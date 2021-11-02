《最高喝水法》：德國醫師的處方箋，竟然有「水溝味」的礦泉水？

文：陳君潔

德國醫師的處方箋裡有礦泉水？

在德國上課的時候，老師總是拿出各式各樣的礦泉水考驗我們的意志力。

有一天老師神秘兮兮的拿出一瓶深綠色玻璃瓶身的水，告訴我們這瓶水非常特別，大家都興致勃勃的想要試試看，誰會放過累積經驗的機會呢？班上大膽的男同學迫不及待的喝一大口，馬上就嚷著說：「哇！這是什麼？也太難喝了吧！？」「老師，這水壞掉了嗎！？」

於是我與其他同學便小心翼翼的先嗅聞了水的味道，一聞發現：不得了！這是什麼味道？怎麼飄著跟水溝一樣重重的異味？當下我也同意同學的說法，覺得老師應該是拿壞掉的水，故意測試我們是否能夠分辨，只能說第一位同學太冒失了，怎麼不多觀察一下就吞入口中呢？

這時候，老師露出一副「拐到你們了！」的表情，叫我們仔細閱讀瓶身的內容物標示，我們才發現這瓶水竟然有高達2000 mg / l 以上的礦物質含量，難怪味道不是普通的重，強烈的氣味讓人忍不住皺眉！複雜的礦物質含量，使得水的味道完全改變成苦澀又難喝的水。

老師宣布答案：「這是德國特有的藥用礦泉水唷！是需要醫師開立的處方箋，照著醫囑飲用的礦泉水。」透過老師的解釋才知道，德國有些礦泉水裡面含有大量的天然礦物質，這些天然的礦物質可以幫助修復骨骼、肌肉、增加鈣質，以及其他各式各樣因為缺乏礦物質或是電解質而產生的疾病，甚至能調節神經傳導穩定神經。

再加上，礦物質溶解於水中，若透過飲用礦泉水，身體的生物利用率高，也就是吸收效率比較好，甚至比吃藥來得的更有效率。所以德國的醫生，會把這些特殊的天然礦泉水當作處方箋，代替藥物開給病人服用。病人再根據自己拿到的醫囑，每天飲用醫生指定的礦泉水，便可以達到修復身體的效果。

經過這樣的解釋，班上的法國同學也回想起，在法國，有著許多有名的水療中心，大多是以溫泉為基底，如：Vichy薇姿及LaRoche-Posay理膚寶水。例如在法國的理膚寶水的水療中心，因為自然湧出的泉水含有天然礦物質與微量元素，醫生也會開立處方，指導病人浸泡或是飲用而取得皮膚、傷口、免疫系統等身體及心靈上的修復與平衡。

而在德國，這些藥用礦泉水都是經過當地的藥品管理署認證，且受到藥事法管理的。能標示藥用礦泉水的品項，都需要經過實驗證明有實際的醫療功效，符合醫藥及的裝瓶規範，並在出貨前完成檢驗，比一般的天然礦泉水規範更加嚴格。不只檢驗、販售方式如藥品般被把關，更不能像一般礦泉水打廣告，瓶裝的標示也特別嚴格要求，除了水源產地及內容物，還需要包含療效、基本飲用方式、注意事項以及副作用，就如藥品一般要詳細標示。

老師給我們試喝的那瓶礦泉水，除了高鈉含量外，還含有高濃度的鎂與鈣。對於缺鈣和運動受傷需要修復神經與肌肉的病患來說，就可以直接利用天然的礦泉水來修復身體，既吸收快速，又可以避免吃藥對身體代謝所造成的負擔，實在佩服德國人與法國人利用天然資源幫助修復身體的研究精神！

品水體驗：特殊成分能幫助身體修復的礦泉水

在德國的時候，我曾拜訪一間礦泉水廠，很幸運可以直接去參觀最初泉水湧出的源頭，這個源頭含有豐富鐵質的天然礦泉水，靠近水源就可以看到水流出後，因為碰到空氣而氧化形成的暗紅色鐵鏽沉積。我直接用手接了泉水來喝，感覺就像用了生鏽的杯子裝水而喝到充滿金屬的腐鏽味道。

在歐洲為了口感好喝，鐵質是可以從礦泉水中抽取出來的少數礦物質，但也有些廠商會特意保留鐵成分，作為含鐵的礦泉水，給予貧血、缺鐵的人飲用。

在歐洲，使用含鐵的礦泉水治療貧血的病人可以追溯到羅馬時代，當時為了治療貧血，以及提供戰場上的戰士安全又可以補充鐵質的礦泉水，像這樣含有鐵成分的礦泉水能幫助細胞再生、傷口修復，在以前戰爭時，會特別裝桶運送到戰場，提供給前線的戰士飲用。

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書籍介紹

本文摘錄自《最高喝水法：台灣首席品水師教你正確喝水，深度改變健康與生活》，時報文化出版

作者：陳君潔

喝水，是需要學習的生活習慣和技巧

「喝飲料喝咖啡喝湯也算是補充水分吧？！」

「忙得連喝口水的時間都沒有！」

「水？我每天都有喝呀！還能多講究？」

你是否也常有這些想法呢？

忽視喝水和各種讓人信以為真的喝水迷思，使得身體在不知不覺中發出「缺水警訊」，人一旦缺水，乍看沒有大礙，身體卻失去了正常運作的條件，還會累積許多對大腦和身體造成傷害的危險因子，換句話說，正確喝水，是最最基本的保養法。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航