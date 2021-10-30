《女生最想要的舒服愛》：提出性邀約如何判斷對方是否同意？先「詢問要不要喝茶」

文：一徹

前些日子，我讀了名為《未來性愛年表二○一九～二○五○年（暫譯）》（坂爪真吾著，SB新書出版）的書。書中提到「日本人的性．未來預測日曆」裡寫到「二○二九年未經同意的性行為將構成犯罪」的內容，讓我十分震撼。其他還有不少跟我的看法很相近，讀起來是心有戚戚焉，特別有共鳴。

書中提到「性同意」的概念，在當前的AV產業也引起廣泛的討論。

我懂各位想要知道的，不是什麼「性同意權」這類艱澀的專有名詞，而是與心儀的女孩兒或跟女友在情意正濃的美好氣氛下，該用何種方式提出浪漫的邀約。只是，在現在、在未來，只要男性想和女性發生性行為，「性同意」的議題就無可避免地攤在我們眼前。

何謂「性同意」？

性同意之所以在日本引起熱議，我想應該是因為#MeToo運動的崛起。

如同字面顯示，「MeToo」有「我也是」的意思。這個運動，發跡於二○一七年一篇揭發好萊塢知名製作人長達數十年來性騷擾行為的新聞報導。「我也經歷過同樣傷害」的女性們，在做出性騷擾指控時加上#MeToo的主題標籤，該運動自此襲捲全球。

日本也興起這波#MeToo運動的風潮，受害女性紛紛出面指證過去受到的性騷擾。

面對這個問題，我想回顧自己身處的AV產業。在#MeToo風潮萌芽開始受世人關注時，日本AV業界也傳出女優出面控訴遭脅迫拍片。

在AV產業，無論女優或男優都必須事先簽訂拍攝合約，這個習慣由來已久。在拍攝前也會針對演出內容，鉅細靡遺地定義出哪些演出項目OK、哪些NG，所有細節都是經過詳細討論才進行。接受性病篩檢的義務也會列在合約裡。另外有個鮮為人知的祕密——拍片現場常會設有定點的監視器，二十四小時運轉。目的就是要監控是否有任何違約行為，在劇組人員或經紀人看不到的地方發生。

我們的工作本身就包含性行為，以最快的速度審慎面對「性同意」這個議題更是責無旁貸。但我認為「性同意的程序」也要落實到私領域的性愛上。

從#MeToo運動中可以觀察到，太多未取得性同意的性行為控訴案例大多發生在久遠的過去。

即使在當時、當下的氣氛是一點一點累積起來，發展成彼此間的親密關係，但如果幾年後該名女性出面指控「那時候我是被逼的！」時，身為男人的我們是否有辦法「辯解」？

我想，最底線就是必須做到極力避免在未來可能發生的性愛中強迫女性，或未經對方同意逕自進行任何行為。尤其酒後亂性的性行為更是絕對不容許，這樣的行為絕對會被判斷為未取得性同意。

性同意不限於第一次發生性行為的對象。即便有婚姻關係的夫婦，強迫對方的性行為同樣構成犯罪。

性同意的思維

那麼，哪種行為可能造成問題？哪種行為又代表同意，究竟該如何判斷呢？最簡單的判斷方式就是前一陣子在社群網路廣為流傳的影片「詢問要不要喝茶」。英國警察在二○一五年以這部動畫作為性同意觀念的宣導影片，它以輕鬆易懂的方式解釋何謂性的積極同意，上網搜尋看到，非常值得所有男士（還有女士）一看。

這部影片以喝茶來比喻性行為的同意與否，內容簡單彙整如下。

無論你為誰泡了茶，對方都沒有責任必須喝掉。

當你詢問對方：「要喝杯茶嗎？」時，即使對方回答：「好啊！」等你真的端出茶時，對方改口說：「我不要了！」即便這種狀況讓泡茶的你心有不快，對方依舊沒有責任必須喝掉那杯茶。

對方昏迷失去意識時就不用泡茶，因為失去意識的人不會想喝茶。

若對方說出「我想喝茶！」後便失去意識，也不能把茶灌進對方的嘴裡。失去意識的人不會想要喝茶。

若對方說出「我想喝茶！」後也開始喝茶，但茶還沒喝完前人便失去意識，你也不能把茶灌進對方嘴裡。

即使對方上週說了「我想喝茶！」也不代表他一直都想喝茶。

把喝茶這件事換成性行為，必須獲得對方的積極同意、承認及認可。

大家覺得如何呢？對於性同意的意義應該都略有概念了吧。

我百分之百贊成影片所有內容。這就好比兩人約會後進了飯店，但共處一室並不代表就會順理成章地發生性行為。

如果女伴的生理期剛好來了不想做，另一方就必須忍耐。倘若不是生理期這類物理性的問題，而是對方說：「我就是不想！」的狀況也一樣。你不能惱羞成怒地說：「妳都跟我進飯店了，竟然不跟我做！」

尤其要注意的是，影片中再三重複的當對方「失去意識」時。

目前日本社會引發問題的案例，有不少都是因酒精或藥物導致一方失去意識。所以我認為對於想發展親密關係的對象，還是儘可能在不要飲酒過量的前提下約會比較妥當。

確認對方是否有意願與自己發生性行為，這事聽起來確實是很煞風景、也毫無情趣。但是我認為確認對方意願的行為已是未來必然的趨勢。

即使當下你確認了，也獲得對方的同意，但是人與人之間的關係會怎麼變化，誰也說不準，如果在那之後，對方指控你「當時我是被逼的！」這種狀況誰都無法拍胸脯保證自己一點逼迫的成分都沒有。到時候就算你反駁：「妳自己說好的，不是嗎？」但事後要證明只能說是難上加難。

說到這，可能會讓人覺得「性愛這件事怎麼變得這麼恐怖！」說不定也有人會想乾脆回家打手槍、靠自己算了。但不管如何，我想做愛，也想跟愛的人有身心靈交流，所以願意為此做出最大程度的考量及體諒。

就是因為愛妳，才想跟妳做愛啊！

說了這些關於性同意的事，接下來我想介紹SILK LABO出品的女性向A片，是用何種方式對女性提出性邀約。

女性向A片跟男性向A片最大不同的點在於，女性向A片會在兩人翻雲覆雨前清楚向觀眾傳達「就是因為愛妳，才想跟妳做愛」的意圖。做愛不是洩慾的手段，我們重視的是我想要跟妳做愛的動機。

SILK LABO曾推出《四疊半Darling》——一部跟貧窮處男發生關係的作品。男主角想帶女友到漂亮的大飯店，共度浪漫初夜。為了實現願望，窮小子減少跟女友碰面的時間，拚命地打工存錢。但是女生卻因為老是見不到男友，擔心自己是不是被對方討厭了，彼此起了爭執大吵一架，男友情急之下才說出：「我是因為想帶妳去很棒的地方做愛，所以才努力去打工的！」女友聽到大為感動，告訴男友只要有那個心，她就很開心了，盡釋前嫌的兩人就在四疊半大榻榻米上做愛的故事。

因為演的是處男的第一次性經驗，所以技巧要有點笨拙，但這樣的劇情卻十分受到女性觀眾的青睞。即使口袋空空沒錢，性愛技巧也很差勁，但因為「跟妳的第一次，我希望它很特別」的故事設定，最讓女孩子心動。

當然啦，女性向A片也是幻想。或許你會想「還得把自己想的東西全都告訴對方才能做愛，也太麻煩了！」但我認為理解這類作品受女性喜愛的理由，並不會讓你吃虧。另外，還有一種情境設定是單純想發洩性慾，央求對方「讓我來一下」的模式。拍攝這樣的劇情前，我會跟演對手戲的女優事先說明，積極取得對方的同意才發生性行為。把做愛當作運動一樣，開心地享受性愛也是一種方式。

再來，SILK LABO的女性向A片偶爾也會有霸道、強硬的劇情，但是絕不會有被討厭的對象侵犯的劇情，而且片中一定會加入「女生被自己心儀的對象強勢攻陷」的情節。

大家覺得如何呢？積極徵得性的同意或多方考慮女孩子的心情，是否讓你覺得做愛好麻煩啊！但其實也不需要想得太複雜，重點很簡單，只要明確說出「我想跟妳做愛（為什麼？因為我喜歡妳啊！）」而對方回答你：「好啊！」就可以了。如果對方說：「不要！」也請立刻停下來，等待對方說好再一起盡情享受。

而這其實也是「邀約方式」的最關鍵重點。

積極表達「我想和你做愛」的意願，清楚取得「好啊」的回覆。

書籍介紹

本文摘錄自《女生最想要的舒服愛：AV王子一徹的耳邊真心話，陪妳享受酥、麻，帶點微暈眩的愛愛技》，三采出版

作者：一徹

譯者：呂盈璇

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以前對這種事情根本就不期待，但是一徹王子⋯⋯讓我想要被這樣溫柔對待♡

好期待被這樣服務喔，一徹真的很懂女生(/// ▽ ///)

做愛應該是享受的，肉體上被滿足、心靈上也被滋潤了。

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Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬