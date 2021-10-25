MarTech第一品牌阿物科技助全家成為全通路先驅 OMO數位轉型勇奪IDC 2021亞太區未來企業大獎

國內 MarTech 領導企業阿物科技（awoo Intelligence）致力以人工智慧推動新零售業者邁向虛實整合（OMO）轉型，近期協助全家便利商店（簡稱全家）深化 OMO 數據應⽤，專案上線六個⽉成果斐然，成功帶動電商業績成長90%。本次合作也讓全家榮獲國際市調機構IDC（國際數據資訊）頒發2021年「亞太區未來企業大獎」之數據智慧創新獎，展現零售龍頭的數位轉型典範。

全家耕耘數位轉型長期居於零售業前段班，2016 年率先推出全家 APP 數位會員服務、全家⾏動購電商平台；2020 年整合 LINE 推出社群電商「全+1⾏動購」。2021 年全家進一步攜手 awoo ，將旗下⾏動購平台導入阿物的 Awoo Marketing Platform（AMP）AI 解決方案，運用商業智慧洞察會員數據，擴大線上業績並加速線下商品開發。

全家榮獲 2021 年 IDC 未來企業大獎（前身為數位轉型大獎），身為背後技術服務支持業者，阿物科技創辦人暨執行長林思吾表示：「在 COVID-19 疫情推動零售業轉型，以及 Cookieless時代無法再用 Cookie 追蹤消費者數位足跡的兩大趨勢下，awoo 與全家聯手的意義，一方面代表國內零售業者在 OMO 佈局進程迎來具體佳績；另一方面全家也為市場示範零售場域與MarTech 技術的交集，成功透過數據驅動進一步耕耘會員經濟。」

全家導入 awoo 雲架構 AI ⾏銷⾃動化服務，僅 20 天就完成系統上線，全家數位轉型辦公室部長黃士杰指出：「全家在擬定數位轉型決策，秉持強強聯手的思維，我們認為 awoo 掌握深厚 MarTech 技術，以及具備豐富零售業輔導經驗，透過 AI 準確預測全家旗下一千四百萬會員在線上的購物意圖，幫助我們提升 OMO 消費體驗。本次專案上線不到六個⽉，全家線上平台營收成長近 90%，未來全家將進一步打造虛實融合的全新銷售模式。」

為了梳理上千萬會員的跨通路⾏為軌跡，以及為商品背後的消費意願進行貼標，全家將 awoo AMP 的 Product Data Platform 解決⽅案，導入全家⾏動購平台進行整合，兼容顧客、產品兩種數據維度，⾃動化更新各種購物情境的商品主題⾴。阿物科技 AMP 方案具備「⽂本提取、即時意向偵測」獨特技術，完全無需依賴 Cookie 追蹤，加上 PDP AI 即時動態商品推薦模型，能根據會員在站內⾏為、消費紀錄進行消費意圖預測，進而推薦最適合的商品組合。

換言之，全家藉助 awoo 的 AI 方案，快速將電商平台轉型成為商業智慧平台，解決過去僅仰賴會員數據分析的單一性。系統上線後持續蒐集消費者⾏為偏好與購物脈絡，第⼀週就讓會員在線上的平均停留時間成長1,340%，六個⽉內轉換率為去年同期成長 350%，顯見導入 AI ⾃動化對整體績效的大幅提升。黃士杰回應：「全家近年持續投入數位優化工程，與 awoo 合作在短時間內展現數位轉型成果 ，未來會持續運用 AI 落實自動化行銷來優化顧客服務體驗。」

未來雙方合作展望，林思吾肯定表示：「全家是零售業數位轉型的領頭⽺，阿物科技則扮演實現 OMO 的 AI 幕後推手，awoo AI 方案打破傳統數位⾏銷推薦模式，下⼀階段將持續助力全家超商將 AI 應⽤延伸到線下場域，提供消費者偏好的實體商品及服務，同時運用 AI 預測模型加速商品開發，創造更多商業智慧決策成效，將OMO 數據發揮最⼤價值。