歐美耶誕節及新年連假購物季出貨暢旺，航空貨運價格大漲18%，客運仍持續虧損

艙位仍持續無法緩解，隨著歐美耶誕節及新年假期將至，進一步推升航空貨運需求，10月下旬亞洲往歐洲的空運價格漲幅18%。雖然航空業客運市場仍受到疫情阻礙，但是「貨物運輸」熱度卻優於預期，業內人士表示，台灣航空雙雄（華航、長榮航）受惠載貨增溫，後市將逐漸轉佳，但在乘客運輸上未來恐有缺工問題。

航空貨運旺季，空運價格再度衝高

聯邦快遞集團（FDX）強調，明（2022）年大部分服務的運費將平均上漲5.9%，而其對大競爭對手聯合包裹服務公司（UPS）也跟進宣布漲價達4.9%，這是8年來最大的調整幅度。

《關鍵評論網》訪談著名航空業業內人士表示，日前因為Delta持續困擾全球航空貨運市場相關供應鏈，以亞洲出口到北美而言，每公斤已經逼近新台幣400元，一個月內漲幅已達兩成。

「這些成本都會轉嫁到下游，雖然空運業務成長有彌補一些營運上的問題，但是現在航空業少了客運後，目前還是持續在虧損當中，」他說，由於現在（10月）到年底本來就是空運旺季，因此短期內運價不會降下來。

面對空運價格高居不下，航運諮詢公司Shipware LLC執行長Trevor Outman告訴《華爾街日報》：「快遞公司特別樂觀，而且相信它們能掌控全局，有能力從客戶那獲得比以往任何時候都要多的利潤」。

至於北美線，貨攬業者對《經濟日報》表示，北美空運價格自9月底就開始蠢動，亞洲區到美國東、西岸航線10月漲一波，10月的價格來到每公斤台幣380到390元。

貨攬業者強調，在中國十一長假結束後，因應歐美需求而讓大陸出現趕出貨潮，貨量大增下，空運價格也開始調漲。

受訪的業內人士說，靠空運撐一家航空公司，不切實際，目前隨著各國疫苗普及率上升，開放各國門禁，開放各國商務、觀光等業務，才有辦法讓公司重回正軌。他分析，預計將在明年第一季有相當大的復甦現象。

華航總經理：先存活下來 才能有下一步

台灣航空業指標公司華航，因擁有全台最大貨機機隊，不但未如其他國際航空業者陷入營運困境，反而在貨運業務上逆境中成長。國際航空運輸協會（IATA）數據顯示，去（2020）年國際客運量大減75%，雖然今年有機會年增5成，但仍回不到過往水準。

擁有貨機機隊優勢的華航相較於勁敵長榮，近期表現明顯出色許多，不只8月營收以111.7億元創下去年2月以來新高，貨運營收更是突破百億元大關，創下歷史新高。

日前華航總經理高星潢接受《財訊》訪談表示，華航剛好抓到了很好的時機，2019年宣布購入777F貨機，此後遇上疫情爆發，剛好接上全球航空貨運高峰的最佳時刻，也成為目前華航的獲利主力。

他說，華航去年3月早已開始也調派客機航班載貨，鎖定舊金山、洛杉磯、阿姆斯特丹、法蘭克福等長程客機，都加開航班載貨，而明後年還會有3架貨機陸續交機，加大營運助力。

國內最大的航空物流業者中菲行，成為客戶將產品順利送達的重要夥伴，業績也跟著這波市場變化一起水漲船高，9月營收就已衝上新台幣38.3億元，再度創歷史新高。

長榮航總經理孫嘉明也表示，為因應未來的客貨運市場變化，長榮航於去年即與波音公司達成協議，除遞延部份尚未交付787-10新機交期，並變更其中7架機型為3架777F貨機和4架787-9客機。

國際航空運輸協會預估，今年全球空運運量整體將超越「疫情前」的水準，而明年預估續增4.9%。長榮航看好，明年電商需求將持續強勁、海運塞港和全球供應鏈吃緊的情況下，運價仍將維持在高檔。

受訪的業內人士強調，雖然航空業不斷有空運的好消息，但是客運業務的問題還是很大，許多相關產業的人（空服員等）為了生計，身兼多職甚至是已經離職，為了面對未來大幅度的產業復甦，恐怕會有缺工的情況，到時候也將成為航空業頭痛的問題之ㄧ。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航