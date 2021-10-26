「刪Q」之後造成政黨與世代對立，國民黨真的贏了嗎？

文：沈有忠（東海大學政治學系教授，亞洲政經與和平交流協會理事長）

週六的「刪Q」陳柏惟罷免案，最後在高達52%的投票率，贊成罷免的票數以極小差距通過門檻、超過不同意罷免票，將台灣基進黨唯一一席的立法委員陳柏惟罷免。

雖然只是一席台中市的區域立委，但立法院自此少了一個政黨，而整場罷免投票也攪動了兩大政黨的佈局和動員，罷免過程也再次凸顯了政黨對立和世代差異的問題。此外，國民黨與地方派系、深藍選民的關係；民進黨和基進黨的互動，也都因為這場罷免案而更加讓人霧裡看花。

先冷後熱的刪Q罷免

此次罷免投票先冷後熱，一開始兩黨並未強力動員。主要原因在於國民黨黨主席尚未選舉，而罷免對象也非民進黨籍。

這個趨勢到了顏寬恆宣布擔任志工，正式在檯面上投入罷免，加上朱立倫當選國民黨主席後開始操盤，罷免投票才開始出現煙硝味。隨著顏家動作頻頻，陳柏惟歷史話題不斷，而國民黨也開始積極動員，最後就連民進黨也由蔡英文主席正式表態呼籲「反惡罷」，使得罷免投票在最後階段異常熱烈，也催出了52%——史上最高的罷免投票率。

以罷免投票而言，這是一個相當高的選舉動員（近幾年的罷免案的投票率，黃捷是41.54%；王浩宇是28.14%；韓國瑜是42.14%），也意味著整場罷免最後仍舊回到了藍綠對決的結果。

這場罷免投票之所以舉國關注，主要的原因不只是顏家公開上演王子復仇記，已經具有新聞話題，再加上這場罷免案具有許多政黨內部勢力變化、以及政黨之間競爭的指標意義。對於國民黨來說，深藍、韓粉和地方派系的雙簧演出，再度證明具有強大的勒索實力；對於民進黨和基進黨而言，如何處理大、小綠的關係，在立法院分進合擊的策略也因此遭到挫敗。

另外對於小黨而言，陳柏惟的案例顯示出在兩黨夾殺下要能突圍當選已經很困難，但如何能夠存活下來更是一項難題。

對於國民黨、顏家而言，罷免陳柏惟有不能不成功的壓力，這使得黨中央與顏家一拍即合，不用刻意排演就可以即興的雙簧演出。顏家在台中經營已久，政治勢力盤根錯節，陳柏惟的存在如鯁在喉。2020年大選，因為過於輕敵，加上大環境有韓國瑜反助選的關係，導致顏家以5000票意外落敗給基進黨空降的陳柏惟。如今顏家結合韓粉一起上演復仇記，替韓國瑜、也替顏家出了一口氣。

Photo Credit: 中央社

但從最後雙方極為接近的票數來看，顏家其實並不保證能夠在補選順利奪回政治地盤，更是一個警訊。因為不同意罷免的，一定不會支持顏家，而同意罷免的，有些是基於討厭陳柏惟，也不一定會在補選時投給顏家。因此罷免案雖然過關，但對顏家而言，要奪回政治地盤，更大的挑戰可能在補選。

對於國民黨黨中央而言，這是朱立倫重返主席大位後的第一仗，雖然只是一席區域立委的罷免投票，但卻有風向效應，連帶影響後續報復性罷免的成敗（林昶佐）、年底公民投票、甚至是2022年的基層選舉。這些選舉環環相扣，成為朱立倫邁向2024的層層階梯，每一仗都有輸不起的壓力。

也因為如此，朱立倫將罷免的理由連結到萊豬、疫苗、環境等議題，拉抬年底公投的意圖極為明顯。陳柏惟罷免案是朱立倫邁向2024的第一個階梯，又要帶動公投氣氛，自然要打響頭陣。

刪Q成功，國民黨真的贏了嗎？

然而，這些因素後面透露出來的訊息，卻不見得有利於國民黨長遠的發展。

首先，罷免結束後，顏家在台中市第二選區、在立法院意圖班師回朝。國民黨和地方派系的糾葛又陷入「剪不斷理還亂」的複雜關係。對於國民黨訴諸路線改革、世代交替而言，顯然是自打嘴巴。

其次，陳柏惟將罷免案上升到抗中保台，罷免過程中北京透過認知作戰配合圍剿陳柏惟，這些都使得國民黨無形中又加深了親中的色彩，無助於本土化的轉型。最後，「刪Q」顯然是韓國瑜遭罷免後的報復性罷免，韓粉額手稱慶，國民黨才剛躲過張亞中的風暴，現在又陷入韓粉的情緒勒索，也無助於國民黨往中間、溫和路線靠攏的努力。

再從民進黨與第三勢力來看。

此次「刪Q」的罷免案，當事人是基進黨、是陳柏惟。基進黨希望走出「小綠」的標籤，但從反罷免一路以來的動員來看，所有的話語權，除了陳柏惟自己以外，幾乎完全掌握在民進黨手上。從黨的派系、台中市其他立委、議員的站台和拜票，到最後由民進黨主席蔡英文、行政院長蘇貞昌、甚至桃園市長鄭文燦等，都公開呼籲反惡罷，讓人有誤以為陳柏惟是民進黨籍的錯覺。

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陳柏惟和基進黨向來以激進抗中、訴求台灣獨立為特色，在2020年的當選，或多或少得利於總統選舉的同時舉行。許多選民因為反韓國瑜返鄉投票，「順便」投給陳柏惟，一起捍衛台灣的主體意識。如今掉了這一席，在立法院看似不會改變政黨的權力結構，但對泛綠來說，在一些兩岸的議題上可以說是少了一支側翼的砲管。

更嚴重的是，下一個被報復性罷免的對象，很可能就是台北市無黨籍，在立法院有著和陳柏惟類似功能的立委，也是立場激進反中的林昶佐。這對執政的民進黨來說，等於是大幅減少了操作議題的空間。

最後，韓國瑜遭到罷免之後，報復性罷免一波接著一波而來，進入到第三階段的就有黃捷、王浩宇、陳柏惟三位，連署進行中的還有林昶佐等立委。這些議員、立委的特質，不僅本身因為年輕象徵世代交替，同時背後透露的意涵，也在於選民結構變化下，獨立選民持續增加，提供小黨、無黨籍人士當選的機會。這些年輕的獨立選民，渴望台灣的政治注入新血，不再只是僵化的兩黨政治。

然而，在這一波報復性罷免中，年輕、小黨或無黨的民代，卻成為兩黨鬥爭下的犧牲品。

依據2020年立法委員選舉，政黨票的部分來看，第三勢力已經和民進黨、國民黨鼎足而立，各取得三成多的選票，只是所謂的第三勢力，其實是眾多小黨的集合，共同分食了這些選票，因此無法反應在席次上。區域立委僅有陳柏惟一席，其餘則是以政黨比例，讓台灣民眾黨和時代力量分別獲得五席和三席。

新興政治力量要取得議席已經十分困難，在國民黨頻頻發動報復性罷免的情況下，因為政治基礎不穩固，首當其衝成為國民黨挑選的對象。

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台灣社會已經逐漸出現世代差異的鴻溝，國民黨挑選這些具有年輕選票支持的小黨、無黨籍議員下重手，在持續的動員過程中，對台灣世代差異的問題來說可說是火上加油，更拉遠了世代間的距離、製造社會的對立。整個選民結構不僅是光譜上的藍綠極化，甚至出現年紀上年長與年輕極化的發展趨勢。

「刪Q」的罷免結束了，陳柏惟打包走人。留下的卻可能是地方派系回鍋的陰影，以及許多年輕選民的無奈與氣憤。罷免是人民的權力，用以警惕政治人物勤勉問政，不要失信於選民。但如果成為政黨間惡性競爭、霸凌小黨的工具，罷免的正當性即使不足，政黨仍舊激化動員，罷免反而會破壞民主社會所需要的對話與包容。

這一連串正當性不足的報復性罷免，激化了政黨與社會的對立，無論結果為何都沒有贏家，受傷害的是脆弱的社會資本，也傷害了台灣民主鞏固的未來。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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