《十七歲的獠牙》：一個親切而又冷漠的人死了，願她安息，阿嬤

文：楊典

〈九十九歲半〉

子夜，月明如晝，十二點過了。明天我將滿虛歲三十六。當我正在伏案寫作的時候，突然接到我父親從香港打來的電話，說阿嬤剛去世了。就在剛才。她享年九十九歲半，真是高夀。她死於我生日的前一天，即二００七年三月二十五日。在遺囑中，她決定將遺體、腦髓、角 膜、內臟與器官等，全都捐獻給了國立醫學院做教學解剖用。我不知道該說什麼。

近代基督教與西醫傳播從來是一體的。阿嬤信基督教，自然也就信奉「人的肉體來自塵土，必歸於塵土」。故無所謂去追逐傳統墓葬、入土為安或「全屍」文化。因生與死的距離，其實就像今夜和明晨那麼近。她的忌日與我的生日竟也那麼近。此刻，她的冷漠，她的苛求，她刻板的表情與人生軌跡，大時代下小人物命運，所有過去的一切，也都成了夢幻泡影，虛無縹緲了。於是乎，或可為她作一小傳罷。

唯願她的靈魂永在阿爺右邊。阿嬤。阿彌陀佛。或者，阿門。一個親切而又冷漠的人死了。這本不宜談論。我且先抄一段里爾克〈馬爾特手記〉中的話在此：

我們每個人的死都一直包藏在我們自己的身體裡，就像是一粒水果裡面包涵著果核。兒童的身體裡有一個小小的死，老人們則有一個大的死。女人們的死是在她們的子宮裡，男人們的死則在他們的胸膛裡。每個人都擁有它，這一事實賜予每個人以非凡的尊嚴和靜穆的自豪。

一個親切而遙遠的人死了。死是真的嗎？不，的確不是真的。我不相信死，正如懷疑生。 我看來，死亡之與虛無，正與生命相同：都是空的。如果生命不是真的，那死也不是。生死皆為泡影。生其實是欲望，死其實是恐懼。都不過是心的反映。

粵語、閩南語等方言稱祖父為阿爺，稱祖母為阿嬤。

阿嬤是個怎樣的人？九十九歲半又是什麼概念？可以略微細說端詳。

我的阿嬤姓劉，名慧嫻，廣東南海人，出身地主資本家。家族中的一個表哥曾娶南海康有為之女為妻，故劉家當屬晚清變法時期的新政派人物。阿嬤父名劉澤生，母鍾氏，生有一子四女。劉澤生後認同辛亥革命，並與民國一些官僚、軍閥或文人頗有來往，如胡適等。這些交往影響到了他的長子，即阿嬤的長兄：劉沛泉。其實談阿嬤，不如談他。阿嬤生於慈禧與光緒死時的一九0八年，而劉沛泉則生於一八九三年，比阿嬤大十五歲。劉沛泉是國民黨空軍和中國航空史的怪傑，近代中國空軍的奠基人之一。

阿嬤排行最小，受長兄疼愛。自一九一六年她才七、八歲時，就常隨哥哥出入軍用機場。當時劉沛泉已二十三歲，由於受到美籍華僑飛行家譚根的賞識，他成為譚根的祕書。一九一五年末袁世凱稱帝，南方軍閥震怒，第二年爆發了討袁戰爭。當時的兩廣護國都司令岑春煊，任命譚根為討袁航空隊隊長，劉沛泉為參謀。一九二二年，雲貴總督唐繼堯還聘請劉沛泉、王狄山、張子玻等人到昆明，並在香港向美國人買了兩架 飛機，組成了航空處，開闢了近代中國的第一個機場——巫家壩機場。

那時，「空軍」在中國軍事上還是一個新鮮詞。其實當時所謂的空軍，只有幾架進口飛機，卻似乎很嚇唬人。只要有一架飛機在天上一飛，下面的部隊馬上就會驚慌失措。那時很多當兵的都是農民出身，從沒見過有這麼大的鐵鳥，從心理上就感到恐怖。陝西軍閥馮玉祥對士兵說：「其實飛機沒有烏鴉多。你們誰也沒有淋過烏鴉屎吧。所以，飛機扔的炸彈也不一定能炸到你們。」

馮玉祥的話純屬瞎掰，因中國人後來被日本飛機和自己的飛機炸死的不計其數。北伐軍深知空軍的可怕。於是，一九二七年初，北伐軍深入浙江時，劉沛泉便受命策反當時已經投靠張作霖的安國軍司令孫傳芳的空軍起義。他與陳棲霞等人祕密潛入上海，找到了當時孫傳芳的手下，遊說幕僚，讓飛行員們全部按兵不動，只等待北伐軍收編。

孫的手下都聽說過劉沛泉這個人，對他的才能很欽佩。他們聽從了劉的安排。在北伐軍挺進上海郊區時，孫的空軍居然一架都沒有動。此事對整個北伐意義重大。事成後，劉升任國民革命軍東路軍航空司令。不久，他又被任命為雲南第十路空軍司令，並組織了東西南民用航線。當時飛機剛發明不久，大多是雙翼老式飛機，具有很大的危險性。不時也有空難發生。故那時一般中國人還不敢坐飛機，覺得那東西也太玄了。

阿嬤對北伐完全不懂，也沒興趣。但她喜歡飛機。她自小熱愛音樂，在廣州真光小學讀書時，便與後來成為著名音樂家和「叛國者」的馬思聰夫人王慕理是結拜姐妹。這一層關係對我父系家庭以及我父親有深遠影響。一九二七年大革命時期，阿嬤十九歲，為反抗傳統家庭束縛，她獨自跑到上海去學鋼琴。她從小便膽大。一九二九年夏天，劉沛泉進口了一批飛機，並在廣州大沙頭建立了一個臨時的水上飛機表演場，用六艘「紫洞」號豪華遊艇作為報名處，希望社會各界都來乘坐飛機。

在劉的宣傳下，廣州男、女青年會、精武會（當時的會長陳公哲是劉沛泉的結拜兄弟）和一些律師、醫生、教授等都紛紛第一次乘坐了飛機。阿嬤也就約同王慕理、潘鳳群，以及當年的「韓國空軍之母」權基玉等九人，也坐上了飛機，成為第一批「登天的中國新女性」。劉沛泉駕駛飛機做長途飛行時，基本上都會帶著這個小妹妹，讓她飽覽地平線的風景，或上海與南京的繁華。飛機飛到哪裡，都引起地面上的人一片羡慕與驚恐。阿嬤還主動跟著一個飛行員在天上玩空翻、三百六十度的大翻捲、滑翔、顛倒飛行等，把地上的觀眾嚇得一身冷汗，大呼小叫。但阿嬤一點恐懼感也沒有。

一九三二年「一二八事變」與中日淞滬戰役爆發。戰爭持續一個多星期，日軍出動二十多架飛機轟炸上海閘北。但十九路軍頑強抵抗，血戰淞滬，死守閘北，以傷亡三分之一的慘重代價，獲得了暫時的勝利。日軍撤退後，十九路軍軍長蔡廷鍇和總指揮蔣光鼐，因皆與劉沛泉是好友，常有來往，便到劉家來吃飯，並談到空軍的重要性，提醒他，應盡早組建中國空軍。一九三三年，劉沛泉又被蔣介石冊封為中國航空公司副董事長兼總經理。

他常架機察看南粵地形。有一次，當他飛越從化縣境內時，忽然，他隱約看見茂密的崇山峻嶺之中，有一脈雪白閃耀的線條。於是他立刻讓飛行員超低空，壓著樹尖上飛行。他發現，那線條原來竟是一掛奔瀉的大瀑布。返航後，他即與人按大約方位去尋找。他們在荒原中披荊斬棘，終於來到瀑布邊，而且還無意中見到一處泥沼冒著蒸汽。據那裡鄉人說，這泥沼之熱，可把雞蛋泡熟，試之果然。意外的發現使劉沛泉欣喜若狂，於是以石碑記之。這便是後來著名的「從化溫泉」。

劉後來與不少軍政人物陸續去建溫泉別墅，如國民黨元老胡漢民等，亦在瀑布旁的石壁上刻下詩句。劉則在那裡造了一座精心設計的大別墅。其建築形狀，竟與一架大型雙翼機相似，且建築露臺、窗、雕刻的屋簷及閘燈等，充滿巴洛克式的細節。劉取浮生若夢之意，將此樓命名為「若夢廬」，後俗稱飛機樓。每當閒暇，劉必與友人到此休息。如當時的國民政府主席林森及蔣介石等人，皆先後到此閒居。尤其林森與劉亦為好友，常朝夕相處，關係密切。

因阿嬤說， 她很早就認識林森。住在別墅裡時，也時常歡宴聚會。但那時她對男人們的那些事、政治、戰爭之類沒興趣，只想搞音樂。雖然身邊都是些政客，軍人，但她只每天練琴、讀書，閒暇時與阿爺漫步在溫泉森林裡，看落霞飛鴻，聽晚雨晨鐘。阿嬤和哥哥感情深厚，劉沛泉也任由她閒來閒往。若夢廬大約是她早年最美好的記憶。但天下沒有不散的宴席。一九三七年中日戰爭終於全面爆發。不到一年，廣州、佛山都相繼淪陷。劉家遷居香港，若夢廬便被拋在了戰爭的另一邊。

據說，我的舅公爺劉沛泉十分憎恨日本人，他認為是日本人干擾了他的航空事業。在香港期間，他還惦記著組建空軍，但情緒變得越來越怪，常生病。一九四０年端陽節的一個深夜，劉忽然感到胸悶，說出去走走。他剛一出門便摔倒在地。家人立刻將他送到醫院，但沒過幾小時，他就去世了，病因是心肌梗塞。他死時只有四十七歲。蔣介石派人送了個花圈到香港。劉被埋葬在香港華人永遠墳場。那是香港的夏天，大街上，送殯的車隊很長。各種政界和軍界， 以及航空界與文化界的人物，能來的都來了。而對劉沛泉的去世，最傷心的人卻是阿嬤，她日夜哭泣。從此她變了。

一九四一年十二月八日，上午大約八點鐘，隨著太平洋戰爭的爆發，日本人派出了十二架飛機轟炸香港，港九相繼淪陷。那天，阿嬤和阿爺，帶著我父親，一聽到空襲警報聲就跑到了大街上。他們抬頭看天空，覺得漫天都是飛機，無數炸彈像冰雹一樣落下來。日本陸軍則渡過深圳與海南，開始對香港圍攻。英國軍隊自然要抵抗，但是他們根本不是日本人的對手。

阿嬤帶著我六歲的父親在街上東躲西藏，但到處都在爆炸，房屋坍塌無數，彈片與石頭亂飛。他們跑到地窖（那裡人叫地廬）裡，隱蔽起來。我父親聽著日本軍隊攻打九龍的槍聲，他覺得像是阿嬤晾衣服時打晾衣竹竿的聲音。槍聲持續了大約一天半，英國軍隊還是失敗了，他們聽到皮靴與馬鐵掌的聲音挺進九龍的大街。

戰後的香港街道上垃圾堆積，汙水橫溢，疫疾流行。

日本人在香港推行「香港日本化運動」，取消英文課，規定日語為主要課程，華文課被縮至極少。學生倘有反日情緒或日語成績不好，就會慘遭迫害或當眾被打死。在這裡是絕對不可能學習的。當時日軍還頒布了「華人疏散方案」，強制從香港遷出華人五十五萬四千人；一九四二年三月，再疏散四十一萬九千人；加上無法謀生或因政治原因而離港者，日據香港時期，原有一百六十四萬港人只剩下六十萬人，另有三萬日本殖民被輸入香港。世態大亂。於是，阿爺和阿嬤就帶著孩子們（阿爺當時任香港華英校長）在日軍的空襲追逼下，周旋逃難。

他們帶著家人，僕人和學生從香港坐上一艘難民船，回到了廣州。接著又是內戰、解放、土改、鎮反與朝鮮戰爭……到了一九五二年，大家就再也不能回去了。大陸與香港已成兩個世界。不過這些並未影響阿嬤的音樂事業。因她與王慕理的關係，一九五四年，馬思聰和音樂學院的一些朋友請她北上到了天津，任教於中央音樂學院（當時中央音樂學院在天津）。阿爺任圖書館館長（當時叫主任）。但他們並不知道這次遷居將會帶來什麼。

五十年後，我父親說：「現在看來，決定北上天津這一步，我們家是完全走錯了。」馬思聰將阿嬤一家安排在校外的一個職工宿舍——解放南路三七三號，這裡曾經是袁世凱一個孫子的花園與房屋，後來被改建成民房。宿舍窗戶向南，陽光很好，能看見院子裡的樹林。那時音樂學院還沒有小學，中國也十分缺乏自幼就學音樂的孩子。樂器演奏與生理關係密切，從小學琴的「童子功」與長大後學琴的「橫練功夫」完全不一樣。

馬思聰夫婦很希望建立一個附小。於是，阿嬤就開始認真籌備起來。後來附小成立，阿嬤任第一屆校長（主任），兼教鋼琴課。可好景依然不長。一九五七年到五八年我阿爺和我父親相繼都被打成了「右派」，下放。阿爺被撤職去掃廁所了。而我父親本是馬思聰最好的學生之一，則去了四川。

早在二〇年代的燕京大學（一說是在廣州中學時期），有四個人同住一個宿舍，睡上下床，分別是：廖承志、冼星海、司徒喬、楊景循。前面三位都是歷史文化名人，此不贅言。最後一位則名不見經傳，自五〇年代後，他都在音樂學院過著波赫士式的圖書館館長和教授英語的粉筆生涯。對前面三位我都不感興趣，但對最後一位我卻特別尊敬他，因他就是我的阿爺。

到六〇年代，阿嬤阿爺退休回了廣州，住在東山恤孤院大概原屬基督教會的一棟舊樓裡。那棟樓的門鈴，是用一根繩子，牽著一個鈴鐺一直掛到二樓上。來人只要在大門外拉一下繩子，裡面的人就能聽見。一九六七年，馬思聰夫婦因被衝擊逃出了北京。他們南下從廣州偷渡香港前，曾最後猶豫是否來阿嬤家暫時躲藏一夜。但他們終於沒有來，也沒有拉那根繩子。大概馬不想連累任何人。可他又不得不找一些親戚朋友幫忙。馬離開後，追蹤他的人馬上就到了廣州，凡是與馬有聯繫者全都被逮捕，只有阿嬤和阿爺倖免。

我第一次見阿嬤與阿爺，已是一九七四年的事了。我兩歲，第一次隨父親回廣州探親。但阿嬤給我的印象一點也不好，很嚴厲，很苛求。如飯前必須先喝一碗湯。筷子和碗要拿正。吃飯時左手不許放下碗，直到吃完。吃西餐時，刀叉也要左右擺好，不許擺錯。喝湯時，勺子要從裡往外舀。走路時，手不要甩。睡覺前要對大人說「墳覺」，起床時也要用粵語說「早晨」。就差早請示晚彙報了。廣東人加清教徒式的繁文縟節太多，讓我極其厭倦。

之後是一九八二年，我十歲時，再次見到她。她的規矩依然那麼嚴厲，對我似乎總帶著審查的目光。於是，我後來對整個廣州城和祖父母家都有一種排斥感。但那一年，我從廣州回重慶時，也第一次坐了飛機。阿嬤為我買了機票。不過，我可不像她那麼有感覺。飛機剛一起飛，我就一路昏睡，直到落地，對天上的事完全想不起來。

最後一次見阿嬤是一九八八年，我十六歲。因要去海南島，我和詩人子午途經廣州。我去看望阿嬤，並在她那裡借宿一夜。我站在門口，拉動了那根繩子和鈴鐺。阿嬤的臉出現在二樓的視窗。她看見我，笑了。這是我第一次看見她笑。而且笑容很快就消失了。她還是那麼冷漠和黝黑，而且更老了，走路蹣跚。她很驚訝我怎麼會突然來廣州。而我很奇怪為什麼她對我從無親切感，遠不如阿爺。莫非是因為我未學鋼琴，她很失望？也未可知。但我也從未聽到過她對我有任何藝術期望。

我的每次到來，都像是鄰居家的孩子來借醬油一樣。我印象中，她從未對我說過任何關心的話，只有一些瑣碎的古怪要求，如「烤麵包時要注意翻面，一定要烤到焦黃。抹黃油時也一定要抹一塊，吃一口」之類。你來了，她也高興不到哪裡去。你離開，她也不會覺得難捨。從小到大，她從未去重慶或北京看過我，也從未給我寫過一封信，打過一個電話。就彷彿我不是她的長孫。

自古慈孝一體。她不需要你去盡孝，故她也從不會表達慈。

那一年阿爺患了失憶症，然後去世。不久，阿嬤便進了養老院。

在後來的二十年裡，她的記憶力也逐漸消退。她一個人帶著皺紋、白髮與渾濁的目光，像尤利西斯一樣恍惚終日。除了創立音樂學院附小，或將我父親培養成音樂家外，阿嬤一生沒有什麼大的成就，只不過經歷了大的時代。但她此刻卻會指著我父親說：你是誰？離得越近的事，她忘得越快。她記得最深的都是兒時的事，如南海家鄉街頭剪了辮子的革命黨、北伐、三〇年代的大上海、鋼琴課、飛機、劉沛泉與戰爭……有時，她也會驚人地想起在幾十年前的某一天，在某個地方給某人打過一個電話，把電話號碼說得一字不差。

據說她去世前，倒還向人問到過我的近況。難以置信。

因九十九歲半是個什麼概念？我無法想像。既然什麼都想不起，又豈能想得起我來呢？壽則多辱。此時此刻，她的大腦與四肢、眼睛、骨頭與五臟六腑，都已經被解剖成了零件。這似乎就像傳說中的亂刀分屍一樣恐怖。我甚至感到我自己身上的一部分也被拆散了。願意這麼做的，整個廣東省也只有兩百來人。難道這就是「賜予每個人以非凡的尊嚴和靜穆的自豪」嗎？

我無法判斷。於是，就讓我寫下這篇隨筆，來為她下葬吧。

文學雖然起不到衣冠塚的作用，但興許能安慰亡靈。我想，這個世界上對阿嬤最重要的人，恐怕只有劉沛泉。長兄英年早逝後，似乎陽壽都給了她，而她早就把一切都看淡了。包括對自己、親人或後代，包括對生死。人死如燈滅，這不苟言笑的、黑矮的祖母、這民國乾枯的 「新女性」，整整一個世紀以來，她也一定有她的情感死角。只不過那角落被表象與麻木遮蔽了。她雖對我「不情」，但我卻要在此對她「情不情」。因我相信，一切生命都是一代還一代。論不朽，天下惟情感是正經事，其他全都是鬼混。

一個親切而又冷漠的人死了。願她安息。阿嬤。阿彌陀佛。或者，阿門。

二００七～二００九年

書籍介紹

本文摘錄自《十七歲的獠牙：我的少年心史、人物誌與新浮生六記》，木果文創出版

作者：楊典

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每個人都渴望追憶，

卻又害怕追憶他自己的十七歲，

因那是血液最滾燙的青春的核心。

韜光往事以回憶書寫回憶，用生命療癒生命

不是小說卻比小說精彩，不是傳記卻比傳記更真實

因特殊的家世背景，得以窺見近代中國最黑暗、最神祕的文革往事，他以青春之血拭去痛苦淚光，寫出一個生命態度噹噹作響的巨變年代，長逾百年劃時空之史詩！

回憶殺——十七歲的獠牙

最初，我們都來自昨日。一千年前是昨日、一星期前是昨日、一秒鐘前也是昨日。「昨日即往事、離別、缺失、遺憾、否定與羞愧，以及所有我們留戀、思索及賴以昇華的東西。」

中國中生代（八九一代）詩人、小說家、畫家、古琴家楊典繼《琴殉》之後，磅礡再現史詩般的回憶殺；一本關於他自己和一些民國往事，一本漫談文革、文明和新舊文化直面對決的動盪歲月，書一翻開，映入眼簾的文字是有畫面的，突然泉湧而出的情景，那麼的似曾相識，即使你從來沒有去過，他說他的重慶，卻勾起你的愁懷，想起人生某段歲月中曾經折騰你、啃蝕你的心情點滴，你以為過去了其實並沒有過去。

打開十七歲的任意門

《十七歲的獠牙》帶著回憶而來，讓人思緒掉入任意門，你會忍不住想問，為什麼是十七歲？繼續看下去，他說，「十七歲是禁忌的一年，每個人都站在世界的中心，那是愛情的中心、肉體的中心，廣場上的肉醬、坦克、槍聲與革命的中心。」

而禁忌，也意謂著打破禁錮，挑戰既有文化或傳統權威，因為十七歲的人基本上都是一張白紙，沒有包袱、無謂正義，更沒有實質意義上的「過去」。毫無疑問，「每個人都渴望追憶，卻又害怕追憶他自己的十七歲，因那是血液最滾燙的青春的核心。」

因此張開十七歲的獠牙，正是百無禁忌穿透時空，即使挖開後發現所有血淋淋的肉瘤不忍卒睹，亦是了無懸念除之而後快！

他說，人之所以要回憶，並非是為了記起自己呱呱墜地的樣子，而是拚死拚活泅過母親子宮成功著岸，究竟是所為何來？因此書中雖以相當篇幅敘述家族故事，抽絲剝繭找到曾祖楊襄甫曾參與早期興中會反清革命，又在危難關頭救過國父孫中山兩次。但，在那什麼荒謬事都可能發生的時代，這只是千千萬萬性命交關故事的縮影，他把家族各人經歷當祭品，意欲釣出人性卑微的光輝才是終途。

正如許多評家說過，楊典的文字是有魔力的，一念既起，不管是一個地方、一間店子或是一個人，皆栩栩如生躍然紙上。他寫故鄉重慶，「是我誕生後看到的第二個子宮，鐵一樣的子宮」，細說重慶的夏天暴熱滾燙，苦蟬凌空尖叫，人民仍喝著江津白乾吃火鍋，渾身曬得脫皮也只當換了一件衣服。而後說：「我小時候最愛的不是祖國，而是冰糕。因為我血熱。」不緊不慢又斬釘截鐵，讓人不禁莞爾。

紅色武俠世界的荒謬劇

他以看似戲謔又犀利的生動描述，帶領讀者回溯自己出生前後，這世界發生過的大小事，少年的他，目睹（或聽聞）被打成「黑五類」的父祖及外公外婆上下兩三代一大家子，人生最精華的大好時光盡付東流，生命如風中蘆葦一折就斷，他毫不掩飾心中的憤怒，形容那個年代：「是一部荒誕不經，殺人不見血的『紅色武俠世界』。」因為「神」還沒有死，到處又都是神仙的故事，「要不然院子裡為何有那麼多的『牛鬼蛇神』？」

跟著楊典的眼睛去看他走過的地方，經歷過的事情，說「我」這根浮木到底從何而來，欲往何處漂去，浮生萬象必有深刻體會，他透露自己有一個亦師亦友的神祕導師，在閱讀路上，「夜晚不再孤獨，冬天不再惦記缺少爐火」，每當難受時刻想到遠方那位智者，就感到心安。對讀者來說，他正是這樣一位神祕導師啊！

本書特色

本書作者生於「文化大革命」如火如荼橫掃中土期間，因為父親是小提琴家（音樂家馬思聰譽為天才學生、中國當代最早的先鋒實驗音樂作曲家），母親是小說家、外公為民國少將軍醫等文藝世家背景，使他一出生即被掛上「黑五類家庭」後代的鮮明身分；帶著一種和人間、時代天生的矛盾衝突，書中他回顧自己磕磕絆絆的成長過程，並因女兒誕生而對生命的連結有了重新感悟：「一切都來自妳，一切都通過妳，一切都在妳之中」，前後花了將近十年終於譜成對家族意義重大的生命書寫，這是一本回憶之書，同時也是一本療癒生命之書。

以第一人稱視角揭露若干文革往事，不僅跳脫以往類型文學常見的悲情批判，而且寫的都是他所認識的身邊至親好友，即使文革已過四十多年，在他筆下仍活靈活現宛如昨日，文字辛辣一如重慶火鍋，描繪當時一窮二白如何苦中作樂的庶民生活、人生境況、親情友誼和對家國的夢影殘想，有笑有淚，讓人既驚又喜又感慨萬千，嘆這世界雖有無數糟糕的東西，但只要有一丁點美好亦是不枉此生，照見大時代之河泱泱流淌，那些比戲劇還戲劇化的真實故事，至情至性尤其感人！

Photo Credit: 木果文創出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九