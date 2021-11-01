《有尊嚴的照護》：必定要在「午餐時刻」前往參觀照護設施

文：里村佳子

讓入住設施成為較好的選項——家人應扮演的角色

家庭成員的頻繁探視會面，可以讓利用者的身心穩定

今田康子（84歲）是日間照護服務的利用者，有一次她的女兒打電話來說：「我又拍打媽媽了。」今田女士雖然在身體機能上算是可以自立活動，但是因為患有失智症，所以必須對她說出提醒與指示的話語，她才能正確完成所有的生活動作。

女兒對於一向非常精明幹練的母親出現這樣的變化，實在難以接受，但是也一直在家裡陪著母親生活，盡全力給予照護。只是對於一時還看不見疲憊於每日照護的終點站在何處，導致有時候會忍不住而伸手拍打母親。在每次出手拍打之後，她總是自責的哭出來，然後打電話到我的辦公室尋求協助。

當我向她提供一些建議，並且問她說是不是在家裡照護母親已經感覺到面臨極限了，她則是回覆：「母親如此用心養育我長大成人，我萬萬不可能將她送到照護設施去居住。」我則是再向她說：「女兒為了母親的照護，如果自己先倒了，難道不會連累到母親也跟著受苦嗎？」最後我則是補上一句：「即使是入住到照護設施，家庭成員也依然可以負擔著應有的職責與角色。」

在那天之後，雖然花了一段時間，今田女士終於入住到照護設施，她的女兒則是經常帶著母親喜愛的食物或是衣物前來探訪，今田女士則是好像比事先預期還更快適應照護設施的居住環境。

有許多人即使盼望可以在家裡照護自己的父母，只是基於很多因素，使得他們的家庭無法達成這種心願。在這種狀況下，入住到照護設施或許可以成為讓長者與家庭成員雙方都覺得是最佳選項，但是也有長輩或是家庭成員對於入住到照護設施的選項，持著否定的態度。我則是認為，就算入住到照護設施不是成為最佳選項，也可以至少成為比較好的選項。

選擇入住到照護設施，也是需要家庭成員的共同協力。因為就算真的進到照護設施居住了，絕對不是意味著與家庭成員的家人關係從此結束。入住到照護設施的父母要得享安穩生活，家庭成員盡可能的頻繁前往探訪，有機會也可以一同外出或是在外過夜度假，這樣的話，家人們仍然可以實踐作為家庭成員的職責。如果家庭成員是住在距離比較遠的地點，也可以使用信件、電話等通信工具，傳達身為家庭成員的感情。

雖然有地理位置上的距離分隔，但是感受到家庭成員會將自己放在心上而思慮，對於居住在照護設施的長者而言，是莫大的安慰。這也是照護設施的工作人員無法做到的「家庭親情」的功能。

在另一方面，照護工作人員則是負擔著照護設施裡面的特殊功能，也就是工作人員曾經向我說過：「我很想將利用者視為自己的雙親，盡心盡意地提供照護。」當然我不是否定這種心意的想法，反而我認為，就是因為利用者不是工作人員的父母親，長者們才能有舒坦安心的心情，接受我們提供的照護服務。

適當的距離可以守護工作人員，免於承受照護過程的緊迫情緒

基於照護工作的本質上，身體部位的直接碰觸之發生機會相當多，所以照護工作人員容易與利用者形成密切的互動關係。如果我們的照護人員確實將利用者視為自己的雙親而展開互動的時候，卻會因為認真看待長者，往往容易混入自己的情感或是想法，以致於可能出現在語言上毫不客氣地直接頂撞。

照護工作人員對於與利用者之間的關係若是沒有善加留意，在不知不覺當中就會讓自己陷入支配感或是依賴關係的局面。因此，照護人員對於與利用者之間要如何維持有禮節與尺度的適當距離，是需要具備自我警覺的意識。

而且這個適當的距離，也將會形成保護照護人員的機制，使得他們免於承受在與利用者之間的每日緊密接觸當中，會產生的緊迫情緒。

試著站在利用者的立場上給予尊重其意見，然後盡可能鼓勵利用者可以自行完成一些動作，對於無法完成的動作再提供支援。我想，要在照護設施裡實現出讓長者感受到平安、寧靜的生活方式，就是作為擁有專業能力的照護工作人員的職責所在。

家庭成員與照護人員如果可以這樣的分別發揮各自的功能角色，相互整合起來支援利用者的話，要提高入住在照護設施裡面的生活品質（QOL），應該就不會是做不到的事情。

從營運者的眼光判別照護設施的方法

不論如何，是否可以從設施長的話語感到共鳴是很重要的

在這一節裡要談的內容，則是提供我的想法，協助各位從閱讀照護設施的簡介資料時不會感到理解上的困惑，進而找到可以正確判斷關於入住照護設施的方法。

首先，對於考慮想要入住的照護設施，從網路上查詢相關的設施組織之資料，並進行內容的參考閱覽以及篩選之後，再前往選定的照護設施拜會設施長，直接聽取其營運的理念或是方針。設施的最高負責人的話語，是否可以引起自己的共鳴，是非常重要的。畢竟如果是一位擁有穩健確實的理念之負責人，對於工作同仁的職場訓練應當是頗為透徹而細緻，亦會連帶著使得利用者感覺到高水準的滿意度。

前往參觀設施是很有關鍵性的，可能的話，不是只有在日間前往，在傍晚的時段也最好去看看。就算是從日間時段的參觀過程獲得好印象，我也聽過在夜間時段的工作人員是會對於利用者大聲喊叫，讓我驚訝於日夜時段的差異很大的案例。

此外，午餐時刻的參觀是必定要去看的。

為了防止誤嚥的發生，照護人員是否讓乘坐輪椅的利用者移動到用餐專用的椅子，再讓利用者開始進食呢？對於一些視力不太好，或是食量比較少的失智症之利用者，照護人員是否針對食材進行詳細說明，藉以誘發出利用者的食慾呢？

在飲食攝取的協助上，即使會耗用不少時間，照護人員是否會確認利用者有沒有完成吞嚥再進行下一個步驟呢？有沒有只是考慮到照護人員的便利性，逕自將飯粒與配菜、甚至是藥物都一同混合，結果是提供著讓利用者失去飲食樂趣的攝食協助呢？

再者，透過觀察用餐時段的狀況，大概可以知道該設施的照顧看護的本質，以及對於利用者所需要的照護程度而提供的工作人員人數是否充足。有沒有看到照護工作人員表達出問候呢？他們向利用者說的話語是否是有禮節的用字淺詞呢？服裝儀容與言行舉止有沒有整齊良好呢？這些都是基本的觀察項目。

注意該照護設施的「服務提供體制強化追加積分」

政府對於將服務品質維持在一定以上程度的照護設施給予等級評定，而制定出「服務提供體制強化追加績分」的制度。因此建議去照護設施參觀的時候，可以順便詢問該設施有沒有取得追加積分。還有其他的評定項目，例如雇用具有專門職能資格的工作人員人數或是離職率等，作為判斷基準。

此外，運用在中央廚房加工生產的冷藏型、冷凍型食品，再於照護設施現場進行復熱而完成供餐服務的設施，在近年亦有增加的趨勢。這樣的供餐方式當中，使用地產地消的食材而在自己的設施裡進行調理與供餐的照護設施，則是會相當吸引我的興趣。還有要注意的是，入住設施以後在外出行動上會有一定程度的不自由，所以除了賞櫻花、夏季節慶、敬老活動、聖誕節聚會等大型活動舉辦頻率，也要留意並確保該設施是否有規劃出讓入居利用者如何運用外出機會之相關情形。

設施的所在地點是否設置在家人與朋友容易前來訪問的位置，是否有採納自願義工或是實習生等，因為一個可以讓外部的人士走進走出的設施，等於願意將照護現場公開在眾人目光之下，這樣的設施就自然可以獲得良好的評價。

最後，則是注意設施的有無維護清潔、存留異味，以及是否擺設著插花作品，是否運用巧思讓利用者更容易使用設備裝置，也是值得觀察。特別是很容易被忽略的災害或火災發生時的因應對策，是要仔細確認的項目。

建議先從有導入家庭單元型式的特別養護老人設施【註1】開始檢討

在準備進入選定階段的時刻，關於設施的形態或是種類，則只要從預定入住的長輩需要多少程度的照護或是醫療的必要性，然後再衡量經濟能力或是家庭成員可以提供的照護能力等，篩選出最終候選名單的設施。

如果不是屬於政府制度中的照護保險認定等級的「要照護三」以上，而且不需要腎臟透析（洗腎）等的特別醫療支援，則比較建議從「費用相對於效果（CP值）」的考量上，先檢討是否入住到家庭單元型式的特別養護老人設施。在這種家庭單元型式的居住設計上，每位入住者都擁有專屬自己的房間，然後以十人為一個單元形成一個生活組織，所以居住單元內的每一位成員，除了可以保有個人隱私，亦可期待獲得相當細心的關懷照顧。入住費用雖然比起一般型式的設施還要高一些，但是比起付費型養老設施【註2】而言，算是便宜而且具有魅力。

雖然上述的照護設施多少存在著區域性的差異，不過現在的狀況與以前相較之下，特別養護老人設施的申請與等候入住時間已經比較簡短，所以建議可以考慮先提出申請。

如果是急著要安排入住的話，就先入住付費型養老設施或是運用小規模多機能型居家照護，然後等候特別養護老人設施的申請審查通知。小規模多機能型居家照護的服務方式，可能還不是廣為人知，其實可以依照利用者的需求而規劃出具有彈性的因應方式，是具有一些優點的。根據利用者或是家庭成員的狀況而搭配協助方案，沒有利用次數的限制，由專屬的工作人員提供住宿（可能有安排個別房間）、前往家裡訪視、往返住家與設施之間的移動等的服務。而且這些服務費用都是有公告的固定標準，因此可以讓利用者安心。

在面對選擇設施的時候，很容易就在一時之間被設施的建築外觀而遮蔽了應該有的正確挑選眼光，即使硬體設備很壯觀，如果總是優先考量到提供照護者的立場而實施關懷照顧的話，就要特別注意這種類型的設施。

雖然是我的個人見解，但是期待有幸可以作為各位在挑選照護設施時的參考。

譯註

1. 特別養護老人設施簡稱「特養」，通常是由公部門或是法人組織所設立的高齡者照護設施，必須取得經過照護保險認定等級的「要照護三」至「要照護五」的判定，而且居家照護上已經出現困難者，才能申請入住。費用被設定在較低水準，所以比較沒有個人房間，大多數是屬於複數利用者的共同居住房間，所以比起企業形態經營的設施而言，服務與設備可能比較不充實。

2. 由民間企業進行營運的設施，分為照護型、住宅型、健康型的三種型式。入住條件比較寬鬆，而且為了注重入住者的個人隱私，通常會規劃為住宅型式的個別單元，甚至也有提供類似旅館型的服務內容。

書籍介紹

本文摘錄自《有尊嚴的照護：寫給失智者與他的家人們，創造友善的照護關係》，玉山社出版

作者：里村佳子

譯者：王良原

高齡、失智者的身體看似在休眠，但他們的心靈仍熠熠發光。

讓我們成為扶持失智者的重要他人，一起在照護道路上走得更好更遠。

當回家的路不再清晰、日常作息逐漸失去控制，

失智者所承擔的壓力與恐懼，比你我更加劇烈。

在那些失序的小事裡，潛藏著他們發出的微弱訊號：

總是忍不住買得太多，是填補失去伴侶後內心深處的不安與寂寞。

經常尋找不存在的東西，真正想找的是兒女們的關注目光與真誠關懷。

老是重複說著某段記憶，實際上是盼望著重返人生裡最耀眼輝煌的時期。

當我們細心檢索，能使他們重拾自信、再次學習，甚至自然優雅的老去；

當我們判斷錯誤，則可能讓他們病情加劇，讓照護關係更加窒礙難行。

想要理解、傾聽，永遠不晚：

運用「生命回顧法」緩解失智者的不安情緒、取回自信。

失智者不是幼童，對話的用字遣詞仍得保持禮貌與尊重。

多加留意失智者的飲水飲食，減少脫水後造成的意志模糊。

每日15分鐘的專注傾聽，以同理心互動讓失智者感受被人理解。

有視線交融的談話，才能走入失智者的內心，讓他們願意敞開心胸。

不以哄騙、約束等與之溝通，信任關係一旦破裂將導致失智症狀惡化。

超前布署你我即將面臨的超高齡與失智世代——

即便認不得親人，也能安養天年的未來。

高齡時代即將來臨的台灣，每77人之中即有1名是失智者；未來50年裡，台灣失智成長速度將攀升至每天增加30名。面對超高齡與失智世代時，你我應該試著練習：不抑制行動也不加以否定，儘可能的接受失智症患者之原貌，而不要想給予改變。當我們把他們當作是人生道路上的前輩而表達尊敬，留意身體、心理以及環境等因素，就可以讓失智症症狀得到舒緩。

讓我們從「心」與失智共處、爬梳並接納他們的所有樣貌；

即便走在失智症的人生道路上，仍然可以活得自信有尊嚴！

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航