《學習障礙》：「我也不想跟自己同一組」——分組是學障兒永遠的痛

文：王意中

「我也不想跟自己同一組。」——分組是學障兒永遠的痛

學習障礙孩子的困境

「怎麼辦？阿亮又來找我們了。」

「誰管他。成績那麼差，誰想跟他在同一組。」

「對嘛。和阿亮同一組，我們的分數只會被他拖垮，根本就是一個拖油瓶。」

「而且是好大一支拖油瓶！」

「不要理他啦！就跟他講我們這組已經滿了。」

「沒錯，這是好方法。誰跟他在一起，誰倒楣。他自己一組就好了。」

「說的也是。自己的分數自己考，別想占我們的便宜。」

「誰想認養他啊？自己不認真，誰會想跟他同一組。門都沒有！」

「是連窗戶也沒有！」

同學們把阿亮當成開玩笑的對象，笑成一團。

很現實的，每當遇到課堂分組，阿亮總是被同學們拒絕，沒有一次例外。

所以一聽到又要分組，他便默默地坐在位子上，低著頭摳弄雙手，一句話都不說，也不想說。

老師在旁邊催促：「阿亮，你怎麼都坐著不動？耍大牌，要人家來找你啊？待會兒下課時，分組名單就要出來，動作快。」

不管老師如何催促，阿亮不理就是不理。沒人瞭解被排擠的心情是多麼沉重。

他知道自己沒有任何理由讓同學接受和他同組，就連他也不想跟自己這樣的人在同一組啊！

「或許像大家說的，我就是拖油瓶，對於別人沒有任何好處。」

也難怪同學看他像見到瘟神，拔腿就跑。他很習慣了，哀莫大於心死，對「分組」他已經沒有感覺，反正結局都一樣，不是他自己一個人一組，就是被老師強迫安排跟一群剩下的人同組。

理解、陪伴與協助學習障礙孩子

難以撕下的標籤

「你動作給我快一點！不要再擦了。拖拖拉拉的，一直擦一直擦，到底什麼時候才寫完？我看你根本在拖延，浪費大家的時間，簡直是找我麻煩。」

這段催促、責罵的話，熟悉嗎？

大家都把問題點歸咎於學習障礙孩子。我們總認為孩子在找麻煩，但孩子何必如此？

我們覺得自己有好多事情要做，孩子也覺得自己有許多事情得做。大人的事情做不完，孩子的事情也做不完，彼此抱怨不滿。

當大人要孩子寫，孩子就得照做，但是寫不完還是寫不完……沒完沒了的要求，讓雙方的關係陷入惡性循環，師生關係、親子關係不斷惡化，同學的印象也愈來愈黑，漸漸地，沒有人想靠近，誰遇到，誰倒楣。

不停歇的錯誤漩渦，讓人自我質疑

錯錯錯，錯錯錯，我的人生就是一路錯，從來沒有好好地修正過。

錯錯錯，錯錯錯，大人已經忍受不了我的錯。但我也無奈，我也不想犯錯。

改改改，改了還是錯。

錯錯錯，錯了還是要改，改了又錯。

自己愈來愈虛弱，愈來愈挫折，不要再叫我改，反正我改了又錯，寫了又錯……

孩子一直陷入錯誤的人生，難免自我質疑：「難道我生下來，就是一場錯誤？」

沒有人想被設定在這種狀態，被困在無盡的迴圈裡，永遠找不到出口。

然而，人生是否有所謂「標準化格式」？哪個方向是正確的？哪個交流道或出口是正確的？哪一個才真正適合自己？

沒有人想犯錯，學習障礙孩子也一樣，但是又何奈。

劃出「自我保護」的心理界線

若孩子選擇自我放棄，我們該如何協助？

請不要直接告訴孩子：「你不用在乎別人的想法。」

他人的批評、諷刺和嘲笑，孩子當然在意，並且往往因此而深深受創。雖然我們告訴孩子別在乎，但這多半只是理想，除非孩子能夠控制自己的想法。

所以，請先接住孩子受傷的感受。這樣的傷很痛、令人難以忍受——讓孩子瞭解這些感受很真實，換成是別人也一樣無法接受。

先接受孩子的情緒，再引導他練習將這些情緒凍結，不擴大解釋。

孩子需要劃出一道自我保護的界線。可以教孩子試著這麼做：想像自己在一個大型泡泡裡，與外在雜音隔絕，保持內心平靜，只聽得見自己的聲音。

酸言酸語，統統刪掉

若孩子被同學笑「你這個笨蛋」，面臨這些令人不舒服，帶來難堪、羞愧、憤怒、嫌惡等負面感受的言語刺激，允許孩子可以有各種的負面情緒。

同時，也協助孩子思考與判斷自己和這些同學的關係是否重要。

如果認為這些人對自己並不重要，就在名單上，把他劃掉。用力地劃掉，劃到紙破掉都可以。協助孩子將心理界線劃清楚：

這些人不重要。他們根本不瞭解我，我也不需要大費周章地跟他們解釋。因此，他們的酸言酸語，我統統都刪掉。

那些生命中「不重要的他人」，不需要讓他們的話影響自己。對方根本對我不熟悉，我為什麼要花費心思、時間去和他爭執？

孩子可能會提出一個疑問：那我要和對方爭辯嗎？如果他說我是笨蛋，我是要說「笨蛋又怎樣」呢？還是回「然後呢」？這樣跟他爭辯，會不會讓自己更難堪？

如果可以，不予回應，也別理會。

一個人開口說出傷人的話，通常是想要引起對方的回應。別讓那些人說的話，在自己心裡引發任何風吹草動。

這世界有時很亂、很吵，我們只需要靜一靜、只接受「重要他人」的一些想法。

如果只是想要擾亂自己思緒的人，就把他刪除掉吧。

「到底哪一點好笑？是你好笑，還是他好笑？」

許多人常以自己有的，去嘲笑別人所沒有的。

如果問那些取笑別人的孩子，「你說這些話，到底是要做什麼？」

有些孩子會告訴你，「我就是覺得好笑。」

我會進一步地問：「到底哪一點好笑？是你好笑，還是他好笑？」

說實話，因缺乏自我覺察的所作所為而傷害他人，這一點才讓人覺得可笑。

更何況，說出這些冷言冷語，對於自己的成長沒有任何正面滋養。對於被笑的孩子來說更是傷害，也沒有必要。

書籍介紹

本文摘錄自《學習障礙：逃不出的學習噩夢》，寶瓶文化出版

作者：王意中

他們智力正常，卻看不懂、寫不出字……

王意中心理師說——在超過兩千場的演講中，

最難詮釋的，就是「學習障礙」。

你能理解看不懂字的痛苦嗎？

字體殘破、上下左右顛倒——

這，就是閱讀障礙孩子眼中的世界。

學習障礙，絕對不是態度、專注力的問題。

學障孩子「想做卻做不到」的學習困境時常被忽略。他們長期被誤解、嘲笑、背負著大人不合理的期待，即使努力表達自己的困難、委屈與挫折，依然不被重視。孩子的訴求遭到漠視，笑容漸漸隨著達不到大人的要求而消失，取而代之的是情緒低落、焦慮，甚至轉為憤怒，或讓自己成為真正的搗蛋鬼，好分散大人的注意力……

學習障礙的根源，是神經心理功能異常。

要學障孩子和大家一樣，是強人所難。

演講、諮商無數的王意中心理師說：「在超過兩千場次的演講經驗中，最難以詮釋的，就是學習障礙。」足見學習障礙在家庭與教學現場多麼容易被忽視與誤判。

學習的方式不是只有一種；學障孩子的學習問題，也不能以「認真／不認真」的二分法判定。本書以淺顯易懂而寫實的故事案例，說明學障孩子的困境，帶領親師透徹理解孩子的內心世界與心聲。

孩子需要的，不是「要專心、要努力」的提點。先理解，再接納，才能為孩子建立信心，應變出更有彈性且因材施教的教學與教養環境，陪伴孩子發展出自己的一片天。

王意中心理師的沉重呼喊……

饒過孩子吧！

身為大人的我們，請讓自己多些變通，不要再執著了。

學習的輸入與輸出方式，真的沒有非得如何不可。

即便讀寫能力不通，一定還有其他生存之道。

饒過孩子吧！

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航