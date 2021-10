「碳權交易所」難產，可能是因為「帶頭排碳」的民進黨政府怕被處罰

文:李貴敏(立法委員)

全球暖化,氣候變遷,極端氣候與災難頻發,地球上任何一處都躲不過極端氣候的考驗。拿身處台灣的我們來說,去年雨情不佳,也鮮少梅雨或颱風,以致今年5月底前,各大水庫見底,水力發電廠也因缺水難以正軌使用,以致全台缺水缺電,百姓苦不堪言!

減緩全球暖化拯救地球已是刻不容緩的重要議題與國際共識,各國也早將節能減碳視為國家戰略。如果未能跟上節能減碳步伐的企業,恐將被國際市場淘汰。

以歐盟為例,其將在2026年實施「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM),而這項措施將影響台灣212項輸歐產品約計新台幣245億元,其中鋼鐵製品更是首當其衝。

因此,為了督促政府正視全球產業環境改變,身為財政委員會召集委員,我在10月18日,邀請金融監督管理委員會、財政部、經濟部、國家發展委員會主任委員及行政院環境保護署就「綠色金融行動方案與碳權交易所」進行專題報告,並發現行政機關諸多問題,謹此摘要其中一二供參。

台灣未入「聯合國氣候變化綱要公約」,所以不需推「碳權交易所」?

金管會在前揭專題報告表示「碳權交易所」成立前提甚多,包含:應先設立溫室氣體總量管制目標、排放權分配與核配額度、設置碳排放資料庫、建立碳排放盤查、查證、登錄制度、訂定減量目標及交易人資格,以及完備相關法規等。

然查,金管會所指之前提條件多已存在(見下表)。例如《溫室氣體減量及管理法》(簡稱《溫管法》)已經明訂溫室氣體總量管制、減量目標以及碳排放盤查、查證、登錄制度等相關規範;而碳排放資料庫亦已建置完成,有「國家溫室氣體登錄平台」可參。其等雖仍有進步空間,但基礎應已具備。

碳權交易配套條件之現況 金管會提出之配套條件 現況 完備相關法規 《溫管法》第二十條第一項,中央主管機關應公告納入總量管制之排放源,分階段訂定排放總量目標,於總量管制時應考量各行業之貿易強度、總量管制成本等因素,以避免碳洩漏影響全球減碳及國家整體競爭力之原則,將各階段排放總量所對應排放源之排放額度,以免費核配、拍賣或配售方式,核配其事業。該核配額中屬配售額之比例應於階段管制目標內明定,並應分階段增加至百分之百。 設置碳排放資料庫 行政院環境保護署國家溫室氣體登錄平台。 建立碳排放盤查、查證、登錄制度 《溫管法》第十六條第一項,公私場所應於每年8月底完成前一年度全廠(場)排放量盤查、登錄及查證作業。 訂定減量目標 《溫管法》第四條第一項,國家溫室氣體長期減量目標為中華民國一百三十九年溫室氣體排放量降為中華民國九十四年溫室氣體排放量百分之五十以下。 核配額度 《溫管法》的中央主管機關為環保署,理應由環保署制定。 交易人資格 尚未規劃。

可見,金管會所指之「碳權交易所」實施前提應已具備基礎規模,其縱需調整優化,應無礙於「碳權交易所」之上路與實施。

據悉,「碳權交易所」之卡關,關鍵在於《溫管法》之主管機關——環保署。因為環保署長張子敬認為,台灣不是「聯合國氣候變化綱要公約」(United Nations Framework Convention on Climate Change,UNFCCC) 的簽約國,所以國際上的碳權對台灣減碳沒有幫助,除非在這部分有所突破,否則不考慮將碳權轉換成金融商品交易。

Photo Credit: 中央社 環保署長張子敬

只是,張署長此番言論應純屬推託,端看台灣雖非2006年聯合國通過之《身心障礙者權利公約》(Convention on the Rights of Persons with Disabilities,CRPD),卻仍在2014年通過《身心障礙者權利公約施行法》,以主動落實與彰顯我國對身心障礙者權利維護的決心等為鑑,足見以台灣非UNFCCC簽約國推卸,顯無依據,更與事實不符。

阻礙碳權交易,是不是為了保護台電的燃煤電廠?

環保署之推託或係與民進黨政府失敗之能源政策有關?就此,不妨先從《溫管法》的國家溫室氣體長期減量目標探討。

按依該法規定2050年之排放量應降為2005年溫室氣體排放量(約2億6530萬公噸)50%以下,亦即約1億3265萬噸。然依環保署數據顯示:2019年溫室氣體直接排放總量仍高達2億2490萬4138噸。換言之,未來19年內至少還有9225萬噸排放量待減少。

然查,國營事業才是排碳最大戶,其中又以台灣電力公司為最。例如:2019全國前10大排碳場所(見下表),台電的火力發電廠占一半(淺黃標示者),所排放溫室氣體約7900萬噸,更高達全國總排放量的35%(2019年)。

2019年十大溫室氣體排放場所 排名 公私場所名稱 2019年直接排放量(CO2e公噸) 占比 1 台灣電力股份有限公司台中發電廠 26920261 11.90% 2 中國鋼鐵股份有限公司 20304215 9% 3 台灣電力股份有限公司興達發電廠 17833048 7.90% 4 台塑石化股份有限公司麥寮一廠 15359729 6.80% 5 台灣電力股份有限公司林口發電廠 12170563 5.40% 6 台灣電力股份有限公司大林發電廠 11525868 5.10% 7 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 10744102 4.80% 8 麥寮汽電股份有限公司 9643653 4.30% 9 中龍鋼鐵股份有限公司 8833210 3.90% 10 和平電力股份有限公司和平火力發電廠 7666201 3.40% 資料來源:環保署國家溫室氣體登錄平台

民進黨政府是否擔心實施碳權交易制度,隨著配額與管制,我國能源體系中以燃煤為主的發電廠,恐將面臨額外購買碳權以防超額排碳的處罰,或是不購買額外碳權直接接受處罰,皆會增加發電成本與國營事業之虧損,而不肯面對現實?

Photo Credit: Eric Deng WIkipedia CC BY-SA 4.0 高雄興達電廠

無論如何,能源成本不應成為阻礙碳權交易之理由,否則便是因噎廢食。畢竟碳權交易屬於京都議定書體系中的一環,也逐漸成為主要國家減碳生態系基礎;此有歐盟、美國(加州、麻州)、韓國、中國大陸等國陸續實施為證。可見,碳權交易不僅影響未來全球貿易結構,更關係到國家基礎競爭力。

總之,碳權交易不只是金融制度或環境保護機制,何況碳權交易實施後,其所帶動的減碳技術與綠色產業鏈,也可刺激台灣產業升級動能並厚實企業之全球競爭力。這些都是減碳外,碳權交易所意涵的戰略意義。

