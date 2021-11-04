《有溫度的手術刀》：得知我不是「正咖」整形外科醫師，愛馬仕夫人的心情開始由晴轉多雲

文：陳光超

愛馬仕夫人

清晨四點，窗外下著大雨，夾著隆隆的雷聲，顯得這個暗夜非常的不寧靜。

開刀房內，總醫師正聚精會神地處理一個顏面骨折的急診病人，我在一旁幫忙拉鉤。

呼叫器響起，值班護理師看了一下呼叫器上面的號碼。

「怎麼又是急診室在找？」「今天怎麼這麼旺，早知道不要跟別人換班。」她咕噥著。

「幫我打電話給急診室，問問看是什麼狀況。」總醫師說。

護理師打完電話之後說：「急診有個臉部單純割傷的病人，需要縫合。」

「這麼小的事情，怎麼急診自己不處理？」「急診室不知道我們正在忙嗎？」總醫師不滿地說。

「急診室說，病人要求一定要整形外科醫師來縫合，不給他們縫。」「而且這個病人，上面有人打電話來關照。」

「陳光超，你下去看看。」總醫師下令。

我那時候是最資淺的住院醫師，在開刀房裡面扮演的角色，就是幫人拉拉鉤，連幫忙擦擦血，都輪不到我。

用「無足輕重」四個字，就可以準確地描述我在開刀房的地位。

我退出了手術台，解開手術衣，看看我那完全沒有沾到血的外科手套，在手術燈的照射之下，它的鵝黃色顯得非常的寧靜無辜。劍尚未出鞘，就已無路用。脫掉它之後，心裡有著大大的遺憾。

因為跟了大半夜，站了兩台急診刀，連血都沒有摸到。

本來期望這台手術結束時，應該天已經亮了。屆時，估計長官們都已經累了，沒力氣關傷口，那時，我就有機會可以練習縫一下皮了。

哪知總醫師叫我下去，這整夜不就白站了？

「嗨嗨嗨嗨嗨，你今晚怎麼樣？」在醫院空蕩蕩的走道上，碰到同是耳鼻喉科的老楊。

雖然是凌晨，但是他看起來精神抖擻，笑容滿面。

「別提了。一整夜，連血都沒摸到一下。哪有機會動手，練習整形外科的縫合。」我說。

我們雖然是耳鼻喉科的，但是我們的老師，要求我們一定要去胸腔外科、整形外科以及神經外科去輪轉訓練，學習一下其他科的知識和技巧。

「今天值班好爽，賺到了，插了好幾根胸管。」老楊很得意地說。

他是輪轉到胸腔外科。「不過急診室那個病人，我剛剛有瞄到，臉上是要縫的，你就不會白值這個班了。」

「想得美喔。」「人家要求必須由整形外科的醫師來縫傷口，絕對不可能願意拿自己當練習品，讓我這個耳鼻喉科菜鳥來縫。」我是完全不抱希望了。

眼前的這位女士，燙捲的頭髮因為被雨淋濕，亂七八糟地捲伏著。臉上的血跡，彎彎曲曲，夾雜著泥沙，就像岩漿流過一樣。

不過，在這狼狽的外表下，你可以輕易地發現，她不是一般的販夫走卒。

她的五官非常細緻，皮膚保養得很好，配上有雲形花紋的絲質套衫，明白顯現貴婦的級別。

最特別的是，她的談吐、態度。假如我是個女孩，無瑕的臉上，出現一個那麼大的傷口，我早就崩潰了。

可是她……出奇地鎮定。

「我不要打麻藥。」她一見到我就說。

「有人告訴我打麻藥，疤會比較大。」

「這個我倒不知道耶。」「外科醫師能做的事，就只能把妨礙傷口生長的因素盡量去掉而已，並沒有辦法讓傷口好得快又美。」

我試著用很專業的話術回答，掩飾自己是個菜鳥的心虛。

「我觀察到你的傷口裡面有些沙子。這些沙子假如沒有清乾淨的話，將來就會有tattoo。」

「tattoo？」

「你是說紋身？」

「是的。」「這些沙子沉積在傷口下面，會讓傷口看起來有些顏色。」「尤其你的皮膚這麼白皙，這個顏色將會很明顯。」

「喔？」她鎮定的眼神裡面，露出了一絲絲的疑慮。

「傷口縫得再好，你所擔心的疤痕，也會因為這個顏色而顯得明顯。」我裝作很專業地補上一句。

「看來，我堅持要整形外科醫師來縫是對的。」「這點，我倒是沒有想到。」「你是整形外科的醫師嗎？」

這……這就很難回答了。

假如回答「是」，我卻明明來自耳鼻喉科，這樣回答表明是撒謊。

若說「不是」，我不僅會失去這個機會，而且她一定會很生氣。

明明貴為VIP，醫院卻還派一個阿貓阿狗的人來。萬一她去投訴，連總醫師都會遭殃，被上級責怪。

「是的，夫人，我『現在』是在整形外科。」我想出這個回答，並刻意不強調「現在」這兩個字的語氣。

這個回答，完全沒有撒謊，而且符合事實，因為我要來整形外科三個月。

「那我該怎麼辦？」看來她是相信我了，沒有再追問我的經歷、專長。

「我認為把傷口裡面的沙子清乾淨，是讓傷口漂亮的最重要步驟。」「但是你要同意我打麻藥，因為清洗的過程非常不舒服。」「而且麻藥不會傷害你的傷口，也不會讓疤變得比較大。」

「我不要打麻藥。」她還是堅信不打麻藥，會讓傷口長得比較漂亮。

「那樣很殘忍，因為我要用刷子，把你傷口裡面的沙子刷乾淨。」「那將會很痛的。」

「我可以忍。」為了愛美，她不理性地堅持著。

我先把她的臉，用清水洗乾淨，再用乾淨的綠色無菌洞巾蓋住，只露出不規則的傷口。

「深呼吸，我要剝開你的傷口了。」

我怕她會痛得大叫，嚇壞別人，先對她預警。

隔著消毒布巾，我聽到她好像被裝了滅音器，只有低沉、模糊「嗯」的一聲。

我拿著二十一號針頭的注射筒，裝滿生理食鹽水，向著傷口深處沖水。

有研究顯示，用二十一號針頭沖水，它的清潔效果是不用針頭的一百倍。也就是說，戴著二十一號針頭沖水每十西西，就有用水一千西西澆灌、清洗的效果。

接著，我用一支粉紅色的軟毛牙刷（不用懷疑，真的是牙刷）。一邊沖水，一邊輕輕刷洗看起來黑黑髒髒的傷口。

一直刷到所有的脂肪，都顯現出原本該有的鮮黃色為止。

「你還好嗎？」因為消毒單只露出她的傷口，我完全看不到她的表情。

她是不是痛昏過去了？怎麼都沒有發出聲音？

「幾乎已經洗乾淨了喔。」

「……」她還是處在靜音模式，沒有回答。

「將來傷口應該不會有tattoo了。」

終於，消毒單下面傳出來一聲回應「嗯」。

「我再檢查一下裡面的傷口，就可以縫合了。」

這時，我注意到她一直緊握的拳頭，稍微放鬆了。

「喔，還有一粒很小的沙子。」

她既然可以為了愛美，可以忍耐這麼大的痛苦，那我當然要配合她，把傷口洗到完美。

可是這粒沙子實在太小，怎麼沖、怎麼刷都洗不掉。

這時，她原本已經放鬆的拳頭，不僅握得比以前更緊，而且還青筋暴露。

我拿起小尖剪，把它連脂肪粒一起剪掉。傷口深處終於只剩下鮮純無瑕的脂肪。

傷口要長得好、長得漂亮，並不是外面縫得好就可以。

若是疤要細、要小，又要平，關鍵在於有沒有把傷口裡面的內層，對齊、縫緊。

這個步驟要是沒有做好，疤痕將在幾個月後，會慢慢變寬、變大。

我小心地用零點零零一公分細的合成線，每零點二公分縫一針，先把脂肪層縫起來。

當脂肪層縫好之後，皮膚表面的傷口，幾乎已經併靠在一起，形成一條漂亮的直線，簡直就不需要再縫外層。

我遵循整形外科師長教導的方法，用零點零零七公分的尼龍線，在外層傷口的右側零點二公分處進針，隨後準確地在傷口左側零點二公分處出針，完成第一針的縫合。

重複精準地每隔零點二公分縫一針，像繡花似的，把外層傷口一針一針地縫好。

當最後一個手術結綁好之後，原本歪歪斜斜的傷口，已經變成平整對齊的漂亮直線，令我非常的滿意。

當我把傷口旁邊的優碘擦乾淨後，映入眼簾的畫面就是，在看不到毛細孔的白皙皮膚上，被鑲上了一條精細的拉鏈。

仔細看這個縫好的拉鏈，橫軸的傷痕與縱向的縫線，前後、左右、上下，全部精準的對稱，簡直就是一條由名牌愛馬仕（Hermes）商標H排列而成的高級奢侈品。

她回家後，一定會為她的容貌受損而唉聲嘆氣，但我希望她能正面思考，欣賞我精心送給她的愛馬仕。

把消毒布單掀開，她原本已經乾掉的衣服，顯然是因為忍痛的關係，又再度被冷汗浸濕。

「誰陪你來的？」

「Anita，我的貼身員工。」

「外籍祕書？」

「算是。」「她是幫我背電話的。」

這時，我才注意到Anita肩背一個沉重的牛皮方形包，上面掛著一個聽筒，並有一條彎曲捲捲的線，連到牛皮包內的主機。牛皮包一樣被雨淋濕，還有一些血跡。

哇，我們還在使用呼叫器，人家已經在用「手提大哥大」，而且還專門雇外傭背著。

「Anita，你每天要用乾淨的棉花棒，沾生理食鹽水，把夫人傷口上面的血跡及痂皮，輕輕地清理乾淨。這樣，將來疤痕才會看不清楚。」

「一天要幾次？」Anita問。

「一到兩次。」「不用蓋紗布，不要塗優碘。直接讓傷口面對空氣，傷口上面只要塗上一層薄薄的凡士林即可。」我交代Anita。

「我就是因為天氣太差，飛機誤點，才趕著半夜回家。」

「都怪背電話的Anita，下大雨還不注意，才會摔一大跤。」「真倒楣，我拿著聽筒，正在聯絡國外客戶，就這樣一起被拖下去，臉剛好撞到這個角。」

她指了指沾著血跡的手提電話，臉上露出又生氣又難過又懊惱又……的複雜表情。她一定氣壞了。

我決定安慰一下她。

「傳說，關公刮骨療傷的同時，還可以下棋。」「我覺得他還不夠厲害。」「你比關公還能忍。」「實在太佩服你了。」

「一個女人的臉毀了，你能體會我的心情嗎？」「你難道在暗示你是華佗？」

她顯然不能接受我這樣白目的安慰方式。

如往常一樣，在開刀房跟刀，呼叫器又再響起。這一次不是急診室在找，而是主任的門診在呼叫我。

「夫人很滿意你在急診的處理，特地帶個禮物要送給你。」主任笑嘻嘻地跟我說，顯然他也覺得很有面子。

他的座位下面，放了一個比我得到的，還大的禮物。

「董事長夫人，這位陳醫師，來自耳鼻喉科，不管來自哪一科，只要進了我們整形外科，我一向嚴格要求……」主任轉頭跟夫人說。

「耳鼻喉科？」夫人的心情，隨著認知到我不是正咖整形外科醫師的「惡耗」，開始由晴轉多雲。

不過，此時，她臉上的愛馬仕拉鏈，卻隨著她不爽的臉部表情肌肉扭動，變成彎彎的微笑曲線，偷偷地給了我一個讚。

書籍介紹

本文摘錄自《有溫度的手術刀：一個頂尖外科醫師的黑色幽默》，寶瓶文化出版

作者：陳光超

一個「聽病人話」的30年頂尖外科醫師，

最荒誕癲狂又諷刺的真實醫療故事。

他說：「病人不是故意來找碴的，是這個問題困擾他太久了。

他只是想要得到一個令他安心的治療跟診斷而已。」

醫術，沒有完美，只有更完美；

病人，沒有找碴的，只有痛苦的。

最荒誕癲狂又諷刺的真實醫療故事，

戳中你心中最沒防備的一塊，捧腹又揪心。

對於醫術，他極度苛求自己；

總在手術前，在腦海演練數百遍，並想好各式備案。

對於病人，他卻超級柔軟、「聽話」。

一本顛覆你對外科醫師印象的黑色醫療故事。

第三期舌癌患者要告我，因為我幫他開刀花6小時。患者拿病歷給另一個名醫看，名醫說只要3小時，病歷上還寫「黑白弗」（台語）——〈我被告了〉

堅信自己罹癌的病人，執意照電腦斷層掃描、核磁共振……還咳出一口痰，痰就落在我左眼上——〈痰，謊言，咽喉炎〉

路倒的四期下咽癌病人，大家都叫我不要救，因他對太太和女兒加暴。我醫治他，並阻止他的暴力——〈救人的濫醫師〉

為完成患者參加女兒畢業典禮的遺願，我幫食道癌末期的她動手術，卻被院長指控開不必要的刀，違反醫學倫理——〈飛舞的火鍋蝴蝶〉

陳醫師以黑色喜劇的獨特視角，帶我們一窺他30年來既醉心，又癡心的外科醫療場域：往往非到情節的最後一刻、文章的最後一字，你不會知曉自己會笑，還是會哭，且幾處猶如懸疑小說般的結局大反轉，就像回馬槍，深深擊中我們社會所潛藏的醫病不信任與糾紛、醫療恐嚇與暴力、健保體制矛盾等種種困境，以及醫療有時盡的複雜與糾葛。

醫療有時盡，但無盡的是醫師的傾聽與柔軟，因此本書未曾掩飾的，還有他誠實坦率、失敗自嘲的真性情。你因此深深理解，醫師既堅強卻也脆弱，既專業卻也時而盈滿眼淚，如同你我。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航