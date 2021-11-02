《最高喝水法》：觀察氣泡水的聲音、氣泡上升速度，就可以推測會有什麼口感

文：陳君潔

氣泡水的品水細節

氣泡水因為水中多了氣泡，在品水過程多了更多樂趣！從氣泡水的瓶蓋一打開，就可以聽到「滋滋」的聲響，隨著瓶中二氧化碳釋放，馬上就看到大大小小的氣泡從瓶底浮上水面，光視覺與聽覺就帶給人清涼的感受，非常的紓壓、療癒。

從開瓶時，透過觀察氣泡水的聲音、氣泡上升速度，品水師就開始推測氣泡水將會有什麼口感。

氣泡水為水或是礦泉水加入二氧化碳，市面上販售的氣泡水多為額外添加二氧化碳，天然湧出的水源就含有二氧化碳的比例非常少，只有少數的特殊地形經過地殼擠壓而產生的壓力將二氧化碳在湧出前就混入水中。

水中的二氧化碳含量在1 g / l 以下無氣泡口感，3.5 g / l 的含量屬於輕柔型，3.5∼6 g / l 屬於中等氣泡礦泉水，6∼8 g / l 屬於氣泡感強烈的經典氣泡水。最適合氣泡水的品嚐溫度是7∼10度，在品水前最好先冷藏再飲用。

品評氣泡水時，第一個要檢視的除了水的澄淨度外，還要觀察氣泡上升的型態來協助預測氣泡水喝起來的口感，藉著氣泡的大小、起泡上升的速度，可以推測氣泡水屬於高強度或是低強度的氣泡水。通常氣泡顆粒大、上升速度快的，預測喝起來可能刺激感較重，會偏向高強度氣泡水；而氣泡顆粒規律、細小，上升速度平緩的，可能屬於中低強度的氣泡水，口感較為溫和。

氣泡水的口感比起一般的水更有趣！因為各品牌的氣泡水中二氧化碳量不同，氣泡的口感就也不同，大致會分為：刺激的氣泡、珍珠圓潤的口感、香檳口感的氣泡、綿密的氣泡、清爽不刺激⋯⋯等，透過上個品水步驟觀看得到的氣泡顆粒大小資訊，以及氣泡上升速度，也可以跟口中氣泡的口感做比對，再一起綜合判斷。

氣泡的細緻度會因為外在環境的溫度、壓力以及瓶裝方式改變。玻璃瓶是保存氣泡水最好的容器，玻璃不易滲入氧氣及二氧化碳，同時也不會使瓶裝內的二氧化碳外流。同樣品牌的氣泡水，若有兩種瓶裝，通常玻璃瓶的氣泡會比塑膠瓶裝喝起來氣泡較豐富，開瓶後，同樣也是玻璃瓶可以讓氣泡維持較長的時間。

氣泡水的口味因為添加二氧化碳會改變水的口味與氣味，讓水帶有淡淡的酸味，二氧化碳的多寡也會影響酸味的強度。所以一般人工添加的二氧化碳，口感上會比天然的氣泡礦泉水更酸一些。

品水體驗：氣泡水中的檸檬片

在餐廳選擇氣泡水時，餐廳的服務人員通常會詢問是否要添加檸檬片，但在品水時，品嚐氣泡水，品水師不會加入檸檬片。添加任何物質進入水中，都會影響一杯水的口感，而添加檸檬片會使水的味道變得更酸。氣泡水本身就因為添加了二氧化碳，而呈現微酸的口感，如果加了檸檬片，口感酸度會更為明顯，如果用餐喜歡搭配檸檬水，可以隨喜好添加。

既然氣泡水已經有酸味，為何還要添加檸檬片呢？其實這是一項服務的小技巧！因為氣泡水倒入杯中，隨著用餐時間延後，氣泡也會漸漸消失，為了讓服務人員方便一眼就分辨出要幫忙補充的是否為氣泡水，檸檬片為餐廳在客人杯中做的小記號！看到杯子中有檸檬片，即使水喝光了，不需要詢問客人也知道要補充的是氣泡水唷！是不是很聰明的方法呢？

相關書摘 ▶《最高喝水法》：德國醫師的處方箋，竟然有「水溝味」的礦泉水？

書籍介紹

本文摘錄自《最高喝水法：台灣首席品水師教你正確喝水，深度改變健康與生活》，時報文化出版

作者：陳君潔

喝水，是需要學習的生活習慣和技巧

「喝飲料喝咖啡喝湯也算是補充水分吧？！」

「忙得連喝口水的時間都沒有！」

「水？我每天都有喝呀！還能多講究？」

你是否也常有這些想法呢？

忽視喝水和各種讓人信以為真的喝水迷思，使得身體在不知不覺中發出「缺水警訊」，人一旦缺水，乍看沒有大礙，身體卻失去了正常運作的條件，還會累積許多對大腦和身體造成傷害的危險因子，換句話說，正確喝水，是最最基本的保養法。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航