡一份心力。本次活動是協會在台灣的年度大戲，期待大家與我們的合作夥伴一同吃美食拿大獎！」

9月1日起至10月31日止，，於生鮮通路及餐點品牌認明SFN商標指定消費挪威鮭魚/鯖魚生鮮食材或特色料理，滿額註一即可獲得限量購物袋。掃活動文宣中的QRcode或是直接上活動官網上傳消費明細及發票，有機會抽到最新iPhone、iPad、生鮮鮭魚/鯖魚等好禮唷！

註一：包含食材選購，餐點內用及外帶，活動門檻依各合作夥伴公布為主