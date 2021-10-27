從實踐理性中看到希望，也能夠改善世界——哲學家哈伯瑪斯的訪問

德國哲學家哈伯瑪斯（Jürgen Habermas），是批判理論（Kritische Theorie）的第二代傳人。兩年前，90歲高齡出版了洋洋兩大冊的巨著《仍是一部哲學史》（Auch eine Geschichte der Philosophie），討論知識與信仰的關係。今年5月，他拒絕領取阿拉伯聯合酋長國「Sheikh Zayed」頒發的圖書獎，暗示對當地的政治理念並不認同。如果接受領獎，則會成為獨裁政治的嫁衣裳。

德國的哲學流行讀物《哲學雜誌》（Philosophie Magazin），今期特刊的主題是法蘭克福學派（Frankfurter Schule）的批判理論，介紹當中的代表人物阿多諾（Theodor Adorno）、霍克海默（Max Horkheimer）、本雅明（Benjamin）、以及活躍的第三、四代的人物，如Axel Honneth、Rahel Jaeggi等等。這期特刊打頭陣的，便是大名鼎鼎哈伯瑪斯的訪問，內容涉及他對政局、新冠狀病毒疫情、身分政治的看法。

訪問開始，哈伯瑪斯回憶自己首次與老師的會面。1955年，當時阿多諾未成為一般人眼中的「阿多諾」，思想仍在蘊釀中。哈伯瑪斯說，阿多諾表現得相當有禮貌，令他留下了深刻的印象。哲學上阿多諾對他影響甚大，決定他往後的哲學的問題意識。哈伯瑪斯提到，阿多諾無時無刻都在思考，經常處於思想的風暴中（Strom），同時難免為他會帶來一些痛苦（etwas Schmerzhaftes）。私底下，阿多諾過著簡單的生活。每日中午回家午膳，三點鐘與妻子攜手回到研究中心。

Photo Credit: AP / 達志影像 阿多諾

哲學與其他學科一樣，必須要隨時代進步，面對現實的問題。哈伯瑪斯在最新的著作中提到，哲學作為學術專業，專業化是無可避免。不過，他提到科學主義與業餘主義（Szientismus und Dilettantisms）的潮流，對社會會構成危害。另外，提起疫情，他也提出了對防疫措施的看法。特別國家是否有權利，出於健康理由去限制個人自由。疫情爆發以來，國家權利與個人自由是經常被討論的題目。總體而言，哈伯瑪斯對德國的防疫態度屬於正面。國家與民眾的合作團結（Solidarität）是抗疫的關鍵。哈伯瑪斯強調，國家限制民眾的自由，必須要有合法的基礎；同時這也是追求集體目標與保存個體自由間的張力。

對於政治時局，疫情爆發後社會出現了一群的「Querdenker」。這個德文字的意思即是「水平思考者」。然而，當中的問題似乎複雜得多，因為涉及陰謀論者、反猶主義者、極端右翼組織、社會邊緣人等等。一些認為新冠狀病毒是政府控制民眾自由的手段，一些認為疫苗是藥廠謀利的工具，一些認為是猶太資本家的陰謀等。因此，遊行示威反口罩令、反疫苗、反對禁足令，不遵守政府頒布的防疫措施，即是捍衛個人自由，才是捍衛「真正」民主社會。

訪問提到，其實這種現象不是現代獨有，自中世紀晚期以來，已有人對現代世界與自然科學不信任，內心產生抗拒的想法；同時持守一些幼稚的信念。這種現象實際上是極端自由主義的結果。當中並沒有合理的根據，只是自己的一己旨趣，自我中心主義的表現。哈伯瑪斯預計，這種現象即使在疫情過去，仍然會繼續。

訪問後段，哈伯瑪斯提到去殖民地化運動、身分政治的問題。他說不同文化的建立，不僅只是為自己獨立存在，沒有所謂持存不變的身分與文化。他主張歐洲的共融，互相合作。疫情在意大利爆發時，歐盟一開始手忙腳亂，最後能夠控制疫情，處理善後的工作，已是明證。

最後，哈伯瑪斯同意英國哲學家羅素（Bertrand Russell）在1959年時，對未來世代提到的兩個建議：一是追求智慧，二是追求道德。羅素提到，人應該追尋真相，不要被自己的幻想主導人生；道德要求則在全球化的世界，對人包容與對人有同理心。哈伯瑪斯同意並補充羅素的觀點，從歷史的發展可見，廢除奴隸制、去殖民地化、廢除死刑、宗教多元、言論自由、性別平權等，都足見社會漸步入理性的時代，人的道德要求也不斷提高。當前世界的問題，雖然沒有即時的解決方法，不過從人的實踐理性中看到希望，能夠改善世界。並且，從康德哲學中能得到啟示。

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